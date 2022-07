Kommentar

Putin skal ut og reise. Det bør være et varsko

Vladimir Putin (69) trenger venner. At han nå planlegger en tur til Iran og samtidig skal møte med den omdiskuterte tyrkiske presidenten Erdogan bør være et varsko til NATO.

Russlands president skal endelig ut og reise.

Luftrommet er stengt for ham mange steder, men turen går til Teheran.

Der skal han møte presidentene i Iran og Tyrkia, Ebrahim Raisi og Recep Tayyip Erdogan.

Spekulasjonene florerer om hvorfor dette spesielle trekløveret, ifølge Kreml, skal møtes tirsdag.

Det som er helt sikkert, er at Vladimir Putin trenger venner. Han har ikke altfor mange av dem lengre.

Da Ukraina-invasjonen var oppe i FN, var det bare fire land av 193 FN-medlemmer som støttet Russland; Belarus, Nord-Korea, Syria og Eritrea.

Flere store og folkerike nasjoner avsto riktignok fra å stemme, men de ga ingen åpen støtte til Moskva.

Recep Tayyip Erdogan og Putin i Moskva i 2020. Den gangen handlet diskusjonen om Syria.

Det pussige er at nyheten om Teheran-møtet kom dagen etter at USA hadde gått ut med at de har opplysninger om at Iran skal forsyne Russland med våpen - nærmere bestemt droner.

Nå drar altså Putin til nettopp Iran - på en av sine få kjente utenlandsreiser siden corona’en slo inn og trolig den første reisen utenfor eks-Sovjet siden han beordret invasjonen i Ukraina.

Hvordan Iran stiller seg til Ukraina-krigen? Den offisielle versjonen er at Teheran forstår den russiske reaksjonen på NATO-utvidelse østover, men samtidig er motstander av en militær løsning på krisen. Iran stiller seg altså nøytrale.

Men samtidig er den iranske ledelsens sympatier velkjente.

Irans forhold til USA er ikke særlig hjertelig, spesielt siden 2018 da daværende president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran.

Dessuten har de amerikanske sanksjonene gjort at Russland er en av de få stedene som Iran kan skaffe seg militærutstyr fra.

President Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan hevder altså at Iran forbereder å forsyne Moskva med flere hundre droner - og allerede nå i juli skal lære opp russerne til å bruke dem.

Iransk UD har benektet dette, men Washington står på at dette viser at Iran er villig til å støtte Russlands krig i Ukraina.

Ifølge Kreml skal Putin også ha et møte med Tyrkia-president Erdogan i Teheran. NATO-medlemmet Tyrkia har nære bånd til både Moskva og Kyiv og fungerte sist som mekler mellom de to landene i striden om blokaden av kornet som Ukraina vil eksportere.

SAMTALER: Vladimir Putin sammen med Irans president Ebrahim Raisi. Til uken skal de møtes igjen.

Tyrkia er som kjent NATO-sjef Jens Stoltenbergs hodepine, ikke minst fordi de har gjort forsøk på å stikke kjepper i hjulene for Sveriges og Finlands medlemskap.

Erdogan & co har fordømt det russiske angrepet på Ukraina, men har ikke innført noen sanksjoner – bortsett fra å blokkere luftrommet for militære og sivile fly som bringer soldater fra Russland til Syria. Dessuten bruker Ukraina tyrkiske Bayraktar-droner i kampen mot de russiske angriperne.

Kanskje er det ikke bare våpen Putin har tenkt å diskutere i Teheran. Iran har gull og andre naturressurser og ligger strategisk viktig plassert med grense mot både den persiske golfen og Kaspihavet.

Takket være sine energiske og kampvillige soldater klarte Ukraina å stoppe Russland fra å innta Kyiv.

De vant den korte krigen. Men nå er den lange krigen i gang i øst. Den kommer til å koste menneskeliv, våpen og penger.

Putin feirer at Russland har tatt kontrollen over Luhansk, som sammen med Donetsk utgjør Donbas-området, som presidenten har fastslått at han skal «frigjøre».

Irans president Ebrahim Raisi og Vladmir Putin møttes i Turkmenistan i slutten av juni.

Putin erklærte et par dager før invasjonen i februar 2022 de to «folkerepublikkene» som uavhengige stater, og målet er å løsrive dem fra Ukraina, for eksempel på samme måte som Moskva annekterte Krim i 2014.

Det kan selvfølgelig ikke Ukraina godta.

Så sent som denne uken fastslo utenriksminister Kuleba at det er utelukket for Kyiv å avgi noen del av landet sitt til Russland som en del av en fredsavtale.

Derfor er det viktig at Kyiv får de nødvendige våpen fra Vesten til å kunne slå tilbake.

Men spørsmålet er om Ukrainas venner - det vil første og fremst si NATO - vil være like tålmodig som det Putin er.

Han har allerede vært involvert i konflikten i Donbas i åtte år, og tross de vestlige sanksjonene, har han absolutt ingen planer om å gi seg.

Nå er det krefter i Russland som mener at tittelen «president» ikke er nok for Putin. De vil gjøre ham til «hersker».

Hans reise til Iran tyder på at Russlands våpenlager begynner å tømmes, og at Moskva vil kjøpe moderne utstyr til å krige mot ukrainske soldater utstyrt med vestlig produserte våpen.

Det bør være et varsko til NATO om å følge med i timen.