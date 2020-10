BREV TIL BYRÅDET: – Kjære Raymond, vis oss tillit! Gi oss seriøse aktører muligheten til ikke bare å opprettholde arbeidsplasser og holde liv i livsverk, men også muligheten til å gi folk et sted der kan møtes, skriver Kaja Tinderholt. Foto: PRIVAT

Debatt

Kjære Raymond!

Jeg har bursdag 12.mars, og årets, ja tidenes kjipeste bursdagsgave, var at corona gjorde sin entré og jeg måtte ta avgjørelsen om å permittere mine ansatte og stenge mitt andre hjem.

KAJA M.N. TINDERHOLT, daglig leder Fyret Mat & Drikke, Oslo

Nesten to måneder gikk før en gledens beskjed ramlet inn på Altinn: Vi skulle få lov til å åpne igjen. Jeg fikk ta mine ansatte tilbake i jobb! Så der sto vi, 5.mai, og vasket tak og vegger. Målebåndet var flittig i bruk, bord ble flyttet og menyen ble tilrettelagt. Tidlig 6.mai hadde jeg lyst til å gråte, gråte av glede over å se alle våre fine gjester som kom gående fra alle kanter det sekundet vi åpnet dørene. Kjærlighet, det var det vi følte.

Samtidig som kjærligheten bruste, startet spenningshodepinene. Kjeven strammet på natten og hodepinen var ofte tilstede på dagtid. Stresset rundt alle usikkerhetene: Hvor lenge får vi lov til å holde åpent? Til hvilke tider? Må jeg permittere de ansatte igjen? Hver gang Bent Høie igjen skulle møte pressen, var hodepinen på det verste.

Nå har det gått snart et halvt år. Vi har åpnet, vi har fått åpne opp litt til, og vi har blitt stengt ned igjen. Vi har brukt utallige tusen på håndsprit, overflatedesinfiserende midler, smittesporing, laminering av infoskriv til gjester, og hjelp fra regnskapskontoret – bare for å nevne noe.

Så – i begynnelsen av oktober satt vi med hjertet i halsen, Bent Høie beordret deg, Raymond, til at Oslos uteliv skulle stenges klokken 22:00. Alarmen på telefonen ringte 18:00, og jeg løp til naboen som hadde satt opp en liten iPad med livestream, bestilte meg en øl som nesten gled ut av svette hender. Raymond gikk i mot helseministeren, og jeg jublet med nevene i været. Spenningshodepinen slapp nesten umiddelbart.

Men oktober hadde knapt startet da en ny spennende, og etterlengtet, beskjed kom. En beskjed pengekassen vår har skreket etter. Den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt skulle oppheves! Men gleden ble kortvarig siden smittetallene i hovedstaden økte. Du Raymond, du ga oss skryt for jobben vi har gjort, kun to prosent av smitten kunne spores til uteliv i uke 40. Men utelivet må vente, fortsatt stenge ved midnatt, og hjemmefestene får herje videre (ti prosent av smitten i uke 40).

Og nå, kjære Raymond ... Jeg har sagt mye godt om deg og hvordan jeg føler du forstår Oslos uteliv, men nå ... nå er jeg lei meg. Jeg er ikke sinna, jeg er lei meg.

I helgen sto du frem i Dagens Næringsliv og sa du var misforstått: Selvfølgelig skulle folk få julebord, de må bare foregå i kontrollerte former. «Vi oppfordrer i så fall til å bruke byens restauranter og andre profesjonelle aktører. De vil sikre at smittevernet ivaretas. Samtidig bidrar man til å holde hjulene i gang i en av Oslos viktigste bransjer.»

Hvordan kunne du uttale dette ett døgn før utelivet ble pålagt enda strengere retningslinjer? Det blir vanskelig å la folk gjennomføre julebord når nye restriksjoner tar fra steder som mitt nesten 50 prosent av allerede begrenset kapasitet. Dere pålegger oss å leke politi. Dere pålegger oss å lære opp de ansatte ytterligere. Levebrødet vårt smuldrer bort.

Etter snart et halvt år med beinhard jobbing, mye usikkerhet både for neste dag og fremtiden, så trodde vi at vi hadde gjort oss fortjent til litt kjærlighet, ikke pryl.

Jeg kan ikke snakke for alle de ca 17.000 som jobber i Oslos uteliv, men jeg vet jeg snakker for mange.

Straff de useriøse, belønn oss som gjør alt vi kan. Stoppe hjemmefestene, la oss prøve å kontrollere massene. Du sier vi kan klare det.

I dag gråt jeg på telefon med Næringsetaten. Jeg knakk sammen. Det er sjelden jeg har følt meg så maktesløs og nær ved å bare ville gi opp. Men heldigvis har jeg gode kollegaer i bransjen å sparre med. Heldigvis virket de ansatte i Næringsetaten nesten like oppgitte over de stadige endringer. Blodpumpa roet seg, selv om jeg enda ikke vet hva morgendagen venter for mitt andre hjem og min utvidede familie.

Det eneste som er sikkert, er at spenningshodepinen vedvarer.

Kjære Raymond, vis oss tillit! Gi oss seriøse aktører muligheten til ikke bare å opprettholde arbeidsplasser og holde liv i livsverk, men også muligheten til å gi folk et sted der kan møtes.

Psyken vår trenger det.

Publisert: 14.10.20 kl. 12:45 Oppdatert: 14.10.20 kl. 12:57