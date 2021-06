Kommentar

Vinner kampen. Taper æren.

Av Leif Welhaven

Søndag blir det avgjort om norsk fotball stemmer ja eller nei til å boikotte VM i Qatar. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

«Hva betyr fair play for deg?» spurte fotballforbundet i sosiale medier nylig. Svar: Det stikk motsatte av hvordan diskusjonen om boikott av VM i Qatar har forløpt.

Hele konseptet «idrett» bygger på at du håper å vinne, men aksepterer en iboende risiko for at det blir tap. Innenfor spillereglene kjemper du hardt for å få det som du vil, mens sportsånden setter grenser for hvilke virkemidler du er villig til å anvende.

Det prinsippet har åpenbart forsvunnet i et mer og mer betent ordskifte om VM i Qatar i 2022.

«Boikott» eller «dialog» er hovedalternativene som et ekstraordinært fotballting skal ta stilling til søndag.

Det burde de stemmeberettigede klubbene fått lov til å avgjøre på et helt fritt grunnlag.

I stedet har den åpenbart sterke parten – en gigantisk organisasjon – anvendt en nær utømmelig rekke av diskutable metoder for å presse frem viljen sin.

Ledelsen i Norges Fotballforbund (NFF) blir sint om det pirkes i metodene, men det er likevel nødvendig å gjøre det.

Her er 20 grunner til det:

1) Før det ordinære fotballtinget i mars innkalte forbundet klubber til et møte som skulle være en «åpen og opplyst debatt». Innkallingen kunne oppfattes som ensidig propaganda mot boikott.

2) Forbundet argumenterte med at Amnesty er en våpendrager for nei til boikott. Problemet: Amnesty tar ikke stilling til boikott som virkemiddel. Det gikk lang tid før dette ble justert.

3) På fotballtinget ble den ene siden klubbet ned, mens fotballpresident Terje Svendsen fikk lov til å utbrodere hvorfor han mener Norge bør være med i Qatar.

Fotballpresident Terje Svendsen har argumentert kraftig mot norsk boikott av VM i Qatar. Foto: Terje Pedersen, NTB

4) Da det ble satt ned et Qatar-utvalg fikk en part i saken anledning til å velge medlemmene og definere mandatet.

5) NFF hevder at de over tid har uttrykt «sterk motstand» mot VM i Qatar. Josimars faktagjennomgang viser at den påstanden kan problematiseres – uten at magasinet har fått spesielt imponerende svar.

6) Qatar-saken handler ikke bare om migrantarbeideres kår, men også om behovet for et oppgjør med FIFA og hvordan arrangøren ble valgt. Den delen av saken er kronisk underkommunisert fra forbundet.

7) Kildebruken fremstår selektiv og kildekritikken diskutabel på enkelte punkter i Qatar-utvalgets rapport, som også inneholder mye solid arbeid.

8) Forbundsstyret påstår at de har lyttet til «entydige faglige råd». Men menneskerettighetsekspertene i Raftostiftelsen, som er for boikott, ble ikke kontaktet av utvalget. Det skyldtes visst tidsnød.

Sven Mollekleiv ledet «Qatar-utvalget», der flertallet er mot boikott. Foto: Bjørn S. Delebekk

9) Krefter i NFF var inne på fysisk oppmøte på tinget dersom en stemme skulle bli hørt. Det hadde vært kritisk for deltagelsen. Heldigvis ble den planen til slutt skrotet. Samme skjebne led ideen om å vente helt til høsten med å avholde ting.

10) Kretsene innkalte klubbene til møter om Qatar, men takket nei til at begge sider skulle få innlede. Det var visst «ikke naturlig» å slippe til boikottsiden. Hva slags demokratisyn er det?

11) Hvorfor skal de 18 regionale fotballkretsene i det hele tatt være lobbyister i dette ordskiftet? Og er det fair av kretser å kontakte klubber som har vedtatt boikott?

12) I en nylig paneldebatt i regi av NFF fikk heldigvis begge sider komme til orde. Men moderatoren var kommunikasjonsdirektøren i forbundet, og panelet var skjevt sammensatt.

13) Budsjettet som skal vise hva en mulig boikott kan koste, bygger på en serie diskutable valg, tolkninger og premisser.

14) Ingenting tyder på at sponsorer kommer til å trekke seg hvis det blir boikott - kanskje skjer det motsatte. Likevel budsjetteres det med et massivt inntektsbortfall herfra.

15) Omtrent halvparten av de 205 millionene en boikott anslås å koste, bygger på premisset om å også trekke seg fra VM-kvalifiseringen. Det er ikke opplagt, men er basert på et valg og en tolkning av svar fra FIFA.

16) Ingen vet om det kommer noen søksmål om Norge trekker seg, men forbundet virker å ta det for gitt. Vil en organisasjon som FIFA - gitt historikken rundt Qatar – se seg tjent med en rettslig prosess? Det er ikke selvsagt.

17) Det er et valg å skulle ta alle kostnadene på bare ett år – og det vil neppe være klokt. Hvorfor legger da NFF opp til noe slikt?

18) Ja eller nei til boikott er et alvorlig etisk spørsmål. Hvor fair er det da å bruke trusler om mindre penger som virkemiddel for å vippe flertallet dit man vil?

19) Administrasjonen i NFF skal jobbe videre, enten det blir ja eller nei. Derfor er tonen overfor begge parter ekstra viktig å ivareta.

20) Forbundet ønsker å stille en serie krav til FIFA, men hopper bukk over om det skal få noen konsekvenser dersom disse ikke innfris. Hvor mye realitet er det igjen da?

Fair play kan være mange forskjellige ting —og hver enkelt må gjøre seg opp sin mening. For meg koker det ned til om du skal spille på en gravplass og legitimere FIFAs valg av arrangør.

Men uansett standpunkt burde veien frem til valget vært helt annerledes.

Alt tyder på at NFFs linje vinner frem til slutt. Men æren er det dessverre verre med.