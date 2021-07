SVARER: Nikolai Astrup svarer på VGs leder mandag. Foto: Odin Jæger

Ti år etter terroren må vi gjenreise regjeringskvartalet

Det er mange ulike meninger om det nye regjeringskvartalet, og de dreier seg om alt fra prisen og pandemien til arkitekturen og sikkerheten. Men når alle hensyn veies mot hverandre, tyder det meste på at det er best, tryggest og billigst å fullføre det vi har påbegynt.

NIKOLAI ASTRUP, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Byggingen av nytt regjeringskvartal er allerede godt i gang. I første byggetrinn, som nå er påbegynt, blir Høyblokken og Møllergata 19 rehabilitert, og to nye bygg bygget.

Dette vil blant annet gi plass til Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor.

I tillegg inneholder første byggetrinn sikkerhetstiltakene som uansett må gjøres for å kunne bruke Høyblokken igjen, blant annet fysisk perimetersikring som hindrer kjøretøy å kjøre tett opp til bygningen. Vi gjør det vi kan for at sikkerhetstiltakene skal bli så lite inngripende som mulig.

Nikolai Astrup

Andre og tredje byggetrinn inneholder hovedsakelig kontorbygg over bakken slik at de resterende departementene, utenom Forsvarsdepartementet, også kan flytte til regjeringskvartalet.

Disse byggetrinnene mener vi det er fornuftig å revurdere eller nedskalere, i lys av både kostnader, endrede behov som følge av pandemien, eller økt bruk av dagens departementslokaler.

I en lederartikkel 26. juli tar VG til orde for å krympe regjeringskvartalet. Regjeringen har hele tiden ment at vi bør revurdere og nedskalere fremtidige byggetrinn i lys av samfunnsutviklingen, så det er ikke banebrytende å være enig i det.

Men vi får verken et billigere og tryggere regjeringskvartal hvis vi skal trekke i nødbremsen og la departementene bli i de midlertidige lokalene rundt i byen som ble etablert etter terroren i 2011 – slik VG ønsker.

Sikkerhetsloven legger føringer for sikring av skjermingsverdige bygninger som har grunnleggende nasjonale funksjoner, og loven ble revidert etter at 22. juli-kommisjonens rapport ble lagt frem.

Hvis dagens 11 departementsbygg tas i bruk permanent, må det gjennomføres betydelige tiltak for å tilfredsstille sikkerhetslovens krav til forsvarlig sikkerhet. En rekke gater og kvartaler må stenges permanent, mange bygninger må bygges om og sikres, og flere bygninger som ligger i området rundt de nåværende departementsbygningene må kjøpes eller eksproprieres.

Det er vanskelig å anslå kostnadene, men bare eiendomskjøp vil trolig beløpe seg til et tosifret milliardbeløp, og ombygging og fysiske sikringstiltak vil beløpe seg til mer enn 15 milliarder kroner. Men den største prisen må byen betale, som vil oppleve langt flere sperringer og dårligere fremkommelighet flere steder i byen.

Dette vil komme i tillegg til de sikrings- og infrastrukturtiltak som ligger i første byggetrinn, og som er nødvendige bare for å kunne ta i bruk Høyblokken igjen. Den samlede prislappen dersom Høyblokken skal tas i bruk og dagens spredte lokalisering skal beholdes, vil dermed etter all sannsynlighet bli høyere enn det konseptet som nå er påbegynt.

Spredt lokalisering gjør også at det ikke er mulig å redusere driftskostnadene, blant annet knyttet til sikkerhet, renhold, resepsjoner og kantiner. Og de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, som aktivt bidrar inn i prosjektet, vurderer fremdeles at det både er enklere og bedre å sikre ett kvartal enn flere ulike kvartaler rundt i byen.

Utviklingen i trusselbildet er selvsagt preget av stor usikkerhet, og det er vanskelig å vite hva vi må beskytte oss mot i fremtiden. Det er derfor ikke rart at det er ulike meninger – også i sikkerhetsfaglige miljøer. Men ingenting tyder på at terrortrusselen blir mindre i årene fremover.

Og selv om trenden de siste årene har vært angrep mot mykere mål, kan vi ikke se bort fra scenarioer med skytevåpen og eksplosiver mot et regjeringsbygg som skal stå der gjennom mange generasjoner. I tillegg må vi beskytte oss mot fremmed etterretning.

Det er verdt å minne om at terroren 22. juli 2011 også opplevdes som helt utenkelig, og at en viktig lærdom fra den hendelsen er at vi også må beskytte oss mot det vi ikke tror kan skje.

Jeg skulle gjerne sett at det fantes billigere og bedre alternativer til nytt regjeringskvartal. Men det skal også være trygt. Og da må vi sette handling bak ordene i sikkerhetsloven.