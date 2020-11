POLITIKKEN VIKTIGST: – Vi som er politikere fra Groruddalen går ikke rundt som maskoter og later som vi kjenner Groruddalen bedre enn andre som selv bor der, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Veitvet. Foto: Helge Mikalsen

Groruddalen trenger resultater, ikke maskoter

I VG kjemper Kari Elisabeth Kaski og Jan Bøhler om «posisjonen som norsk politikks fremste groruddøl». Men Groruddalen trenger ikke en maskot, Groruddalen trenger synlige resultater.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder (Ap)

MARI MORKEN, leder for bydelsutvalget i Alna (Ap)

LARS ERIK FUGLESANG, leder for bydelsutvalget i Bjerke (Ap)

ANDERS RØBERG-LARSEN, leder for bydelsutvalget i Grorud (Ap)

RASHID NAWAZ, leder for bydelsutvalget i Stovner (Ap)

Selv om Arbeiderpartiet historisk har gjort svært gode valg i Groruddalen, har det sjelden ført at vi har vunnet byrådsmakt i Oslo. Da Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene vant valget i 2015 var det faktisk første gang på 18 år. Og da vi vant gjenvalg i 2019 var det første gang på 48 år. Sist gang var med Brynjulf Bull som ordfører.

Hans viktigste prosjekt var gjenreisingen av Oslo etter krigen.

I nyere tid har det med andre ord ikke vært vanlig at Arbeiderpartiet har sittet i styringsposisjon i Oslo. Nå gjør vi det. Men det er ikke et mål i seg selv. Vi som er politikere fra Groruddalen går ikke rundt som maskoter og later som vi kjenner Groruddalen bedre enn andre som selv bor der.

Men vi bruker Arbeiderpartiet som et virkemiddel for ta tak i de store og godt dokumenterte utfordringene som høyresida etterlot seg. Vi bruker ofte den svenske sosialdemokraten Tage Erlanders kloke ord som et bilde på hva vi vil bruke tilliten vi har fått av velgerne til: «Vår oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene kan danse sine egne liv».

I Groruddalen var ikke dansegulvene mange nok og sterke nok da Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene overtok byrådsmakten i 2015. Sammenliknet med resten av byen gikk for eksempel færre barn i Groruddalen i barnehage, og flere begynte på skolen uten å kunne godt nok norsk. Færre elever gikk i aktivitetsskolen, og flere måtte gå hjem etter skoletid i stedet for å delta i lek og læring. Færre elever fra Groruddalen gjennomførte videregående skole, og flere hadde problemer med å få seg jobb.

Store klasseforskjeller, integreringsutfordringer og svake velferdsordninger er noe av det vi har fått mulighet til å gjøre noe med siden vi vant valget i 2015:

På de fire første årene bygget Arbeiderpartiet 1500 nye barnehageplasser (netto) i Groruddalen, tilsvarende en ny barnehageplass om dagen. Barnehagedekninga har nå aldri vært høyere enn den er nå, og kontantstøttebruken har aldri vært lavere.

Vi ansatte over 100 spesiallærere på alle barneskoler i Groruddalen, slik at skolene fikk mulighet til tett oppfølging av hver enkelt elev fra første skoledag. Nå ser vi at skoleresultatene er i ferd med å løfte seg.

Aktivitetsskolen har blitt gratis på 1.-4. trinn på alle barneskoler i Groruddalen, noe som gjør at alle får like muligheter til å delta i lek, læring og sosiale aktiviteter etter skoletid. Foreldre sparer 90 000 kroner per barn.

20 idrettsanlegg i Groruddalen er enten ferdig bygget eller underveis. På Stovner åpner vi om få år det første nye badet i Oslo på nesten 40 år.

Vi har etablert 800 sommerjobber for ungdom i Groruddalen. Arbeid er den beste formen for integrering, og det har stor betydning hvordan man tjener sine første kroner.

I Aftenpostens podkast «Forklart» blir det med henvisning til en del av disse tiltakene sagt at Groruddalen de siste årene har fått en slags «minivelferdsstat». Ingenting av det vi har gjort er et resultat av statlig styring eller for den saks skyld en naturlig utvikling. Dette er et resultat av partidemokratiet: partimedlemmer har kommet med forslag i lokallaget, tillitsvalgte har løftet det videre opp i fylkeslaget og så har det etter hvert blitt til politikk som gjennomføres av byrådet.

Kanskje gir ikke denne typen «kjedelige» velferds- og integreringstiltak de største overskriftene i avisene, men over tid bygger de et sterkere dansegulv for innbyggerne vi politikere er til for.

