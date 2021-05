FRAVÆR: Det er ingen arbeidsplass som hadde tolerert over 10% prosent ugyldig fravær – uten å forklare hvorfor, skriver leder i Oslo Unge Høyre Hassan Nawaz (22). Foto: Privat

«25 under 25»: Fraværsgrensen er her for å bli!

Fraværsgrensen var aldri ment som den eneste løsningen ovenfor sårbare elever, men regelen er heller ikke årsaken til at enkelte elever sliter.

HASSAN NAWAZ (22), Leder i Oslo Unge Høyre

Både Venstre og SV har vedtatt at de ville skrote fraværsgrensen. Det er svært bekymringsverdig, og vil gå på bekostning av de svakeste elevene.

Fraværsgrensen har medført betydelig lavere fravær og bedre karakterer. Før sommeren 2020 publiserte Utdanningsdirektoratet (UDIR) evalueringen av fraværsgrensen. Både i rapportens tittel og de ulike kapitlene fremholder forskerne at fraværsgrensen er en suksess.

Fraværet har stupt med 27 prosent og har gått ned for alle elevgrupper. Samtidig har karakterene gått opp. Likevel ønsker SV og partiet med kunnskapsministeren å skrote ordningen.

Aller mest er fraværet redusert for de elevene som hadde høyest fravær og svakest karakterer fra før. Økt tilstedeværelse på skolen sørger for at elever både lærer mer og presterer bedre.

Elever i denne gruppen er gjerne barn av lavt utdannede foreldre, mobbeofre, de som henger etter i undervisningen og de som sliter psykisk. Når disse er mer på skolen fører det til at de blir sett og hørt.

Slik kan skolen bygge et lag rundt eleven med helsesykepleieren og rådgivningstjenestene. Det er det minste vi kan gjøre.

Videregående opplæring er en rett man har – ikke en plikt. Velger man å starte på videregående, så er det ikke urimelig at man stiller krav om oppmøte.

En skoleplass koster staten faktisk 180 000 kr i året. Elever har 190 skoledager og 175 fridager. Jeg synes ikke det er å forlange så mye at elever skal dokumentere fraværet sitt hvis det er over 10 prosent.

Det er ingen arbeidsplass som hadde tolerert over 10% prosent ugyldig fravær – uten å forklare hvorfor.

Det er likevel viktig for meg å påpeke at ungdom i dag får ulik oppfølging. Det må vi politikerne gjøre noe med.

Fremover må vi i større grad løfte de sårbare elevene ved kontinuerlig oppfølging og økt satsning på skolehelsetjeneste.

Fraværsgrensen var aldri ment som den eneste løsningen ovenfor sårbare elever, men regelen er heller ikke årsaken til at enkelte elever sliter.

Fraværsgrensen er ikke løsningen på alt, men løsningen er heller ikke å skrote fraværsgrensen.

