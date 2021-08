Kommentar

Ikke lov å le

Av Kristine Hovda

HAR SKAPT DEBATT: Nicolay Ramms innslag som japansk gameshowvert ble avpublisert av NRK. Mange av de som har uttalt seg kritisk til innslaget, har opplevd massiv kritikk i kommentarfeltene etterpå. FOTO: NRK

Det første vi bør gjøre når noen viser sin sårbarhet, er å lytte. I Ramm-saken har vi fått en gyllen mulighet til akkurat det.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bare noen timer etter at NRK avpubliserte humorinnslaget der Nikolay Ramm spiller en japansk gameshow-vert, kom reaksjonene inn i debatt-innboksen. De inneholdt i hovedsak hets og nedsettende kommentarer om Jenny Huse, influenseren som var en av dem som hadde uttrykt ubehag over Ramm-sketsjen. De var umulige å publisere.

Noen timer etter det igjen kom det et innlegg fra ung norsk-asiater, som i personlige vendinger fortalte om en barndom med slengkommentarer og rasistisk hets. Han skrev at han var glad for at NRK valgte å ta bort innslaget. VG publiserte det innlegget.

Noen timer etter det måtte vi inn og skru av kommentarfeltet. Gjennomgående viste mange en fullstendig mangel på interesse for det innleggsforfatteren hadde forsøkt å uttrykke. Det eneste de var opptatt av, var deres egen rett til å ha noe å le av.

les også NRK fjerner «Helt Ramm»-episoder etter kritikk

Hva er det som gjør at vi har så store problemer med å lytte når noen viser sin sårbarhet? Hva er det som gjør at vi tenker at vår rett til å le trumfer andres rett til å føle seg trygge?

Debatten om hva vi har lov å le av, har rast i etterkant av Ramm-innslaget. Det er en viktig debatt. Humor er samfunnets ventil. Humor kan være maktkritisk, det kan være et viktig verktøy til å sette ord på det som ellers ikke går an å si, enten fordi det er for farlig eller for sårbart. Men en sketsj som aktivt bygger opp under fordommer mot asiater er lett for etnisk norske å le av. Den er ikke like lett å le av for dem som kjenner seg ekstra sårbare nettopp på grunn av sin ikke-etnisk norske identitet. Hvorfor er det så vanskelig for oss å ta inn?

Hva om vi viste at vi faktisk inkluderer norsk-asiater i det trygge rommet vi tenker på som det norske? Hva om vi uttrykker takknemlighet for at noen våger å sette ord på noe som er vanskelig?

Vi har alle vært i den situasjonen. Å si noe høyt kan føles frigjørende og skremmende. Det kan komme kroppslige reaksjoner vi ikke har kontroll over. Når noen viser følelser på den måten, er ikke det første vi skal gjøre å gå inn i en diskusjon om deres følelser er berettiget. Da har vi mistet muligheten vår til å bygge en god relasjon. Da skyver vi personen fra oss istedenfor å komme vedkommende i møte. Og da bygger vi høyere murer istedenfor å forsiktig fjerne murstein.

les også Krenkorama!

I «Be Water», den rørende dokumentaren om Bruce Lee som kom i fjor, tas det opp noen spennende problemstillinger rundt rasisme i USA. Kulturelle forskjeller gjorde nemlig at rettighetskampen har sett ulik ut for afroamerikanere og asiatiske amerikanere. Mens afroamerikanerne gikk i demonstrasjonstog, holdt flammende appeller og skrev sanger, var asiatene tause. Det betyr ikke at de ikke har kjent på urettferdigheten.

Det handler om forestillinger om at en god asiat er høflig, hardtarbeidende, vennlig, underdanig. En god asiat går ikke i demonstrasjonstog. En god asiat føler takknemlighet overfor landet som tok i mot ham eller henne. At asiater i USA har følt rasismen på kroppen har vært en underkommunisert sannhet.

«Be Water» viser hvordan Bruce Lee mistet mange roller i Hollywood på grunn av sin etnisitet. Den viser også hvordan han slet med å finne seg til rette da han vendte tilbake til Hong Kong. Å stå i krysspress mellom to kulturer er en erfaring som kan være vanskelig for utenforstående å forstå. Jeg anbefaler derfor alle som reagerer på NRKs av-publisering av Ramm-sketsjen å se Bruce Lee-dokumentaren. Bruce Lee valgte aktivt å takke nei til roller som bygget opp under stereotypiske forskjeller om asiater. Det betyr noe hvordan vi framstiller mennesker på TV. Det visste Bruce Lee. Uten å gå i et eneste demonstrasjonstog klarte han å gi asiatiske amerikanere et ansikt. Et ansikt som ikke bare var den dumme asiaten, eller den hysteriske gameshow-verten, hvis vi skal ta diskusjonen tilbake til Norge.

les også Debatten om «Japanese Ramm Show» gir meg déjà vu

For vi skal være ekstra på vakt for de stemmene som ikke sier noe. Det betyr ikke at man ikke reagerer. Det betyr kanskje at man ikke har råd til å si noe. Det krever mot å være sårbar. Det synes jeg de siste dagenes debatt, og reaksjonene fra mange lesere, har vist.

VG har skrevet flere saker det siste året om norsk-asiater som forteller om mobbing, utestengelse og en konstant følelse av annerledeshet. At ikke det kvalifiserer til å fjerne humorinnslag på TV, slik NRKs Fredrik Solvang har vært ute og ment, kan jo være. Han er selv norsk-asiater, og er kvalifisert til å mene noe om situasjonen. Men nå når problemstillingen altså er reist, har vi kanskje råd til å la de konkrete do’s and don’ts ligge litt. Det er en gyllen mulighet til at vi som samfunn kommer oss et steg videre.

«Ikke vær så hårsår» er en setning jeg selv har fått høre mange ganger. Alle barnepsykologer vet at den beste måten å stilne barnegråt på er å gi barnet oppmerksomhet. Den som gir uttrykk for smerte, og ikke blir hørt, har to valg: Enten å bli apatisk, eller å rope høyere. Vi skal være glade for at norsk-asiater ikke er apatiske. For at de føler seg så trygge at de klarer å si fra. Det i seg selv er et tegn på at verden går framover.

I dag tenker jeg at min hårsårhet egentlig var en sårbarhet som ikke ble sett. Og de som ytret kommentaren gikk glipp av en mulighet, ikke til at jeg skulle legge premissene for den sosiale omgangen, men til å forstå hvordan jeg hadde det.

Hvem vet, kanskje ville et sånt møte gjøre at jeg følte meg inkludert. Kanskje ville det gjøre at jeg reagerte mindre neste gang noen dyttet bort i mine sårbare sider. Kanskje jeg ville klare å le av dem, til og med.

Men det er ikke den sterke parten som skal bestemme når jeg skal klare det. Inntil da, synes jeg faktisk det er alminnelig høflighet å la latteren stilne en stund. Det er nemlig en tid for alt.

En tid for å le, og en tid for å lytte.