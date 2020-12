Leder

Terror i Afrika

OFRENE: Begravelse for noen av ofrene for terrorangrepet i delstaten Borno søndag. Foto: STRINGER / X80002

Den såkalte islamske staten (IS) tapte kalifatet i Midtøsten. Nå bygger ekstremistene seg opp i Afrika. Denne høsten har IS og tilknyttede terrorgrupper utført en serie særdeles brutale angrep mot sivile i flere afrikanske land.

I helgen ble fattige risbønder og fiskere i delstaten Borno i det nordlige Nigeria offer for islamistiske terrorister fra Boko Haram eller en avlegger som kalles IS i Vest-Afrika. Terroristene angrep med jungelkniver og drepte flere titalls arbeidere, kanskje over 100.

Det rapporteres om at femten kvinner ble bortført av gjerningsmennene. Etter å ha drept arbeiderne satte gjerningsmennene fyr på gårdene. FNs humanitære koordinator, Edward Kallon, karakteriserer angrepet som det alvorligste mot sivile i år.

De feige og brutale angrepene har i en årrekke tatt flere tusen sivile liv og fordrevet langt flere. Landarbeider er særlig utsatt. Men også soldater og utlendinger blir angrepet. De siste månedene skal særlig IS i Vest-Afrika ha trappet opp ugjerningene.

Seks franske hjelpearbeidere og to lokale guider ble drept i Niger i august. I november ble 20 gutter og menn halshugget i det nordlige Mosambik. I alt skal 2000 mennesker ha blitt drept i en offensiv fra islamistiske ekstremister i landet. De har tatt kontroll over landområder og drevet minst 350 000 på flukt.

I følge den siste årsrapporten Global Terrorism Index er land sør for Sahara særlig hardt rammet av økende terror fra IS og tilknyttede grupper. Blant de ti land som har størst økning i terrorangrep er syv i denne delen av Afrika. Her vokser IS, både i antall og anslag. Lederen for USAs antiterrorbyrå, Christopher Miller, sier at IS viser sterk evne til å komme tilbake etter store nederlag. De utnytter at den internasjonale innsatsen mot terrornettverkene ble redusert etter at IS var nedkjempet i Syria og Irak.

IS har et nettverk av lokale kommandanter i afrikanske land. Der mulighetene finnes utnytter de svak statlig kontroll til å rekrutterer jihadister, drive økonomisk utpressing og spre frykt i lokalbefolkningen ved brutale angrep. Samtidig ser vi mange eksempler på at IS forsøker å få nytt fotfeste i Midtøsten og i Afghanistan. Vi ser også at IS fortsatt er i stand til å inspirere til terror i Europa.

En bred internasjonal koalisjon bidro til at IS ble beseiret i Irak og Syria. Det var en illusjon å tro at IS med dette var bekjempet, en gang for alle. Hvis internasjonale terrorbevegelser klarer å etablere seg i land og regioner er de en trussel for alle. Afrikanske land bør samarbeide bedre for å bekjempe terrortrusselen. De må få den internasjonale støtte som er nødvendig for å lykkes i kampen mot en felles fiende.

