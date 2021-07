BAKTERIER: I juli 2019 var store deler av strandsonen i Mjøsa preget av grønt vann som følge av en oppblomstring av cyanobakterien Dolichospermum lemmermannii. Foto: Jarl-Eivind Løvik/NIVA

Rødt lys for bading ved grønt vann

Sommer er tid for is, soling, bading – og for potensielt giftige cyanobakterier. Men når vannet blir grønt, er det best å holde seg på land.

SIGRID HAANDE OG JAN-ERIK THRANE, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Det skjedde mot slutten av fellesferien i 2019, etter et noen varme og fine tropenetter på Østlandet. Norges største innsjø, Mjøsa, ble plutselig grønn.

Varme og badelystne innlendinger ble møtt av tykke, grønne flak på vannoverflaten ved badestrendene og vegret seg – med god grunn – for å ta en dukkert. For når vannet blir grønt, bør det blinke et rødt lys.

Grønt vann er nemlig tegn på oppblomstring av cyanobakterier, eller blågrønnalger, som de også kalles.

Jan-Erik Thrane og Sigrid Haande FOTO: Privat

Cyanobakteriene kan produsere en rekke bioaktive stoffer, som blant annet kan forårsake dårlig lukt og smak. De kan også produsere ulike giftstoffer (såkalte cyanotoksiner).

I verste fall kan giftstoffene påvirke nervesystemet og leveren hos dyr og mennesker. I Norge er flere tilfeller av husdyrdød beskrevet etter inntak av vann med giftige cyanotoksiner. Dødelige forgiftninger hos mennesker er også beskrevet i andre land.

Det er i ferskvann vi i hovedsak finner cyanobakterier. De er ekstra konkurransedyktige i næringsrikt vann og fortrenger ofte andre typer alger.

Under optimale betingelser kan cyanobakteriene utvikle masseforekomst. Vannet får da en grønn, blågrønn, brun eller rød farge. Dette kalles en oppblomstring.

Høye konsentrasjoner av cyanobakterier i vannet forårsaker ofte vond lukt og gjør vannet uappetittlig, og gjør det mindre egnet til drikkevann og badevann.

Men det største problemet er altså når de produserer toksiner. Det er derfor et viktig prinsipp at alle cyanobakterier bør betraktes som potensielt giftige inntil annet er bevist.

I rapporten «Klima i Norge 2100» beskrives fremtidens klima i Norge. Her konkluderes det med at det vil bli varmere gjennom alle årstider, og en økning av årlig gjennomsnittstemperatur på tre til seks grader.

I rapporten fremheves også at det vil bli mer nedbør, med kraftigere og hyppigere styrtregnsepisoder, flere og større regnflommer og flere jordskred.

Dette er «godt nytt» for cyanobakteriene. De viktigste faktorene for vekst er nemlig temperatur, lys og næringsstoffer.

Dermed vil korte, kraftige nedbørsperioder som gir økt avrenning av næringsstoffer, etterfulgt av varme, tørre perioder, øke risikoen for oppblomstring av cyanobakterier.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har på oppdrag fra Vassdragsforbundet og Miljødirektoratet overvåket tilstanden i Mjøsa siden 1970-tallet og har et omfattende datamateriale fra flere stasjoner i innsjøen.

Det siste tiåret har det vært år med mer planteplankton enn ønskelig, og konsentrasjonen av fosfor har vært noe høyere. Det har også vært en økning i tilførsler av fosfor til Mjøsa.

Årsaken er flere år med flommer og økt tilførsel av fosfor fra tilløpselvene. Temperaturen i de øvre vannlag i Mjøsa i perioden juni-oktober har økt med nesten to grader siden 1972. Kombinasjonen av økt vanntemperatur og økte tilførsler, gjør Mjøsa sårbar for en forverring av tilstanden.

Oppblomstringen av cyanobakterier i Mjøsa i 2019 var et tegn på en slik forverring.

At det plutselig kom en så kraftig oppblomstring av cyanobakterier, skyldes en kombinasjon av flere miljøforhold; først flere kraftige nedbørsperioder på forsommeren som medførte økte tilførsler fra lokale elver rundt innsjøen, etterfulgt av en stabil og veldig varm periode med gode vekstforhold for cyanobakterier.

Klimaendringene vil kunne gi økt hyppighet av slike værforhold, og kan derfor øke både næringstilførsler og forverre effektene av disse. Det er derfor gode grunner til å følge godt med om vannet blir grønt, og om dette skyldes oppblomstring av cyanobakterier.