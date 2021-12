Kommentar

Venstresidens bjørnetjeneste

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Hvis man ønsker å bevare en sterk velferdsstat, er det neppe særlig klokt å kaste ut alle private aktører. Private gjør offentlig sektor bedre.

En av SVs store seire i budsjettforhandlingene med regjeringen, er å starte jobben med å kaste ut kommersielle aktører fra velferdstjenestene. Manglende gjennomslag på dette området skal for øvrig ha vært en av årsakene til at SV brøt forhandlingene på Hurdalssjøen, men nå er de åpenbart hørt.

Nå skal et offentlig utvalg utrede hvordan kommersiell drift kan utfases, og legge fram en såkalt nullprofittmodell for hver sektor. I dag er det åpning i loven for at offentlige oppdragsgivere kan reservere anbud kun for ideelle aktører.

Motstand mot private velferdsaktører er blitt en viktig kampsak for venstresidepartiene SV og Rødt, som har fått en merkbart mer hørbar stemme i den politiske debatten.

I dag er det mange offentlige tjenester som utføres av private. Store konsulentselskaper lager reguleringsplaner, drifter it-systemer og utfører en rekke tjenester. Ingen reagerer på at private entreprenører måker snø eller vedlikeholder veier. Ingen bryr seg nevneverdig om de tjener penger på det eller ikke, selv om det er skattebetalernes penger. Ei heller om tjenesten utøves av en liten lokal bedrift eller av et stort konsern.

Men når det kommer til velferdstjenester som sykehjem og barnehage, er situasjonen en annen. Her fremstilles det av venstresiden som en vederstyggelighet at private driver og tjener penger på tjenestene. Retorikken som Rødt lenge har vært alene om, har vært smittsom.

Negative merkelapper som «velferdsprofitører», «barnehagebaroner» og «bestemor på anbud» sitter løst, og har gått inn i dagligtalen. Det viser hvor stor makt som ligger i språket. Ingen snakker om «It-baroner», selv om det ligger store penger her.

I mange tilfeller har private aktører vært gode å ty til. Ikke minst har vi sett det under pandemien. Private har vært en verdifull bidragsyter for blant annet raskt å få opp testkapasiteten. For å nå målet om full barnehagedekning, ble private barnehager regnet som avgjørende.

I barnevernet har det vært betydelige private aktører. Det skyldes blant annet kompliserte arbeidstidsordninger, hvor de ansatte bor på institusjonene. Også når det gjelder drift av asylmottak, har det vært mange private drivere. Her har det vært stor ustabilitet, med topper hvor man må ta imot mange, for plutselig å bli stille.

Her har man åpenbart hatt god bruk for de privates fortrinn. De er gjerne mer fleksible og raskere til å snu seg rundt. Ikke minst er det en fordel der man raskt må bemanne opp og ned en virksomhet.

Det er litt symptomatisk at når man ikke lenger trenger private, vokser kravet om å kvitte seg med dem. Vi hører eksempelvis lite om at mange kommuner og helseforetak er avhengig av å leie inn leger, sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell til blodpris gjennom utenlandske bemanningsbyrå. Her har man ikke råd til å være prinsipiell. Det er bare å betale det det koster skal man få turnuser og bemanningsplaner til å gå opp.

Når man aksepterer at private kan være et supplement og gode å ha i nøden, undervurderer man at private alternativer er en verdi i seg selv.

Ikke bare gjør de offentlig sektor mer konkurransedyktig. Det er viktig at samfunnets ressurser skal brukes best mulig, også når det er det offentlige som bruker pengene.

Men de kan også utfordre på hvordan ting gjøres. Ikke sjelden er private mer fleksible, mindre rigide og med større rom for eksperimentering. Ofte er nyvinninger i eldreomsorg og barnehage noe private aktører har gjort først, selv om det selvsagt går begge veier.

Det betyr ikke at private ikke må reguleres. Både anbudsregler og vilkår må sikre slikt som kvalitet og arbeidstageres rettigheter. Kapitalismen har det med å virke, på godt og vondt. Det er heller ikke ønskelig at store internasjonale konsern skal drive barnehage og sykehjem i stor skala. Det er nok heller ikke så lett å finne den gode balansen mellom offentlig og privat drift.

Noe er uansett galt når man kan gå med store overskudd på å drive tjenester som barnehage og sykehjem. Og da er ikke nødvendigvis bare de private som gjør noe galt.

For noen er det åpenbart ideologisk begrunnet at staten skal gjøre alt. Selv om det er velment, trenger det slett ikke være en velsignelse for alle som ønsker en sterk, omstillingsdyktig og velfungerende offentlig sektor.

