Leder

Dette betyr fortsatt høy strømregning

REKORDPRISER: Denne høsten og vinteren har strømprisene vært svært høye. Nå sier regjeringen den vil betale deler av regningen i fire måneder.

Tiltakene mot de ekstraordinært høye strømprisene måtte på plass. Så høye priser kan vi ikke ha her oppe i nord.

Denne høsten og vinteren har folk flest fått strømsjokk. Prisene har gått i taket i et mørkt og kaldt land hvor vi er helt avhengig av strøm for å få lys og varme i husene våre og el på bilen.

Og selv om vi har mer vannkraft enn vi klarer å bruke, går prisene altså opp. Dette sliter politikerne med å forklare. Og det virker da heller ikke rimelig.

Det vi må betale for nå er en krise i Europa. Og imens strømmer pengene inn til staten som tjener milliarder på å selge dyr strøm til kontinentet.

Derfor hastet det for regjeringen å komme på banen med en ordning som folk flest merker.

Støre-regjeringens forslag er at staten tar halvparten av regningen når prisen blir på over 70 øre per kWh. Dette er avgrenset til et forbruk opp til 5000 kWh per måned. Ordningen gjelder i desember til mars.

Taket på 5000 kWh per måned må sies å være vel raust, dette er et stort forbruk. Til gjengjeld vil prisen per kilowattime fortsatt være høy selv etter at staten har hjulpet til.

Det er viktig at utgiftene går ned og at dessuten at forbrukerne får mer forutsigbarhet. Så er spørsmålet om kutt i regningen på 400 kroner per måned for en leilighet og 1000 kroner for et hus – som ble gitt som eksempler – er nok.

Fortsetter kraftprisene som nå, ligger det an til rekordpriser selv om staten betaler noe av regningen.

Nå skal dette forslaget gjennom Stortinget hvor opposisjonen vil markere seg. Den første kritikken var ramsalt, og kom fra Frp like etter presentasjonen. Her blir det en dragkamp om hvor mye staten skal punge ut.

Og det er sikkert mulig å gjøre ordningen enda mer treffsikker.

De svært høye strømprisene vi ser nå har som overordnet forklaring at vi ikke bare eksporterer norsk kraft dyrt, vi importerer også høye europeiske strømpriser tilbake gjennom kablene våre.

De europeiske kraftprisene har blitt så høye på grunn av høye gasspriser, avvikling av kull, stenging av kjernekraftverk, for lite fornybarproduksjon og storpolitikk. Opphentingen etter pandemien har dessuten ført til høy energietterspørsel.

Det er en perfekt storm som brukes til å ri ulike kjepphester.

Men dette er ikke en normalsituasjon. Og ikke noe godt argument for at Norge skal ut av ACER, kutte overføringen i kablene, slutte med vindmøller eller la staten overta kraftmarkedet.

Ingen av de forslagene er gode.

Europa er dessuten på vei et riktig sted. Fornybar bygges ut. Kull fases ut. Gass overtar. Prisen på utslipp blir høyere. Men energikrisen har vist at dette har gått for fort. Europa klarer seg ikke på vind og solenergi alene, de trenger balansekraft.

Det kan vi være med på å gi dem.

Og Norge håver nå inn på både gass og vannkraft. Derfor er det bare rett og rimelig at noen av disse milliardene brukes til å sørge for at folk flest ikke blakkes av å ha 20 grader innendørs.

Det handler om at folk ikke skal måtte fryse i vinter. Og å la være å ødelegge en fornuftig klima- og kraftpolitikk.