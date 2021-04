KRANGLER: Corona-opprører «Charter-Svein» og reality-TV-kollega Lothepus. Foto: Helge Mikalsen/Hanna Kristin Hjardar

Derfor krangler Charter-Svein og Lothepus

Det er interessant hvordan to relativt like menn som Svein Østvik og Leif Einar Lothe kan konkludere såpass ulikt rundt smitteverntiltak.

STIAN LOTHE, rådgiver og skribent

For dem som ikke har fått med seg debatten, gikk startskuddet da Svein Østvik valgte å brenne et munnbind i en demonstrasjon mot gjeldende regler og tiltak for smittevern. Til tross for hard kritikk, viste Østvik til støtten han har mottatt og kalte stuntet noe av «det modigste jeg har gjort».

Lothepus publiserte noen dager senere en video på sosiale medier der han gikk hardt ut mot demonstrantene og ba dem skamme seg «herfra til helvete», og viste til sykepleiere, leger og en regjering som prøver å holde liv i folk.

Noen vil kanskje finne denne krangelen uinteressant og mene at medier som løfter frem to reality-kjendiser i debatt om virologi er et jærtegn på et offentlig ordskifte på vei mot full kollaps.

Til de som måtte mene det, vil jeg minne om at mediene heller ikke er fremmed for å dekke eventuelle uenigheter mellom direktørene i Helsedirektoratet og FHI, som antageligvis bærer noe mer faglig tyngde enn Østvik og Lothe. Det jeg likevel finner interessant er hvordan to relativt like menn kan konkludere såpass ulikt rundt smitteverntiltak og tillit til både regjeringen og helsemyndighetene, og den informasjonen de gir oss.

De er like på flere måter. Begge er hvite middelaldrende menn, mangler formell utdanning, er reality-stjerner og kjente for de samme joviale og uhøytidelige karaktertrekkene. De har til og med vært på utenlandstur sammen for å spille inn TV-programmet «Ekspedisjon Lothepus», og episodene reflekterer god stemning og kameratskap.

Her ligger med andre ord mye til rette for at Østvik og Lothe skulle kunne tenke noenlunde likt rundt coronavirus-pandemien.

Når en først skulle tro at de to kunne enes om smitteverntiltakene, finnes det en ekstra faktor som en gjerne skulle tro kunne ført dem til å ha motsatt standpunkt i denne debatten. Som en ekstra dynamikk, var Svein Østvik frem til tidligere denne uken medlem av Sosialistisk Venstreparti og har sittet i kommunestyret i Asker for samme parti (nå uavhengig).

På den andre siden har du Lothepus partiløs, men som jeg kan avsløre er relativt lei av å måtte være den som betaler mest i inntektsskatt i Odda og som har to kanoner utstilt i hagen sin – den ene rettet mot rådhuset og den andre mot politistasjonen ifølge hans egne beregninger. Her har du med andre ord en som inntil et par dager siden har støttet et parti som ønsker en mer inngripende stat i bytte mot et samfunn hvor forskjeller utjevnes, og en som helst vil at staten skal ha så lite med deg å gjøre som mulig.

Og likevel er det tidligere SV-politiker Østvik og ikke Lothepus som utviser mistillit til våre folkevalgte og helsemyndighetene ved å brenne munnbind og hinte til at det finnes økonomiske krefter som gjør at vi i dag har såpass strenge tiltak.

Dette viser bare hvordan det å tro på konspirasjonsteorier verken er forbeholdt den ideologiske venstre- eller høyresiden.

Fremveksten av konspirasjonsteorier de siste årene – som til dels skyldes sosiale medier og fragmenterte informasjonsstrømmer – har ført til økt forskning på hvorfor noen av oss velger å tro på ubekreftet informasjon fra tvilsomme kilder, og fra dette ser illusoriske mønstre som egentlig ikke eksisterer.

Nyere forskning viser at de som tror på konspirasjonsteorier ofte tror at de er i eksklusivt selskap blant de få som klarer å tenke kritisk og analytisk. I realiteten er de mindre analytiske og overser helt klare logiske brister i teoriene de støtter.

Et eksempel er påstanden om at staten tjener penger på pandemien samtidig som den har betalt ut over hundre milliarder kroner i krisestøtte og coronatiltak i bytte mot tapte skatteinntekter. En trenger ikke være samfunnsøkonom for å forstå at dette er lite lukrativ business fra statens side.

Selv om jeg er enig med Lothes budskap om å ta smittevernreglene på alvor og at det er behov for å gå hardt ut mot offentlige personer som kan være en fare for økt smitte, er jeg likevel uenig i fremgangsmåten hans. Jeg tror skammeliggjøring av de som brenner munnbind ikke nødvendigvis får disse menneskene til å endre mening. Jeg tror at dersom en kan tro på en obskur og udokumentert konspirasjonsteori, har man også evnen til å tro på veldokumentert informasjon fra troverdige kilder.

Og den beste måten å tilnærme seg dem som har skeiet ut, er å møte de konkrete påstandene og bekymringene deres med helt konkrete svar på hvorfor det de mener ikke henger på greip. Ved å be dem skamme seg, er jeg redd disse personene heller velger å isolere seg i de foraene på nettet hvor de blir møtt med støtte og får sitt alternative verdensbilde bekreftet. Det er privilegium vi alle har i dag, nærmest uavhengig av hvilken kjepphest vi velger å ri.

Verken Lothe, Østvik, jeg eller de fleste andre i dette landet er eksperter innen virologi. Likevel kan vi alle gjøre oss noen sannsynlighetsberegninger for å finne ut av hvilken informasjon vi kan stole på. Og det første vi alle må gjøre i møte med alternativ informasjon er å stille noen helt vesentlige spørsmål: Hvem mener dette? Hvorfor mener denne kilden det? Har jeg egentlig god grunn til ikke å stole på den informasjonen fra helsemyndighetene som står i strid med hva jeg nettopp leste? Hvordan kan det jeg nettopp leste ikke gi mening?

På mange måter er corona-pandemien som et reality-show vi alle ufrivillig er dratt inn i. Og siden ingen av oss ønsket å delta i «Pandemic Hotel», stiger naturligvis temperaturen i villaen, noe som igjen bidrar til mye uenighet. Nøkkelen for å komme godt ut av programmet er å holde hodet kaldt og ta vare på de andre deltakerne. Det gjør man ved å respektere smittevernreglene, men også være romslige med de som trår feil en gang eller to.

Vinnerne, de som har bidratt til å redusert smitte, skal sammen få stå tett i tett på Øya-festivalen. Taperne blir sendt på intimkonsert med Lothepus.

Obs! Kronikkforfatter Stian Lothe er sønn av nevnte Lothepus.