Nå lysner det for Støre

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Den siste målingen er en gavepakke til Ap-leder Jonas Gahr Støre før landsmøtet. Foto: Terje Bringedal

Arbeiderpartiet kunne ikke drømt om en bedre start på den lange valgkampen. Senterpartiet faller som en stein, men det er fortsatt rødgrønn ledelse.

I Arbeiderpartikretser har man lenge surmulet over at mediene skriver så mye om meningsmålinger. Men det er ingen dristig spådom at akkurat denne målingen vil bli hyppig delt av Ap-folk før landsmøtet starter torsdag.

For nå ser det ut til å lysne for Jonas Gahr Støre. Målingen Respons har utført for VG er virkelig et kinderegg av en gave til den hardt prøvede Ap-lederen.

25,4 prosent er ikke bare partiets sterkeste måling på lang tid. De tetter gapet opp til Høyre, som landet største parti. Det er solid rødgrønt flertall. Og endelig kom det en måling som viser hvem som er sjefen på rødgrønn side. Med Sp nede på 14 prosent gjenopprettes noe av den gamle balansen mellom partiene.

Egen fremgang er vel og bra, men andres tilbakegang er heller ikke å forakte. Ingen ville selvsagt brukt de ordene, men det har ikke vært spesielt hyggelig for Støre å håndtere målinger der Senterpartiet er like store, og ydmykende spørsmål om hvem som bør bli statsminister.

For det mest oppsiktsvekkende er at Senterpartiet faller som en stein. Partiet må tilbake til tidlig høst for å se så lave tall. Det viser hvor smart det var av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å ikke la seg friste til å lansere seg som statsministerkandidat. Han har garantert ikke manglet tilbud.

Når det er sagt. Et valgresultat på 14 prosent vil fortsatt være et svært godt valg for Sp. Det er dobbelt så mye som Sp hadde da de gikk inn i den rødgrønne regjeringen i 2005, og vil gi partiet langt større innflytelse.

Det er likevel grunn for Vedum og hans folk å bli litt bekymret. At partiet ser ut til å ha nådd taket, har vi sett konturene av en stund. Spørsmålet er hvor bratt nedturen kan bli. Samme nivå på nedgangen så vi i en Norstat-måling hos NRK og Aftenposten i påsken. Da falt Sp med 5,6 prosentpoeng. På den annen side fikk Sp sterke tall i flere målinger forrige uke.

Partiet kan være på et vippepunkt. På samme måte som det er behagelig for et parti å være i en positiv spiral, kan den negative spiralen være desto tøffere. Ikke sjelden kan nedgangen bli selvforsterkende.

Det er ikke lett å peke på hva Sp har gjort galt. Når pandemien dominerer fullstendig, er det krevende å markere seg. Vedum får heller ikke gjort mye av det han gjør best: Reise rundt og drikke kaffe med folk. Men slik har det vært i over ett år uten at det har stanset partiets himmelferd på målingene.

Et spørsmål er om luften har gått litt ut av distriktsopprøret. Kanskje har andre saker, som arbeidsledighet, sosiale forskjeller og helse, blitt viktigere for folk. Samtidig har partiet fått mer kritisk søkelys på seg og svakhetene i politikken.

En kjedelig forklaring er at Arbeiderpartiet har fått litt mer orden på seg selv. De lekker ikke like mye til Sp, og henter hjem velgere fra gjerdet. Heller ikke de borgerlige partiene lekker like mye til Sp som de tidligere har gjort. Så langt har Sps sterke fremgang gjort dem til en slags garantist for rødgrønn valgseier fordi de som eneste parti har flyttet velgere over streken. Men Frp lykkes heller ikke så langt med sin store slagplan, å hente tilbake Sp-velgere i stort monn.

Til og med sperregrensen virker å være på Jonas Gahrs Støres side i dag. Både MDG og Rødt er over, mens KrF og Venstre er, nær sagt som vanlig, under. Men Støres drømmeregjering med Ap, Sp og SV har knappest mulig flertall. Rødt og/eller MDG kan fort havne på vippen. Men fasiten på hvem av småpartiene som klarer sperregrensen får vi neppe før valgnatten.

Målingen vil nok løfte stemningen betydelig inn i Aps landsmøte. I den grad det er mulig å glede seg på et heldigitalt møte. Men det tar neppe av. Ingen vet bedre enn Støre selv hvor farlig det er å ta seieren på forskudd.