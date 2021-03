SLÅ PÅ KAMERA: Lise Margrethe Pedersen (25) Foto: Privat

«25 under 25»: Kjære medstudent, skru på kameraet!

Jeg fikk sjokk da jeg åpnet Teams til første nettbaserte forelesning. Der så jeg kun meg selv og læreren.

LISE MARGRETHE PEDERSEN (25), student

Alle de andre studentene var bare små frimerker med initialer. For meg som lot kameraet stå på, ble det plutselig veldig flaut. Jeg var alene og liten i en stor gruppe mennesker gjemt bak en skjerm. Hvorfor er det ingen som hilser på hverandre?

Etter å ha diskutert saken med andre studenter, får jeg tydelig inntrykk av at nesten ingen ønsker å bruke kameraet under forelesning. De synes det er flaut. Man blir sittende og se på sitt eget ansikt, og undre seg over hvilket inntrykk man gir. Er jeg pen? Stemningen er rett og slett klein.

Til alle dere som føler det sånn, vil jeg si: Get over it, dette handler ikke bare om deg.

HJEMMEUNDERVISNING: Lise Margrethe Pedersen (25) synes flere må bruke kamera i digital undervisning. Dette bildet er kun til illustrasjon. Foto: Berit Keilen

Konsekvensene ved å ikke bruke kamera, tror jeg er mange.

For det første er det svært vanskelig for læreren å kjenne deg igjen. Derfor er det ingen som egentlig vet hvem som snakker, når det plutselig kommer et spørsmål fra et av de små frimerkene. Det kan føre til at vi som studenter blir litt glemt.

Det kan være vanskelig å få et personlig forhold til en lærer som aldri ser oss. Under en forelesning er det sjeldent foreleseren legger merke til om man skriver i chatten, så hvis du da har et spørsmål og ikke tør å snakke, så vil du ikke alltid få svar.

Når man er til stede i et fysisk klasserom, får læreren en følelse av «rommet». Det vil bli lagt merke til om du ikke følger med, og uten at vi registrerer det selv så lager vi hele tiden ansiktsuttrykk.

Disse uttrykkene vil læreren oppfatte, og på den måten få en følelse av rommet. Om du nikker og har blikk kontakt, eller ser veldig forvirret ut. Dette er et av de viktigste hjelpemidlene til en lærer, og ved å ikke bruke kameraet fratar vi læreren muligheten til å møte oss faglig.

Er det helt OK for deg at eksamen og fremtiden din potensielt ryker, bare fordi du ikke turte å ha på kamera og snakke i mikrofonen?

Istedenfor å ha det sånn, tror jeg det bare vil være positivt om alle begynte å ha på kameraet under digital forelesning.

På den måten får vi et ansikt å forholde oss til og som vi kan bli kjent med. Kanskje til og med vennskap? Det blir også mye hyggeligere å komme tilbake på skolebenken igjen når lockdown-perioden er over.

Når vi bruker kameraet, må vi også stå opp litt tidligere og gjøre oss klar for en ny dag. Når du er stelt og opplagt, vil konsentrasjonen og tilstedeværelsen din være bedre. Du blir på mange måter presset til å fokusere, hvis alle andre ser hva du gjør.

I lys av debatten rundt corona og isolasjon blant ungdom, ønsker jeg å formidle viktigheten av å skru på kameraet.

Dette høres kanskje ut som en bagatell, og det er heller ikke lovpålagt å vise ansikt på teams. Men om du sitter alene i en by hvor du ikke kjenner noen, tror jeg det vil gjøre en vesentlig forskjell for din psykiske helse å i det minste se ansiktet på dem som går i klassen.

Om du er en av dem som bor hjemme, i bofellesskap eller har mange venner, håper jeg at du tenker over dette neste gang du skal ha digital forelesning. Det er mange som sitter hjemme helt alene.

Hvis du skal rope høyt om coronarestriksjoner, kjære medstudent: Skru på det jævla kameraet og vis at du faktisk ønsker å se andre mennesker!

