Kommentar

Norge, nå får vi det til!

Av Astrid Meland

VIL HA TILTAK FREM TIL 16. DESEMBER, MINST: Erna Solberg sier det er for tidlig å slappe av. Her snakker hun med VG om coronasituasjonen tidligere i november. Foto: Fredrik Solstad, VG

Endelig snur kurven. Smitten går nedover. Og det skjer på grunn av det vi har gjort. Alene. Sammen.

Det er best å ta en runde med Antibac i pipen. Nissen er i risikogruppen. Men han kommer i år igjen. Det blir jul.

For folkens, smitten går ned.

Vi har sett en utflating en stund. Og på onsdag meldte FHI om en mulig nedgang på rundt 400 smittede i forrige uke.

Nå viser VGs trendbarometer at tallet går riktig vei.

Og det tok bare en måneds tid. Det så også ganske stygt ut. Enkelte dager var økningen i smitte så bratt at kurven holdt på å knekke nakken.

Hadde vi ikke skjerpet reglene, ville denne veksten fortsatt inn i mørketiden. Flere ville blitt syke, innlagt og dødd.

Nå er det fortsatt for mye smitte i Norge. Og særlig i Oslo. Men også der flater det nå ut.

Et problem er at vi tester færre. Det kan bety at mørketallene blir større.

Men det ser ut til å gå rett vei. Smittetallet er på 1. Det betyr at det ikke vokser. Og om vi fortsetter å følge råd og regler, vil det enten holde seg på dette nivået eller forhåpentlig vil nedgangen fortsette.

Og hvem kunne tro at det skulle gå, helt uten noe hytteforbud?

Det at vi er i ferd med å snu styggedommen, det kommer av det norske folks regelrytteri. Om vi ikke følger reglene, går det selvsagt opp igjen.

Men folk har stort sett gjort som vi har fått beskjed om. Data fra mobiler og kortbruk viser at vi har reist mindre, shoppet mindre og holdt oss mer i ro.

Og det er foreløpig det eneste som hjelper mot corona.

Erna Solberg lokket oss med julefeiring med storfamilien da hun strammet til i slutten av oktober.

Hun ba oss i mellomtiden om å ha bare maks fem gjester og innførte karantene for folk som reiser inn fra utlandet.

Hun møtte seg selv litt i døren.

For det var bare to uker siden hun var opptatt med å åpne opp landet, fjerne den nasjonale skjenkestoppen, åpne for breddeidrett og 600 tilskuere på fotballkamp.

Lettelsene og innstrammingene kom nesten samtidig.

Men klynger ble til en bølge, og den kom voksende og faretruende. Helsedirektoratet og FHI måtte igjen jobbe helg og kveld og levere nye faglige råd til Solberg mot en høstbølge som var spådd hyppigere enn regn i Bergen.

Så ille ble det, at Solberg ikke hadde tid til å vente på resultater. Bare seks dager etter første innstramming, kom hun med enda flere tiltak.

Akkurat hvilke spesifikke tiltak som har hjulpet mest – om det er skjenkestopp, treningssenterstenging eller forsamlingstak – det er ikke godt å si.

I Oslo, som har Norges tøffeste tiltak, ser vi mye smitte ved skoler for tiden.

Men det er håp om nedgang også her snart. For i hovedstaden er noen av tiltakene ferskere enn to uker, og vi har ikke rukket å se effekten av alt sammen.

Det store spørsmålet fremover er: Hva nå?

MER POPULÆR ENN PARTIET: Erna Solberg har ledet Norge gjennom corona-pandemien. Her blir hun bejublet av partifeller ved en tidligere anledning. Foto: Heiko Junge / NTB

Erna Solberg varslet i oktober at tiltakene skulle gjelde til begynnelsen av desember. Onsdag forlenget hun det til 16. desember, minst.

Skal vi etter det tilbake til store, fete bryllup, harryhandel og spinning?

Neppe. Om vi letter på tiltakene, går smitten bare opp igjen. I alle fall om vi ikke samtidig innfører andre tiltak som veier opp for dem vi fjernet.

Det kan være det finnes alternativ, som enda mer munnbind, kloakkovervåkning eller massetesting. Men skal vi unngå bølge tre, må vi ha tiltak frem til vaksinene kommer.

I regjeringens plan for håndteringen av covid-19 står det at det skal vurderes om smittespredningen er under kontroll før tiltak avvikles.

Og kontroll har vi ikke ennå. Nedgangen er liten. Og i Danmark opplevde de i høst en nedgang i smitten, før det begynte å gå opp igjen.

Men ser vi sørover i Europa, er det flere land som planlegger en juleferie fra coronatiltak. Britene er lovet en gjenåpning av puber og treningssentrene i desember. Hurtigtesting er en av ingrediensene som visstnok skal holde smitten nede.

Det kan høres ut som en oppskrift på bølge 3. Og det spørs hvor mange av oss som orker enda en runde med bekymrede politikere som snakker om fastmonterte stoler. Det er kanskje bedre å fortsette med de tiltakene vi har nå.

For vi har noe godt i vente. Årets evangelium er ikke det med Kaspar, Baltasar og Melkior.

Det er med Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Og de har med gull, røkelse og myrra de og.

Publisert: 27.11.20 kl. 06:09