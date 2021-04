Kommentar

Mer edruelig rusdebatt

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Begge fløyene i debatten om rusreformen hevder å ha monopol på både godheten og sannheten. Men debatten er så full av stråmenn at man kan få høysnue av mindre.

Klarer vi å lage en rusreform som både hjelper de rusavhengige, ikke lenger gjør deg kriminell om du blir tatt med to gram hasj, men samtidig avskrekker de unge fra å prøve rusmidler? Det er spørsmålet som kanskje ikke splitter det brede lag av folket, men som har satt full fyr på den politiske debatten. Fram mot Arbeiderpartiets landsmøte har begge ytterpunktene fått svingt seg mot de retoriske høyder.

For det er bred enighet om at tunge rusmisbrukere skal få hjelp, ikke straff. I mange år har det gått gjetord om politi som tar brukerdosene ut av hendene på slitne narkomane. Med eneste konsekvens at de jages rundt, og må ty til kriminalitet eller andre desperate handlinger for å skaffe den dosen de uansett er avhengig av. Det er ikke bare uverdig behandling av mennesker, det er også til svært liten hjelp for å få bukt med de store problemene rus skaper i samfunnet vårt.

Dagens praksis både skaper og forsterker sosiale forskjeller. Det er slett ingen sammenheng mellom hvem som bruker rus og hvem som straffes eller blir ransaket for rusbruk. For å sette det litt på spissen. Det er større sannsynlighet for at Ali fra Romsås blir tatt med hasj på gaten enn at Preben fra Bærum blir tatt i å sniffe kokain. Mens Trygve fra Toten kan drikke så mye brennevin han vil uten at noen kan bry seg. Selv Erna Solberg begrunner behovet for rusreform med at dagens praksis er sosialt urettferdig.

Men der det er stor enighet om problembeskrivelsen, stopper enigheten ved hvordan problemet skal løses. For et av virkemidlene i regjeringens rusreform er avkriminalisering. Det betyr at kjøp, bruk og besittelse av små doser narkotika til egen bruk ikke lenger skal straffes. Derimot må de som blir tatt med narkotika møte til obligatorisk time på et kommunalt ruskontor. Det er ikke det samme som legalisering, selv om det er lett å snuble i begrepene.

For stridens kjerne er hvordan avkriminalisering vil påvirke de unges rusbruk. De som støtter avkriminalisering mener å ha beviser i bøtter og spann på at straff ikke virker. Tvert imot vil det at all bruk av narkotika er straffbart føre søkende ungdommer inn i en negativ spiral med kriminalitet og rus.

Det preller av dem som frykter at dette er første skritt inn i en lengre ruskarriere. For hvordan skal man holde unge unna rus hvis det ikke er straffbart? Og vil ikke avkriminalisering i praksis være et første skritt mot legalisering?

Det er fullt mulig å forstå begge sider. Men dette tvisynet preger ikke akkurat den politiske debatten.

Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug sier hun får «vondt i magen» av regjeringens rusreform. Hun ber Ap-landsmøtet skrote avkriminalisering – av hensyn til barn og unge.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller rusreformen «høl i huet». Hvis rusreformen blir vedtatt, vil strafferammen være strengere for å drikke pils i park enn å ta narkotika, uttalte han til VG. Han har også omtalt reformen som «en gavepakke til gjengene».

Men presset er ikke mindre fra tilhengerne av en rusreform. Dette er Venstres store seier i regjering, og Venstre-leder Guri Melby lokker og truer: – Det er nå eller aldri. Enten stemmer du for rusreformen nå, eller så er den ideen død på lang, lang tid.

Helsepolitisk talsperson Carl Erik Grimstad er ikke snauere: – Jeg føler bare sorg over måten Ap nå er i ferd med å vende ryggen til dem som sitter nederst ved bordet. Det er helt ufattelig for meg at et parti med den historien og den stolte tradisjonen fra Thorvald og Ninni Stoltenberg kan finne på å vende ryggen til dette, uttalte han til Dagbladet.

Unge Venstre har satt ut 260 kors foran Stortinget i et siste desperat forsøk på å påvirke Arbeiderpartiets landsmøte. De mener dagens ruspolitikk driver opp overdosedødsfallene, og har satt opp et kors for hvert liv de mener vil spares. Men Unge Venstre, som lenge har reist rundt i skoledebatter med sine legalize it-kampanjer, er neppe noen god reklame for de mange som er litt skeptisk til hva avkriminalisering kan føre til.

Det er ikke uten grunn at mange blir mistenkt for stråmannsargumentasjon. At dem som ønsker en liberalisering, særlig av de lette narkotiske stoffene, skyver de tunge brukerne foran seg. Beskyldningene om å spre feilinformasjon, kommer fra begge sider.

Arbeiderpartiet er under stort press, også av sine egne. Og det spares ikke på de virkelig store ordene. Nå gjelder det å havne på riktig side av historien, gjentas det til stadighet. Og det er når det argumentet slås i bordet at det gjelder å bli litt på vakt.