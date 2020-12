OPPSØK OSS: – La oss holde oss hjemme for å bekjempe pandemien, men dra til legen når helsen skranter, skriver lege Katharina Pracon. Foto: PRIVAT

Debatt

Helsevettregler i pandemitiden

Vi ser stadig nye innskrenkninger, anbefalinger og forbud. Vi må alle forholde oss til det som er anbefalt. Men vi må unngå enkelte feil som ble gjort i mars og lære av det. Derfor tillater jeg meg å komme med enda flere anbefalinger.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KATHARINA PRACON, lege

Med over ti års erfaring som legevaktslege skulle man tro dagene var ganske forutsigbare. Selv en pandemi skåner ikke for skader i hjemmet, hjertesykdom eller infeksjoner. Men overraskende nok, gikk henvendelsene på legevakten drastisk ned i mars og april.

Noe kan nok forklares med mindre stress i hverdagen og lite spredning av andre infeksjoner.

Dessverre var ikke dette eneste årsak til nedgang av pasienter. Vi fikk senere erfare at folk hadde ventet for lenge med å oppsøke lege. Flere var redd for å bli smittet av Covid eller være til bry.

Jeg husker godt hvor frustrerende og håpløst det var å omsider ta imot pasienter som hadde gått med hjerneslag for lenge eller barn med alvorlig blodforgiftning av en infeksjon som enkelt kunne la seg behandle med antibiotika tabletter tidligere i forløpet. Hjerteinfarkt forårsaket av tette blodkar til hjertet bør behandles raskt for å begrense skade på hjertemuskelen. Hvis den får stå ubehandlet over tid vil hjertet til slutt svikte. Blodpropp i lungene kan fort forveksles med Corona-liknende symptomer og lage unødvendig skade på lungene hvis det ikke behandles.

Det er rapportert fra flere sykehus om nedgang i henvisninger til pakkeforløp for kreftutredning. Pakkeforløp er en utredning fastlegen henviser deg til når det er mistanke om kreftsykdom. Jeg kan bare tolke det som at det er flere med kreftsymptomer der ute som nå ikke kontakter lege. Ulempen er at kreften får lenger tid til å herje i kroppen og man kommer senere i gang med nødvendig behandling.

På teststasjonen møter vi flere pasienter som kommer kun for Covid 19 testing, som egentlig burde hatt en ordentlig vurdering av lege, behandling og i noen tilfeller til og med sykehusinnleggelse.

Dette er ikke ment som en skremselspropaganda, men en påminnelse om at andre sykdommer ikke tar pause selv om det er pandemi. Det er viktig å oppsøke lege hvis man blir akutt dårlig.

Det er kanskje ikke så lett å vite når man bør oppsøke lege, og når man kan avvente. Er du i tvil så ring legekontoret eller legevakten. Her er mine helsevettregler i pandemitiden:

Oppsøk lege hvis du har vært tett i bihulene, har høy feber eller har hostet lenge, selv om Covid-testen er negativ.

Kontakt lege hvis du mistenker urinveisinfeksjon og det ikke går over med rikelig drikke og Ibux. Og spesielt hvis du får smerter i korsrygg.

Dra til lege eller ring 113 ved nyoppståtte akutte brystsmerter, spesielt hvis de sitter sentralt i brystet og har utstråling til hals eller arm/rygg.

Oppsøk lege ved pustevansker.

Oppsøk lege ved akutte sterke magesmerter, men også magesmerter av mildere karakter som ikke går over.

Få en legetime hvis du har ufrivillig vekttap, nattesvette, nedsatt matlyst og er i dårlig form.

Kontakt lege dersom du plutselig får lammelser, vanskeligheter med å snakke, akutt forvirring eller synsforstyrrelser.

Du kan til og med komme til legen hvis den harde stolen og dårlige arbeidsstillingen på hjemmekontor har gitt deg musearm eller vond rygg.

Dersom barnet ditt har nedsatt allmenntilstand, høy feber, drikker mer eller mindre enn vanlig, går ned i vekt eller har tørre bleier ta det med til lege for en vurdering.

Følg ekstra godt med på de rundt deg. Vi kan fortsatt ringe hverandre eller Facetime både til kollega, familie eller venner. Hvis noen virker ensomme og deprimerte, sørg for at de tar en tur til legen også.

La oss holde oss hjemme for å bekjempe pandemien, men dra til legen når helsen skranter!

Publisert: 07.12.20 kl. 13:16

Les også

Mer om Helse Coronaviruset Fastlegene