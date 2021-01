I SAMME BÅT: – Staten Israel har store insentiver for at også palestinerne vaksinerer seg, både av humanitære årsaker og på grunn av den daglige kontakten mellom det palestinske- og det israelske samfunnet, skriver den israelske ambassaden. Foto: Oded Balilty / AP

Debatt

Israel har ingen interesse av at palestinerne ikke blir vaksinert

Staten Israel har bistått Den palestinske selvstyremyndigheten i håndteringen av koronakrisen siden utbruddet, og har samtidig opprettholdt det palestinske eneansvaret for saken.

ISRAELS AMBASSADE, OSLO

I henhold til avtalene signert av Den palestinske selvstyremyndigheten , Oslo-avtalen og den senere undertegnede Paris-avtalen, er de eneansvarlig for å forvalte de sivile områdene til innbyggerne, hvilket inkluderer helsesektoren.

I kontrast til artiklene som har kommet med uriktige påstander om Israel, dets ansvarsområder og Den palestinske selvstyremyndighetens eget ansvar innen helseomsorgen, vil vi påpeke en rekke fakta som underlig nok ikke fremgår i artiklene:

Fra pandemiens begynnelse har det vært løpende kontakt mellom helsemyndighetene i Palestina og Israels helsedepartementet. Samarbeidet har inkludert hjelp til å kontakte internasjonale bistandsorganer og med å gi opplæring i håndteringen av korona-situasjonen. Israel har fra tidlig stadium i pandemien organisert opplæring for palestinsk helsepersonell. Israelske leger holdt kurs for sine palestinske kolleger bestående blant annet av leger, sykepleiere og laboratoriepersonell.

Israel har i tillegg også samhandlet med å få frem hundrevis av lastebiler med utstyr, medisiner og desinfeksjonsmidler donert av det internasjonale samfunnet. De israelske utenriks- og innenriks departementene er i tett kontakt med det internasjonale samfunnet, og jobber hardt for å mobilisere det som trengs for hjelpearbeidet.

Kampen mot corona er en felles kamp. Viruset kjenner ingen grenser, og Israel mener at vaksinasjonen til både palestinere og israelere er nødvendig for å lykkes i kampen mot smitten. Staten Israel har store insentiver for at også palestinerne vaksinerer seg, både av humanitære årsaker og på grunn av den daglige kontakten mellom det palestinske- og det israelske samfunnet.

Israel hjelper internasjonale hjelpeorganisasjoner med å sende bistand via grenseovergangene ved Gazastripen. I tillegg bistår landet med de offentlig administrative oppgavene i områdene, som å produsere og spre informasjon og retningslinjer på arabisk ment for den palestinske befolkningen, samt å overføre pasienter etter behov.

Videre blir det ifølge nyhetsoppslag varslet at palestinere vil motta millioner av vaksiner de neste ukene som et resultat av deres dialog med AstraZeneca. Den palestinske selvstyremyndigheten forventes å motta vaksiner fra Verdens helseorganisasjon. PA er i tillegg i forhandlinger om å kjøpe den russiske Sputnik 5-vaksinen. Det er også pågående forhandlinger om kjøp av vaksiner fra Kina.

Den palestinske selvstyremyndigheten har i lang tid valgt å fryse all samarbeid med Israel og ville heller ikke motta sin andel av skattepengene. I kjølvannet av pandemien har dette økt presset innenfor det medisinske feltet. Dette ble løst i slutten av november.

Israel har ingen interesse av at palestinerne ikke skal bli vaksinert. Tvert imot, israelere og palestinere vil fortsette å samarbeide innen helse, samt i andre områder, selv om det er mange som insisterer på å ignorere virkeligheten.

Artikler som påstår at Israel er forpliktet til å vaksinere alle palestinere, er ren og skjær propaganda. Påstanden er uriktig uten å gjenspeiler reelle fakta eller gjensidige avtaler. Slike påstander verken hjelper eller støtter det pågående samarbeidet mellom Israel og Palestina.