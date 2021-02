Leder

Politiske overbud

Foto: Roar Hagen

Det er blitt dannet protestgrupper langs kysten mot økte billettpriser på fergene. Det har fått flere partier til å komme med kostbare valgløfter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Fremskrittspartiet vil gjøre fergereiser gratis innen 2025. Arbeiderpartiet lover å halvere billettprisene i kommende stortingsperiode.

Frp har regnet seg frem til at det vil koste tre milliarder kroner å fjerne billettprisene fullstendig, mens Ap mener deres forslag vil ha en prislapp på om lag 1,3 milliarder kroner.

les også Økte fergeprisene på grunn av pengemangel – gikk 300 millioner i overskudd i fjor

Vi har stor forståelse for at folk langs kysten reagerer når helt nødvendige arbeidsreiser blir mye dyrere. For mange betyr dette et stort innhugg i familienes økonomi.

Det er flere årsaker til at fergeprisene på kort tid har steget kraftig, blant annet investeringer i nullutslippsferger og innføring av autopass.

Det er urimelig at de som er helt avhengige av tjenestene blir sittende igjen med hele regningen. Men det er noe ganske annet å love brukerne gratis transport.

Alt har en pris, også fergereiser og kollektivtransport. I byene har mange politikere foreslått kutt i prisene på kollektivtransport, uten at det er blitt gjennomført. Også tidligere har det vært protestkampanjer mot høyere fergepriser.

Men hvis ikke de som bruker tjenestene skal betale må noen andre gjøre det. Tapte inntekter vil gå på bekostning av noe annet som det offentlige har ansvar for.

ØKTE PRISER: Her fra fergeleie Kvanne-Rykkjem.

Før helgen la regjeringen frem den nye perspektivmeldingen. Der fremgår det at Norge vil komme i en kraftig budsjettskvis i årene som kommer. Veksten i skatteinntektene til avta, oljeinntektene vil gå ned og fremtidige regjeringer vil ikke ha den samme mulighet som tidligere til å bruke oljepenger på alle gode formål.

Sylvi Listhaug (Frp) mener vi kan hente penger fra Oljefondet. Partiets fylkesleder i Møre og Romsdal, Frank Sve, mener de tapte inntektene vil dekkes inn ved økt verdiskapning.

Arbeiderpartiets forslag skal delvis dekkes inn med høyere skatt for dem som tjener mest. Det virker som om Ap med sine ulike løfter flere ganger har brukt opp økte skatteinntekter. Frp vil tappe enda mer fra et fond som er ment å dekke fremtidens pensjoner, som om det var Sareptas krukke.

les også Nye fergepriser: – Vi kommer til å betale mer for fergene enn huslånet

Vi deler bekymringen over at fergeprisene er blitt for høye. En for stor del av investeringskostnadene for ny teknologi er skjøvet over på forbrukerne. Det er gode argumenter for at stat og fylker må betale en større del av regningen slik at brukerne får bedre rabatter og reduserte utgifter.

Men saken er ikke tjent med urealistiske overbud. Partiene må gjøre tydelig rede for hvem som skal betale for at billettprisene skal reduseres kraftig eller fjernes. Hvis ikke blir dette å betrakte som populistiske utspill for å lokke velgere.

Hør gårsdagens episode av podkasten Giæver og gjengen, der fergeprisene diskuteres: