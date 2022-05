Kommentar

Her er Haalands hodepine

Av Leif Welhaven

NY KLUBB: Erling Braut Haaland bytter snart ut gult med blått.

Med åpne øyne har Erling Braut Haaland valgt en oljesmurt klubb med en kontroversiell eier. Det betyr at spissen må tåle å få en serie kritiske spørsmål om prioriteringen.

Monsterovergangen utfordrer virkelig evnen til å ha flere tanker i hodet.

Er det mulig å la seg begeistre av det sportslige eventyret, men samtidig ha etiske betenkeligheter rundt hvordan Haaland blir brukt til sportsvasking?

I sosiale medier ser vi polariserte reaksjoner på at Erling Braut Haaland havner i Manchester City.

Mange hyller handelen og gleder seg over mulighetene til å få se en norsk angriper på aller øverste hylle. Men det er også en del som utelukkende fokuserer på at han har valgt seg en klubb med en ugrei eier.

Landslaget har flere ganger markert for menneskerettigheter.

Spagaten som utløses av Haalands klubb-bytte er virkelig av det krevende slaget.

På den ene siden er det en grense for i hvilken grad en 21-åring skal ansvarliggjøres for hvor kynisk fotball kan være.

Det er ikke Erling Braut Haalands skyld at sirkuset har utviklet seg i en svært usympatisk retning. Han har ikke funnet på at det er ok å la oljesjeiker fra land med liten respekt for menneskerettigheter overta engelske klubber.

På den andre siden blir det litt for lettvint å bare hoppe bukk over at Manchester City er kontroversielle.

Jeg sier ikke at Haaland nødvendigvis skulle gjort noe annet, men det er ikke til å komme fra at det nå utløses noen omdømmemessige problemstillinger.

Her er det umulig å la være å tanke på spissens atferd under landslagets markeringer for menneskerettigheter. De hadde budskapet «human rights on and off the pitch».

Det var da påfallende hvor distansert Haaland plasserte seg sammenholdt med lagkameratene.

Selv om Ståle Solbakken har uttalt at Haaland støttet aksjonen, har hovedpersonen selv aldri kommet med en forklaring på relevante spørsmål om hvorfor han gjorde som han gjorde.

Når han nå velger en klubb med en eier fra Abu Dhabi, er det ikke til å komme unna at disse spørsmålene reises på nytt.

Spørsmål rundt dette må Haaland tåle, det må kretsen rundt ham tåle, det må klubben tåle.

Ledende organisasjoner er bekymret over menneskerettighetsbrudd i De forente arabiske emirater, og det er hevet over tvil at Manchester City brukes som et PR-verktøy for å vaske et omdømme internasjonalt.

I så måte blir kjøpet av Haaland en ekstremeksponent for hvordan sportsvasking faktisk fungerer i praksis.

Det kan sikkert oppleves som urettferdig sett med en fotballspillers øyne at han ikke bare kan få konsentrere seg om det som skjer på banen.

Men slik internasjonal idrett utvikler seg er det stadig mer nødvendig med et bevisst ordskifte om hvordan en hyperkommersialisert sport blir utnyttet.

Det er også en side at sakens summer nok en gang demonstrerer galskapen i fotballøkonomien.

Det er ikke Erling Braut Haalands skyld at systemet er blitt sånn, og han er i sin fulle rett til å utnytte mulighetene til det fulle for seg og sine.

Men at denne overgangen vil forbli kontroversiell i manges øyne, er en helt naturlig følge av å ta sportens skyggesider på tilstrekkelig alvor.