RUSSLAND-UKRAINA: – NATO-sjef Jens Stoltenberg burde bruke sin siste tid på å tone ned konfliktene og ikke på en retorikk som forsterker dem, skriver Kai Eide.

Dialog, ikke lettvint retorikk

Striden om Ukraina må avsluttes, og NATO har også et ansvar.

KAI EIDE, tidligere ambassadør og spesialutsending

Konflikten rundt Ukraina har ført Russland og NATO inn i en kald krigsretorikk vi ikke har sett på lenge. Røttene kan spores tilbake til 1990-tallet. Sovjetunionen hadde brutt sammen. Landets økonomi kollapset og militære stridskrefter bokstavelig talt rustet vekk. Vestlige økonomer foreslo å gjøre landet til et kapitalistisk samfunn på 500 dager.

I stedet ble millioner av arbeidere og pensjonister kastet inn i fattigdom, mens søkkrike oligarker vokste frem. Situasjonen var så alvorlig at selv det gjenværende Russland ble stadig mer fragmentert. For Kreml var det ydmykelsens år, som ikke er glemt.

Men for NATO-landene var det triumfenes år. NATO hadde «vunnet» den kalde krigen. NATOs østgrense flyttet seg stadig nærmere den russiske grensen. Og Vesten opptrådte som om Russland nå var en småstat – som ikke kunne komme tilbake som en stormakt.

Riktignok ble NATO-Russlandsrådet opprettet. Men det ble aldri noe virkelig dialogforum. Raskt ble møtene dominert av to stridsspørsmål: NATOs planer om et rakettforsvar, samt striden om NATO-medlemskap for Ukraina og Georgia.

Vi levde i illusjoner om at alle nå ville bli som oss – de liberale demokratiene i vest – og en tro på at vi beveget oss inn i en verden uten innflytelsessfærer. «Europe whole and free» var slagordet under Clintons tid som president. Alt skulle være «win-win» løsninger og ikke lenger noe «zero-sum game».

Formålet med rakettforsvaret var å kunne slå til mot Irans mulige atomraketter. Da måtte radaranlegg og utskytningsanlegg plasseres i Polen og Tsjekkia, nær den russiske grensen, mente USA. Russerne så på plasseringen med stor uro og fryktet at de kunne vendes mot Russland. President Obama avsluttet prosjektet i 2009. Men det hadde skapt engstelse i Moskva. Og skepsis i flere allierte hovedsteder.

Det samme gjaldt medlemskap for Ukraina og Georgia. Som ambassadør i NATO dro jeg med kolleger til begge landene. Stemningen var entusiastisk både blant de fleste NATO-allierte og i de to landene. Men flere NATO-land var tvilende til å gi det NATO kaller en «Membership Action Plan» – som er selve veikartet til medlemskap.

Diskusjonen fortsatte frem mot 2008. Da vedtok NATOs toppmøte at «vi var i dag enige om at disse landene vil bli medlemmer av NATO». En lignende formulering ble vedtatt under toppmøtet i 2021. Ingen ville si når det kunne skje ettersom spørsmålet fortsatt var omstridt i NATO. Men uttalelsene skapte engstelse i Moskva og håp i Kiev.

Nylig uttalte generalsekretær Jens Stoltenberg at «NATOs forhold til Ukraina vil bli avgjort av Ukraina og NATOs medlemsland – ingen andre.» Han avslo Putins krav om å trekke tilbake «løftet» om medlemskap. Så tilføyde Stoltenberg: «Vi kan ikke akseptere at Russland forsøker å igjen- skape et system hvor store makter, som Russland, har innflytelsessfærer».

Det er i beste fall en naiv refleks fra de store illusjonenes tid. Rivaliseringen mellom stormaktene er styrt av en kamp om innflytelsessfærer. Amerikansk tenkning har siden NATOs fødsel vært preget av innflytelsessfærer. Tenk bare på reaksjonen om en annen stormakt skulle engasjere seg militært i USAs nærområder. Annekteringen av Krim var et folkerettsbrudd. Men faren for amerikanske fartøyer så nær den russiske grensen fant Moskva uakseptabel.

Ukraina befinner seg i en trengt geografisk posisjon. Russland kommer aldri til å tillate at Ukraina eller Georgia slutter seg til NATO. Det ville bety at NATOs grenser, fra Baltikum til Kaukasus, blir grensen mot Russland. Frykten for å være omringet sitter dypt i russisk historie. NATO har lagt ut på en kurs, som i virkeligheten er en «lose-lose» – situasjon: Enten får de to landene plass i NATO – noe som kan lede til krig. Eller NATO må slutte med de tvetydige løftene, og dermed tape ansikt.

Det er tid for dialog i stedet for lettvint retorikk. I motsatt fall kan prisen bli høy – for Ukraina, Russland og NATO. Stoltenberg burde bruke sin siste tid på å tone ned konfliktene og ikke på en retorikk som forsterker dem.