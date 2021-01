ERNAS ANSVAR: – Det var en tabbe av Erna Solberg å kutte i den norske helseberedskapen. Det må regjeringen ta ansvar for, skriver kronikkforfatteren. Foto: Lise Åserud

Ernas helsekutt svir

Hva var begrunnelsen for å ta de hardeste kuttene i FHI og Helsedirektoratet, Erna Solberg? Og hvordan synes du den avgjørelsen står seg nå?

MÍMIR KRISTJÁNSSON, bystyremedlem i Stavanger (R)

Med coronapandemien har landet fått en ny type superhelt: Helsebyråkraten. Espen Rostrup Nakstad, Bjørn Guldvog, Preben Aavitsland og Camilla Stoltenberg er blant dem som har fått mye og fortjent ros for sin innsats under pandemien. Nakstad ble til og med kåret til årets navn i VG.

Men det er ikke lenge siden våre fremste helsebyråkrater talte for døve politiske ører. Under Erna Solbergs regjering har det vært store kutt i helseberedskapen her til lands. Folkehelseinstituttet (FHI) har kuttet 200 årsverk de siste fire årene, og mistet i årene før pandemien hver femte budsjettkrone. Helsedirektoratet mistet hvert sjette ansatt i årene 2016-2017. 110 årsverk ble borte. Til sammen barberte regjeringen altså bort over 300 årsverk fra landets helseberedskap. Bare i Folkehelseinstituttet forsvant 22 stillinger innenfor smittevern. Hvor lurt var egentlig det?

Mímir Kristjánsson. Foto: Berit Roald / NTB

Før valget i 2013 var Erna Solberg høy og mørk i sine løfter om å styrke beredskapen. Men i regjering har Høyres løfter om bedre beredskap frontkollidert med partiets iver etter å slanke staten (et mål de for øvrig ikke har nådd, hvis vi ser staten under ett). En del av kuttene i FHI og Helsedirektoratet kommer som resultat av den såkalte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, på folkemunne kjent som regjeringens ostehøvelkutt.

Denne reformen, som slett ikke er noen reform i det hele tatt, innebærer et flatt kutt i alle statlige virksomheter på 0,5 prosent hvert år. FHI og Helsedirektoratet har mistet flere titalls millioner til høvelen på denne måten. Seinest høsten 2020, midt under koronakrisa, gikk regjeringen sammen med Frp om å øke ostehøvelkuttet fra 0.5 til 0.6 prosent.

Dette er kutt som også rammer FHI og Helsedirektoratet. Samtidig som regjeringen gir med den ene hånda, fortsetter de å høvle ned bevilgningene på helsefeltet med den andre. Er det virkelig så viktig med ostehøvelkuttene at selv ikke en global pandemi klarer å stenge dem ned?

Regjeringen har gått enda hardere til verks mot helseberedskapen enn de har på andre områder. «Vi har mange ganger høyere kutt enn det ABE-reformen skulle tilsi», sa helsedirektør Bjørn Guldvog til Dagens Medisin i 2018. «FHI er hardere rammet enn andre, og vi forstår ikke hvorfor», fulgte FHI-direktør Camilla Stoltenberg opp.

Hva var begrunnelsen for å ta de hardeste kuttene i FHI og Helsedirektoratet, Erna Solberg? Og hvordan synes du den avgjørelsen står seg nå?

Et ferskt eksempel på hva Høyres kutt i helseberedskapen har kostet oss, fikk vi denne uka. Sentralt i kampen mot nye og mer aggressive virusmutasjoner som den britiske eller den sør-afrikanske, står analysekapasitet. Mens Danmark analyserer 3000 virus i uka, har Norge klart 321 siden desember.

Ifølge Stoltenberg er årsaken til at Norge henger så langt bak våre naboer i sør de betydelige kuttene instituttet måtte gjennom i perioden 2015-2019. Sagt i klartekst: Dersom ikke regjeringen hadde vært ivrig på å kutte i støtten til FHI, ville vi kunne analysert flere virus nå.

Det er lett å være etterpåklok i coronaens tid. Men dette er ikke et spørsmål om etterpåklokskap. «Vår rolle som pådrivere, innovatører og utviklere kan svekkes», advarte Camilla Stoltenberg allerede i 2018. Det har dessuten vært store protester mot regjeringens ostehøvelkutt fra fagmiljøene helt fra begynnelsen av.

Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) løftet fram alvorlige helsehendelser som de mest sannsynlige krisene som kunne ramme Norge lenge før det gikk galt på dyremarkedet i Wuhan. DSB, som for øvrig også har fått betydelige kutt, skrev følgende om risikoen for en pandemi i 2019:

«Sannsynligheten for en alvorlig pandemi er i analysen anslått til 75 prosent i løpet av 100 år. Konsekvensene av en pandemi som beskrevet i scenarioet, vil bli svært store, med om lag 8 000 dødsfall, 35 000–40 000 sykehusinnleggelser, svært store økonomiske tap og sosiale og psykologiske reaksjoner i befolkningen.»

Det var altså i denne situasjonen Erna Solberg regjeringen for øvrig valgte å gå videre med store kutt i både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det var en tabbe, og regjeringen må ta ansvar for den.

Men det framstår ikke som om helseminister Bent Høie er interessert i å ta noe ansvar kuttene han har vært med på. Til NRK mandag morgen sa han at danskenes store analysekapasitet skyldes at Sundhesstyrelsen der har fått betydelig støtte fra «eksterne fond». Bortforklaringen er urovekkende.

Mener helseministeren virkelig at Norge skal gjøre seg avhengig av eksterne fond, det vil si privat kapital, for å kunne bekjempe virusmutasjoner under en pandemi? Skal befolkningens liv og helse være prisgitt gavmildheten til milliardærene?

Norge er ikke et u-land. Vi må ta oss råd til å ta vare på liv og helse. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kan ikke være salderingsposter for en regjering som vil få budsjettene til å gå opp. Det nytter ikke bare hive penger på problemene etter at krisa har brutt løs.

Vi må investere i beredskap også i godværstider.