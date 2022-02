Kommentar

Kampen om dopingsannheten

Av Leif Welhaven

Tegning: ROAR HAGEN

Historien om Therese Johaug er ganske forskjellig, avhengig av hvem du spør.

Med minst mulige margin sikret Johaug seg OL-gull nummer to på kort tid.

Mens resten av langrennsjentene sliter i Kina, skaper 33-åringen det ene nasjonale stolthetsøyeblikket etter den andre.

Den norske fortellingen om Therese Johaug handler nå bare om verdens råeste kvinnelige skiløper.

Gladjenta fra Dalsbygda, med det brede smilet og den sjarmerende dialekten.

JUBELDAGER: Therese Johaug feirer sitt andre OL-gull.

Ok, så var denne norske løperen litt uheldig for noen år siden.

Men det var jo i stor grad legens skyld, og nå er det viktigste at hun herjer for Norge i sporet.

Når OL i Beijing skal oppsummeres, kommer den norske versjonen av Johaugs leker til å handle om gullmedaljer av det usedvanlig fortjente slaget.

Jeg mener det er riktig å hylle Johaug nå, etter at straffen er sonet og hun har kjempet seg til topps igjen.

Likevel er det forståelig at perspektivet er annerledes andre steder.

Retter vi blikket utenfor Norge, og det kan av og til være en sunn øvelse, er det ikke like selvsagt at inntrykket av Therese Johaug er fullt så polert.

The Guardian brukte ordene «convicted doper» i tittelen etter gullet hennes på åpningsdistansen.

Deretter ble Johaugs triumf satt i en større kontekst:

«Ethvert håp om at kontroversene som har ligget over vinterlekene i Beijing skulle gli over i et slør av medalje-feelgood da fakkelen var tent, ble raskt feid til side da det første gullet gikk til en dopingdømt», lyder innledningen til den seriøse britiske avisen.

Også en avis som New York Times var opptatt av dopingdommen.

Dersom dekningen til The Guardian hadde vært full av feil, kunne den norske skifansen blitt opprørt med rette.

Men sannheten er at den siden av Johaugs historie ble dekket korrekt. Også i andre sammenhenger ser vi at dopingdommen hennes jevnlig trekkes frem.

Hvilken av historiene er nærmest virkeligheten?

Det finnes det ingen fasit på.

Et sentralt spørsmål er når vi skal sette fullstendig strek over en dopingdom, og hvilke kriterier som i tilfelle må oppfylles.

Det kan godt være at det nå er riktig å behandle Johaug som om ingenting har skjedd. Men da bør vi vel være konsekvente uansett farge på passet, og ikke la nasjonalfølelse spille inn?

Hadde vi nordmenn vært like forståelsesfulle dersom en utøver fra en annen nasjon hadde forklart et anabolt steroid med den samme historien som Johaug?

Det er tvilsomt.

Derfor er det grunn til å være ydmyk over at verden kan se annerledes ut fra andre land. I Norge bør vi nok ta debatten om hvor følelsesstyrte vi skal være i diskusjonen rundt egne saker.

Et av de store problemene er at dopingdebatten gjerne sauser sammen flere temaer i ett.

Altfor mange blander hvordan de mener at reglene burde være sammen med hvordan reglene er. Enkeltsaker må selvsagt pådømmes etter gjeldende rett.

Om vi skal forsøke å analysere Therese Johaugs sak kjølig, er det noen hovedfallgruver som bør unngås.

For det første er det vesentlig å kunne få en ny sjanse etter endt utestengelse.

Her bør vi nok bli flinkere til å behandle utøvere fargeblindt i den norske opinionen.

For det andre er det grunn til å minne om at Therese Johaugs straff ble to og et halvt år kortere enn den hadde blitt dersom dommerne hadde ment at hun dopet seg med vilje.

Derfor er det ikke fair når den russiske skipresidenten Jelena Välbe bruker saken som skyts når hun blir konfrontert med sitt eget lands historikk.

Den tredje fallgruven handler om å bagatellisere en alvorlig sak, og her har store deler av den norske offentligheten sviktet.

Det var ikke et spesielt stolt øyeblikk da deler av Idretts-Norge ville finne opp en ny og egen definisjon av begrepet «doping», idet en av våre var tatt.

Definisjonen av «doping» gjelder likt i alle land, og den omfatter ikke bare saker der det er bevist at utøveren gjorde det med vilje.

Det hele handler om å ikke få noe ulovlig inn i kroppen.

I de aller fleste dopingsaker er det svært lite vi kan fastslå med hundre prosent sikkerhet.

I Johaugs tilfelle er det eneste vi absolutt kan konstatere at det ble funnet en lav konsentrasjon av et anabolt steroid. Resten er primært en vurdering av troverdighet når en straff utmåles. Og Johaug fremsto troverdig.

Det er et uansett viktig grunnprinsipp at det er utøveren som har ansvaret for å holde egen kropp ren.

Dersom det ansvaret bare kunne delegeres til en lege, ville antidopingarbeidet bli undergravet.

Det er frivillig å drive toppidrett, og går du ned den veien påtar du deg et selvstendig kontrollansvar.

Her har Therese Johaug sviktet fundamentalt. Burde hun da fått Egebergs Ærespris, der det legges vekt på å være en god rollemodell?

I ettertid har hun erkjent ansvaret, og comebacket er imponerende.

Men vi nordmenn har ingen definisjonsmakt som gir monopol på sannheten om hvordan hun oppfattes. Vi har også selv bidratt til at stempelet «dopingdømt» ikke har noen holdbarhetsdato.

Trolig vil det hele forbli som nå.

Therese Johaug vil fortsette med å pryde forsidene.

Men baksiden blir aldri borte.