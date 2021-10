Kommentar

Jonas risikerer et byopprør

Av Hanne Skartveit

Den nye regjeringen er så distriktsvennlig at Arbeiderpartiet kan revne i midten. Splittet mellom by og land.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av at distriktene skal bli sett og hørt. At protestene og motstanden mot det Vedum har kalt en “Oslo-boble” skal bli tatt på alvor.

Men hva er egentlig den såkalte “Oslo-bobla”? Den som ifølge kritikere rundt om i landet rommer dem som bestemmer så mye, og forstår så lite av hvordan “vanlige folk” har det. Vel, det er ikke så mange Oslo-folk i den bobla.

Far min og Finnøy

Hvis man med dem som befinner seg i bobla mener byråkrater og advokater, lobbyister og næringslivsledere, kulturarbeidere og journalister, så snakker vi ofte om innflyttere. Om smarte og begavede mennesker fra alle deler av landet, som etter fullført videregående skole reiste inn til en storby for å studere. Og som der gjerne traff en annen student, fra en annen del av landet.

De satte bo, og flyttet til et sted der begge kunne få interessante jobber. Mange endte opp i Oslo. Kanskje i statsadministrasjonen, eller i et stort selskap. Eller i NRK eller et annet stort mediehus. I VG er jeg en av få som er født og oppvokst i Oslo.

Mange som befinner seg i den såkalte “Oslo-bobla” reiser hjem til jul. Hjem - det er ikke boligen i Oslo. Det er det egentlige hjemstedet, bygda eller småbyen der de er oppvokst. Selv min gamle far, som nå er 84 år, snakker om å reise “heim til Finnøy”. Der han bodde til han var 14 år.

Størst forskjeller i Oslo

Alt dette er en styrke ved Norge. Det forteller om et land der alle har samme muligheter, et land med Lånekasse og gratis utdanning. Vi er ikke Frankrike eller Storbritannia, der makten vandrer i de samme sirklene, der de alle snakker samme språk, har felles kultur og opererer med de samme kodene. Der du, for å ha noe å si, bør ha gått på eliteskoler sammen med de andre som du vet skal ta over landet når tiden er inne.

Statsminister Jonas Gahr Støre spiller et høyt spill om storbyene. Har han glemt det gamle Ap-slagordet «By og land, hand i hand»?

Dersom den nye regjeringen glemmer byene, slik det nå ser ut til, så binder de ikke Norge sammen slik de sier at de skal. Tvert om. De skaper dypere skiller mellom by og land. De forsterker den kløften som vi ser i alle vestlige land akkurat nå. Den som går mellom by og land. Og mellom de som har mye og dem som har lite.

For de største forskjellene i Norge finner vi i Oslo. Her er de rikeste og de fattigste. De med høyest levealder og de med lavest levealder. De med best og med dårligst helse. De med mest og minst utdanning. De med de mest luksuriøse boligene, og de stussligste. Og alle midt i mellom. For de aller fleste Oslo-borgere er vanlige folk. De også.

Distriktspolitikk er viktig

Oslo har den største befolkningen med innvandrerbakgrunn. Lykkes vi ikke med integreringen i Oslo, så lykkes vi heller ikke i Norge. Mye står på spill. Ser vi til vårt nærmeste naboland, Sverige, ser vi gjengoppgjør og ghettoer. Vi har fått til mye i Norge. Integreringen har gått bedre her enn mange andre steder. Men det er tegn til uro.

Dette er en av mange grunner til at regjeringens bypolitikk angår hele Norge. Likevel er bypolitikken avspist med et lite avsnitt i Hurdalsplattformen, som utgjør den politiske erklæringen for Aps og Sps nye regjering. Mens resten av det omfattende dokumentet har distriktspolitikk som den underliggende tonen gjennom det hele.

Det er bred enighet i norsk politikk om at distriktspolitikken er viktig. Det er en styrke ved samfunnet vårt at det bor folk i hele landet. Det er en fordel både for by og land, for alle oss som bor her. Men for å opprettholde oppslutningen om en politikk som favner hele landet, må det være en balanse. Politikken må oppleves rimelig for alle.

En kortsiktig seier

Fordeler og ulemper må veies mot hverandre. For eksempel kan ikke utgifter til transport ses uavhengig av boutgifter. Den som bor i et stor enebolig i grisgrendte strøk, har helt andre boutgifter enn den som bor i en tilsvarende bolig i en storby. Men mange av lønningene er omtrent de samme, som for lærere og sykepleiere.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen så ikke helt blid ut etter at han hadde blitt orientert om Hurdalsplattformen tidligere denne måneden.

Regjeringen mener åpenbart at den har sitt politiske tyngdepunkt i distrikts-Norge. Etter Aps elendige målinger gjennom vinteren og våren, var det særlig i Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet at partiet ved høstens valg hentet inn mange av sine tapte stemmer. Mens Ap i Oslo gjorde et av sine dårligste stortingsvalg noensinne.

Ap og Sp samlet fikk rundt 40 prosent oppslutning på landsbasis, men oppnådde bare 26 prosent i Oslo. Det er ikke hovedstadens befolkning som har stemt frem denne regjeringen.

Sp har aldri gjort det sterkt i Oslo, eller i andre storbyer. Men for Ap er det dårlige resultatet svært alvorlig. Før forrige lokalvalg satset Ap alt på å vinne byene. I dag har alle de store byene enten ordfører eller byrådsleder fra Ap. Det kan vise seg å bli en kortsiktig seier.

Det Norge de er så glade i

For Støre risikerer et storbyopprør mot sin regjering. Han risikerer at Ap-lederne i de store byene, som Oslos byrådsleder Raymond Johansen, går i opposisjon til dagens regjering. At Aps storbypolitikere viser sine innbyggere at lojaliteten til borgerne er viktigere enn lojaliteten til partiet.

Mye avhenger av hva som kommer i den nye regjeringens forslag til statsbudsjett som legges frem om drøye tre uker. Her kan Vedum og Støre gjøre det klart at Oslo, og de andre store byene, er del av det Norge de er så glade i.

Ellers risikerer de å så enda mer splid mellom by og land. Det er ikke det vi trenger nå. Tvert om. Nå hadde det vært godt med Aps gamle slagord: By og land. Hand i hand.