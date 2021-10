Leder

Mysteriet i Alvdal

VG skrev i helgen om bitcoin-eventyret i Alvdal. Det russiske selskapet New Mining Company varslet i 2017 at de ville investere mer enn en milliard kroner i to gigantiske datasentre i Alvdal og Tynset.

Det som virker for fantastisk til å være sant bør tas med en stor klype salt. Som når pengesterke russere forteller at de vil investere mer enn en milliard kroner og skape 65 arbeidsplasser i Alvdal og Tynset.

Bitcoin-mysteriet i Nord-Østerdal beskrives i detalj i en dokumentar i VG i helgen. I dag vet de folkevalgte i de to kommunene langt mer enn de gjorde da nyheten om den store utenlandske investeringen i et Bitcoin-eventyr ble lansert like før jul i 2017.

Resultatet ble på ingen måte som forventet. Det var ikke «tidenes julegave». Innpakningen viste seg å være langt mer imponerende enn innholdet. Særlig når det er usikkerhet knyttet til innholdet.

I dag advarer Johnny Hagen, som i 2017 var ordfører i Alvdal, andre norske kommuner. Han sier at de gjerne ville vært dette foruten, og at «lovnadene har ikke stått i stil med den reelle verden».

Det kom riktignok datamaskiner i containere i Alvdal, men det ble ingen fast ansatte. Det er ikke blitt noe av planen om ytterligere et datasenter i Tynset.

Det norske selskapet som ble opprettet for å drifte datasenteret for de russiske investorene oppgir langt større gjeld enn inntekter. Og de betaler kommunen kun 7500 kroner i måneden i husleie.

Det russiske selskapet New Mining Company oppga at de ville utvinne kryptovalutaen Bitcon i Østerdalen.

Avtalen ble inngått med et regionalt næringslivsselskapet, men i dag viser det seg vanskelig å fremskaffe skriftlig dokumentasjon på hva investorene ville gjøre. Det ble med muntlige løfter om å investere 30 millioner euro i Alvdal og 75 millioner i Tynset.

En sak er at resultatet ikke ble som forventet for lokalbefolkningen. Noe annet, og enda mer alvorlig, er alle de spørsmål denne saken reiser. VG avdekker den intrikate eiendomsstrukturen bak de to selskapene.

Det russiske New Mining var aldri eier av det norske selskapet Dataroom, slik man trodde i Alvdal. Dette er en historie som omhandler rike russiske investorer, skatteparadiser og norske kontakter som siktes for økonomisk kriminalitet i andre forhold.

Et av de viktige spørsmål som ble reist lokalt var hvorfor russere ønsket å få etablert en stor datamaskinpark i Østerdal på akkurat dette tidspunkt?

Bare måneder senere holdt NATO den største militærøvelsen i Norge siden Den kalde krigen, nettopp i dette området.

Et annet spørsmål er hvorfor russernes norske selskap har gått med underskudd i alle år? Særlig med tanke på at utvinning av kryptovaluta har vært svært innbringende for andre som har satset på dette i Norge.

Det finnes flere ubesvarte spørsmål. Russiske eiere og norske representanter gir få eller ingen kommentarer om virksomheten.

Norske myndigheter må være årvåkne og føre kontroll med denne type investeringer og forretningsdrift. Og andre norske kommuner bør lære av erfaringene i Nord-Østerdal.