«Stem på en statsminister»

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Terje Bringedal

LILLEHAMMER (VG) Når Vedum og Støre møtes til statsministerduell, vil deres styrker og svakheter bli svært synlige. Splitt og hersk på rødgrønn side kan være et halmstrå for en stadig mer svekket Erna Solberg.

Omsider har Senterpartiet brutt tausheten om Vedum er statsministerkandidat.

De har fremstått som svært gode strateger, men det er ikke helt lett å bli klok på hvordan de har tenkt her. For de har håndtert statsministerspørsmålet på en måte som gjør det større enn det kunne blitt.

I utgangspunktet er det naturlig for ethvert parti å ha sin egen primære statsministerkandidat, men som regel vil realismen og kjøttvekta si seg selv. Men det skjedde noe med selvbildet til Sp da de ved årsskiftet var større enn Ap på flere målinger. Men de fikk seg ikke helt til å si det.

Inntrykket de prøver å skape nå er at Vedum nærmest måtte gi seg etter et voksende folkekrav i partiet om at han lanserer seg. Alle vet at han har partiet i sin hule hånd, men formelt er det riktig å få en marsjordre fra landsmøtet.

I månedsvis har Vedum nektet å svare på om han er statsministerkandidat. Selv hans mest trofaste støttespillere må ha lidd seg gjennom noen komiske Ali-øyeblikk. Svaret har vært varianter av det samme: «Det Norge vi er så glad i». Han er opptatt av politikk, ikke posisjoner. Alle vet jo selvsagt at de to tingene henger tett sammen. Likevel melder spørsmålet seg. Betyr det nå at han er blitt mer opptatt av posisjoner?

Selv ikke et så enkelt spørsmål som om Sp vil kreve statsministeren dersom de blir største parti, har han svart på. Den eneste åpenbare grunnen til å ikke si det høyt, er at det også vil være gyldig dersom Ap blir størst.

Kjell Magne Bondevik er det perfekte eksemplet på at en populær politiker kan bli statsminister selv om partiet ikke er størst. «Stem på en statsminister» var KrFs budskap i valgkampen. Men det er en stor forskjell. Høyre har tradisjon for å gi fra seg posisjoner. I mange kommuner har Høyre gitt fra seg ordføreren til Sp for å sikre borgerlig styre. Men det finnes knapt et eksempel på at Arbeiderpartiet gir fra seg en posisjon til noen som er mindre enn dem.

I Senterpartiet argumenteres det med at landet trenger en statsminister som Vedum. De trekker frem at han «ikke bare snakker om distrikt i festtaler», at han «ikke vingler», at han er «folkelig, ekte og kunnskapsrik».

Det store håpet er at Vedum er så populær at tanken på ham som statsminister vil lokke nye velgere. Det er også en viss frykt for at Støre ikke er populær nok. Mange kvier seg for å drive valgkamp med Ap-lederen som statsministerkandidat.

Noe som kunne talt mot å lansere ham som statsminister den gangen de var jevnstore var de gnisningene det ville skapt mot Arbeiderpartiet. Nå, når avstanden er større, kan håpet være at det fremstår mer som et grep som mobiliserer, enn en reell utfordring for Støre.

Men det er en dristig strategi med åpenbare svakheter. For det første har Støre styrket sin posisjon de siste månedene. Det er ro og optimisme i partiet, og Ap-lederen virker mer selvsikker og på hugget enn på lenge.

Dessuten er det slett ikke sikkert alle deler synet på at Vedum er den perfekte statsminister. Han er en effektiv opposisjonspolitiker, folkelig og jovial, men ikke nødvendigvis så statsministeraktig.

Han er ofte uklar og ullen, og ler stadig bort vanskelige spørsmål. Han har bygd stor fallhøyde, og vil slite med å innfri alle forventningene han har skapt. Som statsministerkandidat vil han nødvendigvis få enda skarpere søkelys på seg.

Støre må selvsagt gjøre gode miner til å ha fått en utfordrer, men at hans autoritet blir svekket nå er neppe den draumen han bar på.

Det har lenge vært et slags «frenemy-forhold» mellom de to partiene. Da Vedum var gjest på NRKs politisk kvarter fredag, kom han med flere stikk til Ap om at de vinglet om samarbeid. Det er gruff under overflaten, og mange i Ap må sitte på hendene sine for å ikke synge ut sin hjertens mening om Sp. De liker Sp best når de er et småparti og ikke forsyner seg grovt av deres kjernevelgere.

Når både Vedum og Støre er statsministerkandidater, må de nødvendigvis debattere mer mot hverandre. Slikt blir det alltid gnisninger av, særlig når mye står på spill. Når to så ulike politikertyper møtes, kommer de åpenbare styrkene og svakhetene deres tydelig frem.

Det er en gyllen mulighet for et stadig mer svekket Høyre, som fortsatt fester lit til sitt sterkeste kort, Erna Solberg. Håpet er at om hun ikke klarer å utmanøvrere en rødgrønn statsministerkandidat. Så klarer hun kanskje to.

