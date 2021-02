ÅSTEDET: – Gjenopptakelseskommisjonens beslutning viser at norsk presse kanskje bør gå i seg selv og evaluere hvordan man dekker denne saken fremover, og hvordan man vil dekke tilsvarende saker i fremtiden, skriver kronikkforfatteren. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Baneheia-saken: En av tidenes største, norske medieskandaler?

Det må alltid være pressens oppgave å faktisk stille ubehagelige spørsmål. Men i 20 år sviktet nesten alle redaksjoner i dette viktige oppdraget. Det må vi lære av.

ESPEN SKOLAND, ansvarlig redaktør Discovery Networks Norge

Det har lenge hersket en motvilje i norsk presse mot å grave i Baneheia-saken. Dagens konklusjon fra Gjenopptakelseskommisjonen bør utløse grundige evalueringsrunder i norske redaksjoner. Dersom Viggo Kristiansen blir frifunnet, vil det være tidenes justismord. Vi i media må tørre å stille oss selv til veggs. Hvilken rolle har mediene spilt i denne saken? Fikk vi tydelig fram et nyansert bilde av sakens faktum? Hva kan pressen lære av saken for fremtidens rettsjournalistikk?

«Tok vi feil?» spurte tidligere journalist Svein Tore Bergestuen etter at tidligere kollega Bjørn Olav Jahr hevdet at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig. Kanskje, skal vi tro konklusjonen til Gjenopptakelseskommisjonen i dag.

Det er nesten fem år siden Jahr kom med sine oppsiktsvekkende påstander. Det burde vært en anledning for samtlige redaksjoner til å dykke ned i saken.

Men det å stille spørsmål i denne saken har lenge vært synonymt med aktivisme. Redaksjonene har skygget banen og holdt fast ved den tonen de la i rettssaken for 20 år siden. Den enkle versjonen, der Viggo Kristiansen utvilsomt må være skyldig, til tross for all tvil. At det foreligger en dom i saken, er blitt brukt som et vanlig argument.

Da Jahr i sin bok konkluderte med at Kristiansen kunne være uskyldig, ble han av enkelte nærmest latterliggjort. Blant dem som kritiserte Jahr høylytt, var flere journalister som hadde dekket saken den gangen. De hadde vært tilstede i retten. De visste med seg selv hva som var riktig.

Da vi i discovery+ offentliggjorde at vi jobbet med en dokumentarserie om Baneheia, fikk vi også kjenne på kritikken fra både presse og aktører. Før noen hadde sett noe som helst, ble vi beskyldt for å komme til å fremstille saken ubalansert. Da serien kom på skjermen, ble vi møtt med samme kritikk. Agder-politiet og påtalemyndigheten ville ikke belyse sitt arbeid med saken og sitt syn på bevisene.

Mange av oss har vokst opp med Baneheia-saken. Selv husker jeg dagen da nyhetene om drapene kom, som om det var i går. Jeg husker også at jeg raskt slo meg til ro med at Viggo Kristiansen var skyldig. Jeg hadde ingen grunn til å tro noe annet. Både politiet, påtalemyndighetene og pressen hadde etterlatt det inntrykket. Dommen var knusende. I media var det ingen tvil om at Viggo var hovedmannen bak de bestialske handlingene. Mange av oss leste bare overskriftene den gangen. Det var derfor et sjokk da tvilen ble trukket fram i boken til Bjørn Olav Jahr.

Det var Jahr som kom til oss med ideen om en TV-serie, etter å ha fått nei fra andre redaksjoner. Kampen han som journalist har kjempet for å forsvare rettssikkerhetsprinsippene, er beundringsverdig.

For oss fremstod Baneheia-saken som et viktig prosjekt. I motsetning til Jahr har det hele tiden vært avgjørende for oss å ikke ta stilling til skyldspørsmålet. Vår intensjon har vært å belyse bevisgrunnlaget som ligger til grunn for dommene, og medias rolle i saken, slik at også publikum kan være i stand til å skjønne hva saken handler om. Produsent Kelly Lillesund og resten av redaksjonen i Monster har gravd dypere enn noen andre har gravd i denne saken. Det har vært vondt, men nødvendig. Vi har møtt mye motstand på veien. Men dagen i dag minner oss om hvor viktig denne jobber er.

Gjenopptakelseskommisjonens beslutning avgjør ikke Kristiansens skyld, men den viser at norsk presse kanskje bør gå i seg selv og evaluere hvordan man dekker denne saken fremover, og hvordan man vil dekke tilsvarende saker i fremtiden.

Dersom Kristiansen faktisk blir frikjent, vil det være tidenes største justismord. Men det vil også være en av tidenes største presseskandaler i Norge.