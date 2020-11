Kommentar

Den livsfarlige presidenten

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG) Mens tusener av amerikanere dør av corona, sitter Donald Trump på kontoret og skriver furtne meldinger på Twitter. Trump vil ikke gi seg, men har sluttet å jobbe.

Smittetallene i USA eksploderer. Dagen etter valget bikket det 100.000 nye smittede daglig. En drøy uke senere ble det meldt om at tallet hadde passert over 150.000 daglig smittede. I følge fremskrivningene når USA smittetoppen først i slutten av januar eller begynnelsen av februar neste år. Da kan mer enn en halv million amerikanere ha mistet livet.

Det nærmer seg et sammenbrudd i helsevesenet. I Nord-Dakota har det gått så langt at sykepleiere som selv er smittet med covid19, men som ikke har symptomer, kan jobbe på avdelinger som behandler corona-pasienter. Fra flere delstater meldes det om akutt mangel på helsepersonell - lenge før toppen er nådd.

Synes mye er kjedelig

En slik situasjon kaller på nasjonalt lederskap. På en president som gjør alt som står i hans makt for å hjelpe delstatene, sørge for ressurser og rådgivning, og å bruke sin autoritet til å gi tyngde og støtte til dem som står i førstelinjen. En president som kan gi håp til en fortvilet og redd befolkning, uttrykke medfølelse med dem som lider, og trøst til dem som har mistet en av sine.

Den presidenten finnes ikke i USA nå. Donald Trump har, i følge mange som har jobbet med ham, aldri vært særlig opptatt av de mer arbeidskrevende oppgavene som følger med rollen som president. Han synes mye av dette er kjedelig. Det sies for eksempel at han ikke har fulgt spesielt godt med under de daglige orienteringene om nasjonal sikkerhet. Dette er noe av det som beroliger dem som frykter at han skal dele statshemmeligheter når han er ute av Det hvite hus - at det er mye han ikke har fått med seg.

I går hadde Donald Trump sin første pressekonferanse etter at det ble klart at han tapte valget, i Rosehagen utenfor Det hvite hus. Han ga seg selv og sin administrasjon ære for den nye corona-vaksinen fra Pfizer. Foto: Evan Vucci / AP

Hadde han vært opptatt av selve jobben som president, ikke bare makten og æren, ville han gått inn i den kritiske situasjonen USA står midt oppe i - med pandemien og den påfølgende økonomiske krisen. Men fra innsiden av Det hvite hus rapporteres det at han styrer mindre enn noensinne. Tvert om bruker han tiden på å ringe til støttespillere, diskutere ulike strategier for å få valget underkjent, og for å gjøre overgangen vanskeligst mulig for valgvinneren, påtroppende president Joe Biden.

Maske som politisk markør

Pandemien i USA på Donald Trumps vakt er en katastrofe. Han har aktivt undergravd helsemyndighetenes smittervernarbeid. De har bedt folk bruke munnbind, Trump har latterliggjort dem. Presidenten har gjort smittevern til partipolitikk. Mange steder har bruk eller fravær av maske blitt ansett som en politisk markering.

Jeg har reist rundt i USA de siste ukene, og sett hvor ulikt folk forholder seg til pandemien - og særlig til hvordan de skal beskytte seg mot smitte. I noen delstater, som West Virginia, var det lite maskebruk. I Nashville, Tennessee, var det knapt en maske å se i de mest folketette gatene sent på kvelden. Andre steder, som i Washington, D.C. og Philadelphia, var det langt mellom dem som ikke dekket til ansiktet.

Ikke minst - på Trumps egne valgarrangementer var det nesten ingen som brukte masker. Han arrangerte i virkeligheten smittefeller for sine egne tilhengere. Ofte tryglet og ba lokale myndigheter Trump om ikke å komme, fordi de visste at det ville blusse opp mer smitte i etterkant av besøket hans. Men han ga blaffen, og samlet tusenvis av mennesker som sto tett i tett, som jublet og skrek. Mens dråpesmitten hang i luften.

Lukket seg inne

Ingen har løyet mer om coronaen og dens konsekvenser enn Donald Trump. Han har til og med beskyldt legene for å blåse opp smittetallene for å få mer penger. Han har underspilt alvoret ved sykdommen, og kommet med en rekke løfter han vet det er umulig å oppfylle.

Joe Biden får en tøff jobb når han tar over som president 20. januar. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Og nå har han altså trukket seg nesten helt tilbake, inn i bunkersen sin i Det hvite hus. Bortsett fra en pressekonferanse i går, der han ikke svarte på noen spørsmål, men påsto at hans administrasjon hadde mye av æren for Pfizers nye coronavaksine. Selskapet selv tilbakeviser dette. Ellers har hans meddelelser til offentligheten gått gjennom Twitter, som har flagget mange av meldingene hans med advarsler, blant annet som misvisende.

Inn i denne amerikanske katastrofen, kommer Joe Biden. Han opptrer allerede mer som president enn Donald Trump. Biden gir tydelige råd, og forsøker å holde motet oppe hos amerikanerne i en tøff tid. Men før Biden har tiltrådt som president 20.januar, kan han ikke fylle det tomrommet som Trump har skapt. I den verste krisen i USA på flere tiår, har ikke landet en fungerende ledelse.

Begeistring og lidenskap

Heller ikke det republikanske partiet tar ansvar for situasjonen. Helt siden Trump tapte valget, har partifellene hans trippet rundt som forskremte høns. Det republikanske partiet er offer for en selvopptatt manipulator. Lederne smisker og diller med Trump. De våger ikke å motsi ham, eller fortelle ham hvordan verden ser ut.

Trumps viktigste våpen mot partifellene er hans egne trofaste velgere. Tilhengerne til Trump omfavner ham med begeistring og lidenskap. En kritisk tweet fra Trump mot en republikansk politiker - og karrieren kan være over. Sentrale republikanske politikere ofrer sin egen integritet og verdighet, heller enn å risikere å bli utsatt for Trumps vrede.

Valg i Georgia

For noen republikanske ledere handler det også om en stor grad av politisk kynisme. Det gjenstår valg av to senatorer, i Georgia. Dette valget ble utsatt til begynnelsen av januar. Utfallet her vil avgjøre hvem som får flertallet i senatet. Republikanerne ønsker ikke en snurt Trump som kan ødelegge for dem her.

For hver dag som går uten en samlet innsats mot pandemien, blir situasjonen enda mer alvorlig. Joe Biden kommer til å overta et svekket USA, der forholdet mellom løgn og sannhet har blitt mer uklart. Der konspirasjonsteorier spres med stor hastighet. Og der mennesker dør unødig, fordi Donald Trump har vært mer opptatt av seg selv, enn av folket han skal lede.

Publisert: 14.11.20 kl. 08:23

