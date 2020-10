Leder

EUs pølsevev

VEGETARMAT: Dette er en soppburger, laget av Lise Finckenhagen, i forbindelse med en reportasje i VG Helg. Foto: Krister Sørbø

Både veganerlobbyen og europeisk kjøttindustri beskyldes for å stå bak forslaget om å forby produsenter av vegetarmat å bruke betegnelser som burger, pølse eller stek.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Men saken er biff. Det som Europaparlamentet i dag får servert, er kokt i hop av en sosialdemokrat fra matfundamentalismens vugge. Om det er behovet for å hilse hjem, eller om den franske EU-politikeren Eric Andrieu virkelig mener det er vanskelig for folk å forstå at det ikke er fe i en veggieburger, skal være usagt.

Poenget synes å være at forbrukeren trenger å vite med det samme hva pølseskinnet skjuler, så man ikke sluker rått en Falukorv av svinekjøtt og kalv når man egentlig var ute etter en soyasnabb. Eller av vanvare får i seg stek av naut når nøttestek var bestillingen.

Selve rosinen i pølsevevet er et etymologisk argument om at hamburger og andre kjente retter av malt kjøtt forutsetter animalsk opphav. Altså at innholdet hadde puls innen det ble gryteklart. Snakk om farse.

les også Slik lager du vegetarjul

Når man representerer et land med 246 forskjellige oster, som Frankrikes president de Gaulle problematiserte omfanget av allerede i 1962, og staten via internasjonale forordninger har knesatt at sjampanje kun kan komme fra Champagne og konjakk kun fra Cognac, er det kanskje rimelig å tenke at også resten av Europa må underlegges de samme direktiver. At navnet forplikter.

En hamburger er imidlertid ikke laget av «ham» (skinke), men impliserer tyske røtter i byen av samme navn, og skal dessuten ha noe med brødet som serveres til burgeren, som i seg selv kan være laget av sesongens kjøtt, fisk eller noe plantebasert. Ordet pølse, likeså, er god latin for «det som er saltet». Og en stek, selv en engelsk steak, er avledet av gammelnorsk for å steke (på spidd).

les også «Pølse-Tyskland» blir stadig mer vegetarisk

Når det er sagt har mange av disse ordene i tidens fylde fått innforståtte betydninger av kjøtt (fra dyr, fruktkjøtt er noe annet). Men strengt tatt beskriver de form, ikke innhold, og kan vanskelig brukes for å legitimere et EU-forbud mot bruk av allmenne betegnelser.

Det er allerede lovreguleringer som sier at soyamelk ikke kan kalles melk, at pizzatopping av tofu ikke kan kalles ost, men fortsatt står det peanøttsmør i alle supermarkeder over hele EU. Paragrafer uten konsekvens skaper ikke akkurat respekt for lovmakerne.

les også Lyst til å bli vegetarianer? Dette må du vite

Det er riktig så fristende å flire av et så oppskriftsmessig toskete forslag som dette, og la det føye seg inn i rekken av komiske EU-forordninger om bananens bøyning og riktig krumming av agurker.

Men i motsetning til de fornøyelige historiene om agurk og bananer, som i stor grad var fordreide karikaturer av EU-vedtak fargerikt gjenfortalt for å raljere med byråkratiet i Brussel på mer eller mindre sannferdig vis, er forslaget om å gi kjøttindustrien eneretten på egennavn lite å le av.

Det eneste EU-parlamentet oppnår ved å realitetsbehandle dette forslaget, er å fyre opp under enda mer euroskepsis og nye fordommer mot EU.

Så sant som det er sagt, men ikke av Bismarck: Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.

Publisert: 21.10.20 kl. 09:16

Les også

Mer om EU Veganisme Vegetarianer Kjøtt Plantebasert Landbruk Matbransjen