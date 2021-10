UNDERVISER, IKKE OPPDRAGER: – Jeg utdannet meg til lektor fordi jeg ville undervise. Jeg liker kunnskap og læring. Mamma kan jeg være hjemme. På jobben vil jeg være en fagperson. Det betyr ikke at jeg ikke liker elevene mine eller at jeg ikke ser dem, skriver Sanna Sarromaa.

Snøfnuggene vi lager

Det er ikke bobleplast som gjør barn sterkere. Styrke må bygges innenfra.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og lærer

«Oppdragelsen tar jeg ansvar for hjemme, så må skolen ta hånd om opplæringen», sa min venninne da vi, to utlendinger, enda en gang huffet over barnas skolegang og om de lærte noe i det hele tatt i den offentlige norske ungdomsskolen. Det virket som om skolen var mest opptatt av å pleie dem; sørge for at de hadde det bra. «Oppdragerfunksjonen er i større grad flyttet over på skolen», sa også universitetslektor Bård Knutsen ved NTNU til Aftenposten.

Oppdragelse er omfattende greier. Rommet for det faglige blir stadig mindre. Det er så mange aktiviteter for elevene. Det skal være sosialt og trivelig – turer, aktivitetsdager og «bli kjent».

Min eldste sønn begynte nylig på videregående skole 150 kilometer unna. Som forelder fikk jeg et infobrev. Hele den første uken hadde de brukt på å gå turer og å bli kjent. Og det er altså en videregående skole. Skulle tro at man blir kjent når man går i samme klasse og attpåtil bor på internat, men nei – turer skal gås, fem dager i uken.

Det skjer titt og ofte at skolen har ansvar for aktiviteter og opplegg som man før i tiden gjorde hjemme eller sammen med venner, ikke med lærere og andre ansatte. Det er så mange tulledager og -timer på skolen at det snart ikke er tid igjen til det faglige. Da jeg underviste norsk for fremmedspråklige, sa et par elever fra Eritrea at de ikke lærte så mye norsk i innføringsklassen, for de gikk bare turer.

Der nailet de, dessverre, essensen av skolegangen i Norge.

Har man ikke turdag, så kommer den kulturelle skolesekken på besøk – eller den kulturelle drittsekken, som den burde hete. Hvorfor ligger ikke gratis kultur på fritiden? Et gratis fritidskort hadde gjort jobben. Den kulturelle skolesekken er sjelden tilpasset skolens behov og faglige progresjon. Den er virkelig som en sekk – du vet aldri hva som kommer ut av den. Som regel er det møl. Snart får mine elever besøk av en performancekunstner. Teamet er berøring. Hvordan det kan knyttes til læreplanen har ingen klart å finne ut, men likevel er det viktigere enn fagene.

Jeg utdannet meg til lektor fordi jeg ville undervise. Jeg liker kunnskap og læring. Mamma kan jeg være hjemme. På jobben vil jeg være en fagperson. Det betyr ikke at jeg ikke liker elevene mine eller at jeg ikke ser dem. Jeg ser dem i aller høyeste grad, men først og fremst som faglige individer. Jeg behøver ikke å vite hvem de henger sammen med i fritiden eller hva de gjorde forrige helg. Det kan de prate om med hverandre. Er skolen dessuten den eneste arenaen som skal sørge for at elevene utvikler seg sosialt? Ingen forventer noe av foreldre, men mye av læreren?

Mange virker å tro at relasjoner skapes utenfor undervisning, men det er i gode klasserom, der læring er i fokus, at relasjoner blir til. I klasserommet har læreren større påvirkning på relasjonsarbeidet enn hen har på en tur i skogen. Å bytte læringsarena kan være positivt for elever. Praktisk og kreativt arbeid med fag kan ofte gjøres bedre utenfor klasserommet, men ofte blir turdager uten faglig innhold og veiledning. Dermed utvikler de ingen verdens ting.

Samtidig forventer lærerne for lite av elevene. «Det ser ut til å være et økende problem i Norge at lærerne har for lave forventninger til elevene, og at de ikke oppmuntrer dem til å yte maksimalt», stod det i den norske PISA-rapporten i 2013, da norske elevers resultater i matematikk og naturfag hadde gått ned siden 2000.

Det er ingen som virker å forvente noe av elevene, ikke engang politikere. I videregående opplæring har regjeringen innført retten til å fullføre. Stor jubel. Det skulle vært et privilegium, ikke en rett, å få lov til å gå på videregående skole. Nå er kullene så små at det er blitt et privilegium for skolene å kjempe om å få lov til å ta imot den største slasken. Lærerne skal gjøre sitt ytterste for at hen fullfører. Gjør hen ikke det, så er det lærernes feil.

Og nå får disse slaskene rett til å fullføre, også. I Stortingsmeldingen pekes det på at videregående opplæring i altfor liten grad er tilpasset elever med svake faglige forutsetninger. Løsningen er å tilpasse systemet til slaskene – det vil si, senke kravene. Bombe: Når elever som har mindre enn 3 i snitt eller mangler karakterer i halvparten av fagene fra ungdomsskolen, er det bare fire av ti som fullfører videregående skole. Jeg lurer på hvorfor man i det hele tatt skal slippe inn elever med svake faglige forutsetninger til det som sannelig heter videregående skole. Burde de ikke heller gått et år til på ungdomsskolen? Både Danmark og Finland praktiserer et ekstra år i grunnskolen for de som trenger det.

I forbindelse med verdensdag for psykisk helse forrige helg så jeg to profilerte personer som mente at psykisk helse måtte inn i skolen som et fag. Det er jo nesten ikke noe annet vi driver med på skolen enn med elevenes psykiske helse! Hva gjør dere hjemme, lurer jeg på.

Det er snart et uttrykt mål at ingen elever skal oppleve ubehag eller stilles krav til. Krav kan jo oppleves som ubehagelige. Men er det mulig å lære noe og utvikle seg uten å oppleve ubehag? Tentamen er nå blitt omdøpt til «fagdag», slik at ingen skal føle ubehag av faglige forventninger. Fagdag høres jo mye triveligere ut. Men jeg skal si dere – det ligger mye psykisk helse i faglige krav. «Jeg forventer dette av deg, fordi jeg tror du vil klare det», tenker jeg som lærer. Og når de klarer det, gir det en glede og en mestringsfølelse som styrker den psykiske helsen.

Vi lærere skoleres til å være bevisste på hvordan vi ordlegger oss i klasserommet, for noen kan jo føle ubehag og bli krenket. En elev med to fedre fortalte nylig i Aftenposten at det var ubehagelig da læreren kalte de foresatte for «mor og far».

Det er mye fokus på krenkelser, utestenging, mobbing og tapsopplevelser. Vi lar barna definere seg selv som offer og bygge en identitet som er basert på andres handlinger. Vi burde heller jobbe for å styrke barnas positive identitet og gi dem styrke til å takle krenkelser. Vi må fokusere på gode handlinger og skape kultur for ikke å definere seg selv som offer.

Hvordan bygge motstandsdyktighet når alt kan være krenkende og fikses av andre? Burde vi ikke heller stille krav til foreldrene om å oppdra og gi barna ryggrad?

Vi kan aldri fjerne alle ubehageligheter rundt elevene. Vi må heller lære dem å takle motgang.

Ung data-undersøkelsen viser en stor mengde elever som selv definerer at de har psykisk ubehag. Men det er helt normalt å være nervøs for fremtiden, sove dårlig fordi man gruer seg og bli trist når kjæresten dumper en. Det er ikke bobleplast som gjør folk sterkere. Styrke må bygges innenfra.

Begrepet «snøfnugg» kommer fra det engelske ordet «snowflake». Snøfnugg er en sensitiv person som lett blir støtt av det andre gjør eller sier.

Men er det snøfnugg vi ønsker å lage – eller robuste barn?