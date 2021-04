Kommentar

Et glimt av arroganse

Av Leif Welhaven

Kjetil Knutsen forsvarer Spania-oppladningen til Bodø/Glimt. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er mulig å ha ulikt syn på at Bodø/Glimt trosset reiserådene. Men måten Kjetil Knutsen forsøker feie bort kritikken på, fremstår ikke særlig kledelig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Glimt har over tid forsøkt å forsvare hvorfor de mener det var legitimt å reise utenlands i fem uker, mens kollegene i Eliteserien valgte å respektere reiserådene som var utløst av at vi befinner oss i en helsekrise. Noen mener valgte rett og proft, andre at de brøt fundamentalt med fair play.

Argumentene er prøvet flere ganger tidligere.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Glimt har aldri kommet opp med en god forklaring på hvorfor de forhørte seg med andre aktører enn de som utarbeider reiseråd da valget ble tatt.

Det som er nytt nå, og som setter en allerede ugrei sak i et grellere lys, er ikke en repetisjon av kjente standpunkter. Bensinen til bålet kommer av hvor arrogant Kjetil Knutsen tilnærmer seg kritikken klubben har fått i vinter og vår.

Her er det altså Bodø/Glimt som valgte å kjøre sitt eget løp. Men Knutsen er opptatt av at «vi står veldig lite sammen i norsk fotball. Det at vi driver og skyter på hverandre, gjør at hele produktet vårt kommer dårlig ut».

Dersom dette er en reell bekymring, burde han tenkt seg om både to, tre og fire ganger før Glimt-apparatet fant frem passene.

les også Glimt-sjefens oppgjør etter stormen: – Uprofesjonelt

Noe annet enn at alenegangen ville vekke reaksjoner, hadde nemlig vært direkte oppsiktsvekkende.

Bodø/Glimt må mer enn gjerne forsvare valgene sine og hevde at deres egne behov er så viktige at det er klokt å heve seg over reiserådene til UD. Men de hadde nok gjort lurt i å utvise en anelse mer forståelse for at valget var kontroversielt, enn det Knutsen nå forfekter.

En naturlig konsekvens er at ny sportslig suksess i år naturlig nok vil oppleves å ha en bismak i deler av norsk fotball, blant dem som mener Glimt burde utvist mer respekt for fellesskapet enn de gjorde.

Å sette merkelappen «litt uprofesjonelt» på kritikken, som han ellers hevder at han bryr seg lite om, harmonerer relativt dårlig med hvordan Knutsen besvarer en annen problemstilling i intervjuet med VG.

Kjetil Knutsen «kjenner seg ikke igjen i det bildet» da han blir spurt om Glimt er blitt litt høye på seg selv.

Beklager, kjære Glimt-trener. Det er akkurat det dere gjør ...