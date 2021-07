Kommentar

Jonas Gahr Støre har rett

Av Hanne Skartveit

Foto: Markus Aarstad / VG

Det er selvsagt ikke slik at Jonas Gahr Støre legger ansvaret for drap og terrorhandlinger på Høyre-folk, slik tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang har påstått.

Ap-leder Støre har rett når han utfordrer høyresiden, og sier at det er de som må trekke klarere grenser mot de ytterliggående kreftene langt ute til høyre. På samme måte som Ap tok opp kampen mot kommunistene, er det høyresiden som med tyngde kan markere grensen til dem som lefler med farlig tankegods på deres side.

For det var sosialdemokratene som sto i fremste linje mot venstreekstremismen i årene etter krigen. Kommunistene sto for en ideologi som i Sovjetunionen hadde ledet til statlig terror og flere titalls millioner drepte. Med støtte fra Moskva, drev norske kommunister i virkeligheten en virksomhet som kunne sette det norske demokratiet i fare.

Veket unna ved korsveier

Denne ukens tiårsmarkering etter 22. juli 2011 ser ut til å bli et vendepunkt i norsk politikk. Det neste tiåret vil vi forhåpentligvis snakke mer åpent og direkte om den politiske motivasjonen bak terrorangrepet for ti år siden. Om høyreekstremisme, rasisme og konspirasjonsteorier. Om hvor grensen går mellom farlig ordbruk på den ene siden, og skarp, og tydelig tale på den andre.

Både AUF og Støre selv mener at at statsminister Erna Solberg og andre Høyre-folk har veket unna denne grensedragningen ved viktige korsveier. For eksempel da daværende justisminister Sylvi Listhaug kom med sin famøse Facebook-post i mars 2018, der hun sa at Ap satte terroristenes rettigheter foran Norges sikkerhet. Den gangen var Solbergs umiddelbare kommentar at dette var et internt anliggende mellom Ap og Frp.

Først etter fem dager sa Solberg unnskyld på vegne av regjeringen. Og etter ytterligere fem dager måtte Listhaug gå av som justisminister.

Konspirasjonsteorier

Mange trekker frem denne saken som et eksempel på hvor ille det har blitt i Norge etter terrorangrepet i 2011. Men det kan leses motsatt. Reaksjonene på Listhaugs Facebook-post er også et eksempel på at det går en grense for hva ansvarlige politikere kan si uten at det får konsekvenser. Listhaug møtte kraftig motstand, også fra sterke krefter i Solbergs eget parti, Høyre. Og hun mistet jobben som justisminister, etter massivt press.

Påstander om at Ap svikter landet, lever i internetts mørke konspirative kroker. Det er ingen tvil om at Listhaug, bevisst eller ubevisst, leflet med konspirasjonsteorier med sitt innlegg den gangen. Begrepet “snikislamisering”, som daværende partileder Siv Jensen lanserte i 2009, nører opp under en annen farlig konspirasjonsteori. Et slikt begrep kan tolkes som at noen forsøker å endre samfunnet vårt innenfra, snikende og sleipt. Den gangen var Solbergs kommentar at hun ikke ville brukt akkurat de ordene.

Fabian Stang tar feil. Det er forskjell på å legge skylden på noen, og å gi dem ansvar for å gjøre en viktig jobb. Foto: Hallgeir Vågenes

Det er vanskelig å forstå hvorfor det skulle det være så vanskelig for Erna Solberg og hennes folk å si tydelig i fra når noen i partiet til høyre for Høyre uttalte seg på måter som kan oppfattes som oppmuntring til konspirasjonsteorier, eller som på andre måter nører opp under fordommer og fremmedfrykt.

«Svenske tilstander»

Samtidig er det viktig at også Listhaugs motstandere evner å skille mellom det som er legitime politiske standpunkter, og uttalelser som kan nøre opp under farlige strømninger i samfunnet. Hvis alt hun sier, tas opp i verste mening, så risikerer vi at det blir vanskeligere å gå inn i viktige temaer, fordi alt leses i lys av hva Listhaug måtte mene.

Vi andre må også snakke om uroen for såkalte parallellsamfunn, der ulike grupper lever adskilt fra hverandre, uten kontakt og uten gjensidig forståelse og respekt. Det er dette mange kaller for svenske tilstander. Jeg er urolig for dette. I Sverige har myndighetene mistet kontrollen over mange innvandrertette drabantbyer. Det går av bomber stadig vekk. Det finnes rettsløse og lovløse bydeler i Sverige, der politiet vegrer seg for å gå inn. Det må vi ikke få her.

Å være mot økt innvandring trenger ikke å være det samme som å være mot innvandrere. Å være urolig for svenske tilstander, er ikke det samme som rasisme.

Flyktningkrisen i 2015

Det er retorikken som skiller mellom “dem” og “oss” vi må slå ned på. Ordene som gjør at vi ser hverandre som “den andre”, og graderer noen grupper eller typer mennesker som mer verdifulle enn andre. Vi må se hverandre som nordmenn, som likeverdige landsmenn, uavhengig av om vi har besteforeldre fra Punjab eller Gjøvik.

Vi vet at det er diskriminering av nordmenn med innvandrerbakgrunn på boligmarkedet og i arbeidslivet. Det må vi slå ned på. Samtidig vet vi at det finnes foreldre med innvandrerbakgrunn som er bekymret for at barna deres skal bli “for norske”. Vi må snakke sant om disse spørsmålene, og utfordre fordommer i alle miljøer.

Trusselen har blitt større

Erna Solberg har antagelig rett i at terrorangrepet 22. juli ikke er den eneste forklaringen på at debattklimaet har blitt hardere. Hun peker på at flyktningkrisen i 2015 har spilt en rolle. Den gangen fikk vi se en situasjon der myndighetene mistet kontrollen. Det skremte mange. Når det ikke er kontroll ved grensene, blir det uro. En uro som ytterliggående krefter vet å utnytte.

Ap-leder Jonas Gahr Støre utfordrer høyresiden i kampen mot høyreekstremisme. Foto: Torstein Bøe

Mange snakker om at vi de siste årene har fått et mer hatefullt og mer rasistisk samfunn. Målinger, for eksempel fra Statistisk sentralbyrå, gir et annet bilde. De viser at folk flest har blitt mer åpne, og mindre fordomsfulle og mindre rasistiske gjennom de siste årene.

Samtidig er trusselen fra høyreekstremisme og høyreradikale miljøer blitt større. Og farligere. Politiets Sikkerhetstjeneste advarer, og mener det er mellom 40 og 60 prosent sannsynlig at både ekstreme islamister og høyreekstremister i løpet av året vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Gi ansvar, ikke skyld

I kampen mot disse kreftene må alle bidra, mest mulig målrettet. AUF-leder Astrid Hoem sa det godt under minnemarkeringene torsdag:

«Høyresiden må ta oppgjøret med eget bakland fordi de lytter mer når høyresiden taler enn når vi gjør det.»

På samme måte som Ap tok oppgjør med de udemokratiske, ytterliggående kreftene på venstresiden da det var nødvendig.

En slik oppfordring er ikke å legge skylden på noen for vold og terror. Tvert om, det er å gi ansvar for å forebygge nettopp nye terrorangrep i Norge.