Kommentar

Nå bør du ta vaksinen din

Av Astrid Meland

MUNNBINDENE KAN KOMME TILBAKE: Her fra King's Cross i London under den forrige omikronbølgen i vinter.

Og helsemyndighetene må bestemme når alle skal få vaksine.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Billetter til Roskilde-festivalen selges overraskende nok til underpris for tiden. Det kan dreie seg om et svakt program. Andre mener den stigende coronasmitten har skylden.

Rolling Stones måtte nylig avlyse sin konsert på grunn av viruset. I USA har smitteverngeneral Anthony Fauci fått det.

Han er i godt selskap. I sosiale medier er de postive testene kommet tilbake.

Og det selv om svært mange i Norge har hatt corona, ifølge FHI. Problemet er at viruset ikke slutter å forandre seg. Tvert om, det muterer stadig.

SOMMERFESTIVALENE TILBAKE IGJEN: Prideparaden gikk av stabelen søndag i Los Angeles. Mange steder i verden er det pride for første gang på tre år.

Det er litt bingo, det hele. For disse mutasjonene kan gå i alle retninger.

Viruset kan bli mildere og snillere. Eller mer smittsomt og vanskeligere å håndtere. Og nå har vi en variant (BA5) som ser mer smittsom ut og som klarer å snike seg forbi immunforsvaret.

Et spørsmål er om varianten også er mer sykdomsfremkallende. Eksperter sier at lite tyder på det så langt. Men at det er litt tidlig å si.

Et dyreforsøk går i motsatt retning og tyder på at viruset kan sette seg dypere i lungene.

MÅTTE AVLYSE: Rolling Stones måtte nylig avlyse sin konsert i Amsterdam bare timer før den skulle ha startet fordi vokalist Mick Jagger (78) testet positivt for corona.

Uansett er det lurt nå for den som er 80 år og eldre å vaksinere seg med en fjerde dose. Det tilbudet lanserte FHI i april, men kun til denne gruppen.

Men de har ikke gått aktivt inn og anbefalt folk å ta den. Derfor er det mange som ikke har gjort det ennå.

Flere eldre har klart å holde seg unna corona, og har av den grunn ingen naturlig immunitet. At det også er lenge siden de fikk vaksine, gjør at de kan være mer utsatt for alvorlig sykdom.

Svenskene har vært mer frempå. I slutten av april anbefalte de fjerde dose til alle over 65 år.

De har også bestemt at alle over 18 år skal få en høstdose fra 1. september. For mange vil det da bli femte dose.

SMITTET: 81-år gamle Anthony Fauci har fått medisinen Paxlovid etter at han fikk påvist viruset. Han sier at han er i god form.

I Norge har ikke FHI landet ennå. Det er forståelig.

De vil treffe best mulig. Det er dumt å vaksinere folk for tidlig. Kommer den store bølgen i desember og vaksinen settes nå, har vi kanskje for dårlig beskyttelse når bølgen rammer.

Men på den annen side: Om sommerbølgen blir diger, burde vel folk fått en oppfriskningsdose nå.

Les mer i VG+: FHI om sommerens coronabølge

Et spørsmål er om kommunene i tilfelle har kapasitet til å vaksinere i sommer. De har blitt ganske hardt presset på dette området før.

Et annet spørsmål er om de eksisterende vaksinene i det hele tatt beskytter mot å bli infisert av de nye variantene. Et tredje er om tidligere infeksjon med omikron gjør det.

Det er også usikkert om den nye omikronvaksinen er så effektiv mot de nye variantene. Moderna hevder det, men har offentliggjort lite informasjon.

MILLIONER TESTES I BEIJING: Etter et utbrudd på en bar testes innbyggerne i den kinesiske hovedstaden.

Håpet er at enda bedre utendørsvær og skolenes sommerferie tar kraften ut av bølgen. I Sør-Afrika ser de allerede ut til å være ferdig med denne bølgen, uten at det har ført til store problemer.

På den andre siden er det tid for store festivaler og massiv reising fremover. Og særlig i det gjennomvaksinerte Portugal har smitten økt.

Men kanskje er Norge bedre stilt. For vi kan ha sterkere befolkningsimmunitet enn Portugal.

Og i tilfelle er det bare flaks. Portugal ble i forrige runde smittet av en omikronvariant som kom «rett fra Sør-Afrika». I Norge fikk vi en litt nyere variant, som kan gi bedre beskyttelse mot BA5.

I Canberra, derimot, er flere skoler over på digital undervisning på grunn av kombinasjonen corona og influensa.

Der er det vinter nå, og da sprer viruset seg lettere.

Det kan skje i Norge og til vinteren. Men det kommer helt an på hva slags mutasjoner og vaksiner fremtiden har å by på.

GJENÅPNING I SHANGHAI: Etter svært drøye tiltak mot covid letter den kinesiske storbyen på bestemmelsene. Disneyland ble åpnet denne uken.

Det ser ikke faretruende ut nå. Og det ligger ikke an til tiltak i sommer.

Tvert om. FHI mener nok snarere vi kunne ha klart oss med færre tiltak gjennom hele pandemien enn det vi hadde.

Men den pakken med hurtigtester du har liggende?

Ingen grunn til å kaste dem. For alt jeg vet møtes vi med munnbind igjen til høsten.