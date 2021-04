Kommentar

Konspirasjonsmiljøene må tas mer på alvor

Av Hans Petter Sjøli

Foto: Tegning: ROAR HAGEN

Konspirasjonsteorier er for farlige til å bare le dem bort.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

De tragiske coronadødsfallene etter arrangementet i låven på Gran i påsken, bør være en vekker for oss alle. Ikke minst for oss i media, som altfor lenge har vegret oss for å ta dette underlige fenomenet på alvor, kanskje av frykt for å gi konspirasjonsteoretikere en ropert inn i «mainstreamen». Kulturen har for lenge blitt avvist som noe sært og smått, og helt på siden av det normale samfunnet.

Kanskje har også meningskorridoren vært for smal, slik at ytterliggående miljøer for enkelt har fanget opp legitim kritikk og spørsmål.

For nå er det motstand mot coronatiltakene – ja, mot selve viruset i seg selv – som er motoren i mange av disse miljøene. Demonstrasjonene foran Stortinget, nå sist med den alltid blide Charter-Svein blant deltagerne, er kanskje ikke rare folkemøtene. Kun 200 møtte opp sist helg, ifølge observatørene.

Men den kjente konspirasjonsteoretikeren Hans Gaarders tragiske bortgang, trolig av covid-19 og fordi han nektet å motta behandling for etter å ha blitt smittet av viruset som mange i miljøet mener er helt ufarlig, viser hvor potensielt farlig tankegodset til en del av de faste deltagerne på disse markeringene kan være.

PÅ PLASS: Omtrent 200 mennesker møtte lørdag opp foran Stortinget for å blant annet å protestere mot coronarestriksjonene. Brenning av munnbind, mange klemmer og lite sosial avstand. Foto: HELGE HELGE MIKALSEN, VG

Søndag kom nyheten om at enda en person, en eldre kvinne, døde av eller med corona etter å ha vært med på det ulovlige arrangementet i Gaarders låve på Gran i påsken.

Familien skal ha forsøkt å få henne til å oppsøke lege, men hun ønsket hverken å la seg teste for viruset eller å få helsehjelp. Det er selvsagt dypt tragisk at antivitenskapelige forestillinger om at et potensielt dødelig virus bare er en bløff fører til at folk mister livet, helt unødvendig.

At ideene også kan føre til at viruset spres ukontrollert ut i samfunnet fordi de involverte nekter å la seg teste eller opplyse om potensielle smitteveier, er dobbelt tragisk.

Vaksinemotstand er også en sentral komponent i protestene mot coronatiltakene. Meningene om vaksinene er mangslungne blant motstanderne – alt fra at de er et ledd i den «globale elitens» plan for å kontrollere befolkningen, til at de er «unaturlige» og farlige for kropp og sjel.

Men selv om noen tar ut avstand til de mest forrykte forestillingene – som at Bill Gates har plassert mikrochips i dem for å kontrollere folk og ta fra dem friheten – så er vaksinemotstand åpenbart et problem når vi står overfor en utfordring som vi har nå.

Det er selvsagt en legitim posisjon selv å ville bestemme hva man vil ha inn i egen kropp, men i kampen mot et globalt, dødelig virus kan denne personlige friheten føre til din nestes ufrihet. Det bør selv moderate vaksinemotstanderne tenke nøye gjennom.

GIKK BORT: Coronafornekteren Hans Gaarder, tidligere frontfigur for alternativsiden «Nyhetsspeilet». Foto: NRK

Den mye omtalte «QAnon»-konspirasjonsteorien ble i en årrekke avfeid som tøys og tull på internett, og vi var mange som nøyde oss med å flire overbærende av disse amerikanske gærningene som hevder å ha avslørt hvordan verden egentlig henger sammen.

I mellomtiden begynte president Trump og andre i kretsen hans å flørte åpenlyst med QAnon-bevegelsen og ga den en legitimitet som konspirasjonsteoretikere tidligere bare kunne fantasere om i låvene sine.

Teorien om den påståtte varsleren «Q» ble etter hvert så utbredt at også helt vanlige folk lot seg innrullere i rekkene, og familier har gått i oppløsning som følge av tankegodset.

Å se venner eller familiemedlemmer synke ned i en paranoid og sekt-aktig forestillingsverden der vanlige, rasjonelle argumenter ikke lenger har gyldighet, må være særdeles vondt å oppleve.

«QAnon» er bare én konspirasjonsteori blant mange, og både denne og andre forestillinger har fått gjennomslagskraft også langt utenfor USAs rekker. Vår franske skribent Lorelou Desjardins skrev en kronikk her i avisen på nyåret, der hun skildret omfanget av denne type tenkning i hjemlandet sitt. Ifølge en undersøkelse fra 2018 trodde hele 79 prosent av alle franskmenn på minst én konspirasjonsteori. Som Desjardins lakonisk tilføyde: «Det var før coronaen.»

Konspirasjonsteorier er like gamle som menneskeheten, og en av de eldste og aller farligste er forestillingen om jødenes lumske planer for verdensherredømme, selve basisfortellingen i nazismen.

Ifølge forfatter John Færseth, som har skrevet om konspirasjonsteorier i en årrekke og som følger miljøene tett, ble også dette løftet frem av enkelte under demonstrasjonen foran Stortinget. Humanetikeren Didrik Søderlind følger også miljøene nøye, og beskrev i en kronikk her i VG hvordan konspirasjonstenkning, i sin ytterste konsekvens, så å si alltid ender med å plassere jøden som hovedskurken.

BESØKTE LÅVEN: Søndag kom nyheten om at enda en person, en eldre kvinne, døde av eller med corona etter å ha vært med på det ulovlige arrangementet i Gaarders låve på Gran i påsken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Omfanget av og nedslagsfeltet for slike forestillinger «på utsiden av folkeskikken» er trolig økende, og den viktigste driveren er utvilsomt internett. Før nettet var det en krevende oppgave for miljøene å spre budskapet sitt. Nå finnes det kun et tastetrykk unna, og nettets ulike «kaninhull» er mange og fristende, ikke minst under en svær og uoversiktlig pandemi der folk, mange med mer tid enn vanlig, fortvilt leter etter svar.

Med internett og sosiale medier har autoritetspyramidene flatet ut, og folk helt uten formell kompetanse får innflytelse gjennom blogger, alternative «nyhetssider», suggererende videoer på YouTube og i Facebooks mange ekkokamre.

Internett er på sitt beste en gullgruve for å finne informasjon for at enhver skal kunne gjøre opp sin egen mening. Men nettets «flate» struktur fører også til at pseudokunnskap lett gis like stor tyngde som virkelig kunnskap, noe sjarlataner, fusentaster og lurendreiere vet å utnytte.

Vi, mediene, politikerne, storsamfunnet, vanlige folk – alle sammen, har nok tatt for lett på dette. Vi har ledd av dem, konspifolket, og ikke orket å sette oss inn hva de står for, og hvor stort nedslagsfelt de faktisk har. Det kan minne litt om situasjonen før 22. juli 2011, der kun noen få orket å dykke ned på det mørke nettet og se hva som rørte seg blant «Eurabia»-fantastene og andre som til slutt var med på å overbevise terroristen om at noe «måtte gjøres». Det var åpenbart en unnlatelsessynd.

les også Konspi-Cola!

De norske konspi-miljøene er nok ikke så veldig farlige, selv om de under pandemien kan gjøre betydelig skade, først og fremst for seg selv, men også for andre. Men denne type tenkning må tas på alvor og møtes med kvalifisert motstand fra alle hold, ikke minst i den daglige samtalen folk imellom.

Hvis en onkel eller en nabo fremsetter elleville påstander og teorier, ikke bare le av dem eller skygg banen, så fristende det enn måtte være. Diskuter med dem, gi dem motstand, oppfordre dem til kritisk tenkning også rettet mot alternative påstander. Det står altfor mye på spill nå til å la denne kulturen vokse fritt i en virustrøtt verden, der så mye har gått galt, og så mange har mistet sine kjære.

Det hele begynner, som nevnte John Færseth sier, å bli litt smånifst.