Kommentar

En farlig og forhastet seierstale

Av Per Olav Ødegård

En spennende valgnatt kulminerte i en dramatisk erklæring fra president Donald Trump. Hvorfor ble det så jevnt - og hva kan skje nå?

For mindre enn 20 minutter siden

Det er selvsagt uhørt at en president i et demokrati erklærer seier før stemmene er talt opp og det foreligger et valgresultat.