LOOK TO EUROPE: – Selv om maktskiftet i USA gir en langt mindre kaotisk og uforutsigbar president, må vi i Norge i langt større grad erkjenne EU-prosessens grunnleggende betydning for europeisk sikkerhet, skriver kronikkforfatterne.

Joe Biden redder ikke Norge

Selv om USA får en mer normal president, vil ikke alt bli som før Trump. Til det har det skjedd for mye i forholdet mellom USA og Europa de fire siste årene.

BJØRN OLAV KNUTSEN, førsteamanuensis, Nord universitet

KARI TVETBRÅTEN, USA-kjenner/Romerike revisjon IKS

Er det noe de skrekkelige TV-bildene fra USAs hovedstad 6. januar viser, er ikke bare et dypt splittet USA. De viser også at vi i Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet.

President Joe Biden og hans administrasjon vil åpenbart prioritere institusjonalisert samarbeid i langt høyere grad enn Trump. Utfordringen Biden-administrasjonen og de europeiske partnerne står overfor er å reetablere fellesskapet over Atlanterhavet på delvis nytt grunnlag.

Vi ser derfor grunnleggende og varige endringer i de transatlantiske relasjonene. Et sterkere EU blir en forutsetning for at NATO kan oppfylle sin oppgave som det primære forumet for konsultasjoner mellom USA og de europeiske allierte. Dessuten har det internasjonale systemet endret seg siden Trump ble president.

Stormaktsrivaliseringen mellom USA, Kina og Russland har blitt ytterligere intensivert de siste fire årene. Kinas makt øker for hvert år som går, og vi står overfor en mer multipolar verdensorden. USA vil rette mer oppmerksomhet mot Kina i årene som kommer, det er både demokrater og republikanere enige om. Samtidig ser vi at USAs politiske krise påvirker USAs evne og vilje til internasjonalt lederskap. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at USA viser mindre vilje til lederskap i internasjonale organisasjoner som NATO. Corona-krisen forsterker dette.

Trump-administrasjonen har således vært et symptom på at vi står overfor et endret USA med et nytt syn på seg selv og sin rolle i verden, og der amerikanske interesser kommer først.

Det betyr at Norge og de europeiske allierte må ta et større ansvar for egen sikkerhet. EU har allerede startet denne prosessen. EUs forsvarsinitiativer fra 2017 skal bidra til å bygge opp en «strategisk autonomi». Dette betyr at EU i større grad skal bli i stand til å handle, helst sammen med partnere som NATO og USA, men om nødvendig også alene i militære operasjoner.

For å oppnå dette, ønsker EU å styrke både unionens operative evne og forsvarsteknologiske grunnlag. Disse initiativene omfatter blant annet Permanent strukturert samarbeid (PESCO). Det betyr at medlemsstatene i fellesskap skal styrke sin militære evne, og rette opp viktige mangler i europeiske lands forsvar. Videre omfatter det etableringen av et europeisk forsvarsfond (EDF) på sju milliarder euro over perioden 2021-2027. Dette fondet skal bidra til å finansiere europeisk forsvarsindustri og europeisk forsvarsforskning.

Norge knytter seg både til PESCO og EDF. Dermed er Norge delaktig i utviklingen av unionens strategiske autonomi. Diskusjonen om en slik strategisk autonomi er fraværende i norsk offentlig debatt. Verken utenriksministeren, forsvarsministeren eller andre regjeringsmedlemmer tar opp denne utviklingen når de peker ut hvilken vei landet skal følge fremover. Dermed blir Norges sikkerhetspolitiske strategi oppstykket, og det er ikke tilstrekkelig. Norge har fortsatt posisjon som et tredjeland, noe som betyr at EU lett kan holde oss utenfor.

For at Norge skal kunne delta sammen med EUs medlemsstater fremover, er det derfor nødvendig at myndighetene både viser en helhetlig tilnærming, og en strategi som sammenfaller med EUs sikkerhets- forsvarspolitikk. I stedet holder norske myndigheter fast ved den tradisjonelle sikkerhetspolitiske strategien som vektlegger NATO.

Selv om EU er i ferd med å styrke seg som sikkerhetspolitisk aktør, vil det fortsatt ta tid før unionen når målsettingen om strategisk autonomi. Som Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer understreker, må vi ikke ha «illusjoner» om en slik autonomi. De europeiske medlemsstatene vil i overskuelig fremtid være avhengige av USA i sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål. Samtidig understreker hun at USAs rolle som global makt er avhengig av om landet i fremtiden makter å opprettholde sine sikkerhetsgarantier overfor Europa. Å opprettholde NATOs fortsatte relevans, er derfor avgjørende for USAs globale maktposisjon.

Dette viser hvordan Europa og USA er gjensidig avhengige av hverandre. Det illustrerer også USAs fremste fortrinn som global supermakt, nemlig det omfattende institusjons- og alliansesystemet som supermakten gjennom flere tiår har vært med å bygge. EU kan derfor ikke utvikle en strategisk autonomi i sikkerhet og forsvar som er helt uavhengig av USA. Europa trenger amerikansk militær tilstedeværelse.

På samme tid er USA avhengig av et EU som tar et større ansvar for egen sikkerhet, og som dermed bidrar til å opprettholde et internasjonalt institusjonssystem. Det er denne gjensidige avhengigheten som er grunnlaget for det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet. Dette er med på å definere forholdet mellom USA og EU i et stadig mer multipolart internasjonalt system.

Selv om maktskiftet i USA gir en langt mindre kaotisk og uforutsigbar president, må vi i Norge i langt større grad erkjenne EU-prosessens grunnleggende betydning for europeisk sikkerhet. Det betyr ikke en nedvurdering av NATO, men at EUs strategiske autonomi blir en helt nødvendig forutsetning for et virksomt NATO i årene som kommer.

USA alene redder ikke Norge.