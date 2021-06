VIKTIG: P åtroppande leiar i Norsk Målungdom, Frida Pernille Mikkelsen (24) skriv om kvifor ho meiner nynorsk er viktig. Foto: Privat / Norsk Målungdom

Debatt

«25 under 25»: Sidemål = valfridom

For å kunne gjere eit fritt val om kva skriftspråk som skal vere ditt hovudmål, må ein faktisk lære begge.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

FRIDA PERNILLE MIKKELSEN (24 år), påtroppande leiar i Norsk Målungdom.

12. mai 1885 sat 209 menn på Stortinget og vedtok at landsmål og riksmål skulle vere jamstilte skriftspråk i Noreg. Det er ramma det norske samfunnet er sett i, som vi seinast stadfesta i april, då ei ny språklov vart vedteke.

Sidemålsordninga er kanskje det sterkaste verkemiddelet vi har for jamstillinga. Gjennom ho byggjer vi bruer mellom bokmål og nynorsk. Vi kan flytte oss fritt mellom språka, og ende opp der ein sjølv ønskjer. Ved å ta bort sidemålet, eller gjere det valfritt, gir ein ikkje meir fridom til menneske.

Ein gjer rommet ein kan velje i mindre.

Når det stadig kjem forslag om at sidemål må ut av skulen, eller at det skal bli valfritt, er ikkje dette argument for større valfridom som elev. Ein skrenkar inn den språklege valfridomen ein har hatt i Noreg i over 100 år. Ein rett som er sterkt knytt til kvar og ein sin identitet.

Gjennom jamstillingsvedtaket har den norske stat sagt at språkfridomen er stor i Noreg, og sjølv om du har vakse opp i ein kommune som har valt eit språk, og gått på ein skule som har gitt deg opplæring i eit språk, skal du framleis ha mogelegheita til å gjere ditt eige val.

25 under 25: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Sjølvsagt vel du ikkje eit språk du berre har møtt ei bok eller gjennom teksting på NRK.

Ein vel eit språk etter ein har fått det under huden. Når ein opplever at det best set ord på tankane dine, eller set betre ord på tankane dine enn du sjølv gjer. Difor treng vi å lære begge språka for å følgje opp den valfridomen vi har rett på.

Det er berre tilleggsargumentasjon at ein gjennom sidemålsopplæringa lærer eit skriftspråk du med ganske høgt sannsyn må forhalde deg til seinare livet. Som kan gjere det betre budd for vaksenlivet og møter med andre menneske, som kan hjelpe deg med å forstå meir av språk generelt, og gir deg innsyn i ei kulturhistorie som er ganske spesiell.

Sidemål i skulen er ikkje der for å vere ei bør, men eit verktøy ein skal ta med seg vidare og som skal gjere at vi står fritt til å skrive som vi ønskjer.

Språkvalet er personleg, og valet skal ligge hos kvar enkelt av oss.