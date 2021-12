Kommentar

Klaveness innstilt som fotballpresident: Valget er problematisk

Av Leif Welhaven

Lise Klaveness er innstilt som ny president i Norges Fotballforbund.

Lise Klaveness er et opplagt valg å ansette som den neste generalsekretæren i NFF. Det er langt mer tvilsomt om hun bør velges som fotballpresident.

I mange idrettspolitiske diskusjoner er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig.

Det gjelder til de grader i spørsmålet om hvem som bør erstatte Terje Svendsen som fotballpresident.

La det ikke herske noen tvil om at Lise Klaveness har vært en befrielse for Norges Fotballforbund.

Som elitedirektør har hun tilført forbundet mye, ikke minst hva gjelder å håndtere vanskelige problemstillinger under pandemien.

Standingen hennes internt i organisasjonen har naturlig nok skutt til værs. Det skyldes at Klaveness er drivende dyktig, ryddig og sympatisk.

Med den kombinasjonen skulle en kanskje tro at en innstilling av henne som ny fotballpresident bare bør møtes med applaus, noe som fort kommer til å skje innad i Fotball-Norge. En kvinne på toppen er det også på høy tid at vi får.

Men midt i iveren er det all grunn til å stoppe opp et øyeblikk og se på noen prinsipielle spørsmål rundt det mulige valget.

Her er det fare for å gå for fort frem i svingene.

Det er et grunnleggende skille mellom å være ansatt og å være valgt, en byråkrat er noe annet enn en politiker.

Det bør også gjelde i en idrettsorganisasjon.

Administrasjonen i en organisasjon skal styre skuta fra dag til dag, og iverksette politiske vedtak uansett hvordan de måtte være.

En president er egentlig bare idrettens pompøse betegnelse på det som egentlig er en styreleder. Vervet skal være en kontrollfunksjon for hvordan organisasjonen drives.

Her blir det fort uryddig dersom linjene ikke er klare nok. Idretten renner dessverre over av eksempler på sammensausing som burde vært unngått.

Lise Klaveness har de siste årene vært sentral i en administrativ jobb. Skal hun nå rett over til å være øverste kontrollør av den samme administrasjonen hun har bygget opp?

Dersom det var Pål Bjerketvedt som skulle gi seg, ville det ikke vært noen argumenter mot å la Klaveness bli hans etterfølger.

Men en president er altså noe helt annet, i en organisasjon tuftet på et tillitsmannsapparat. Da er det ikke uproblematisk å rekruttere en ansatt rett til å bli valgt toppsjef, uten erfaring i tillitsmannsapparatet.

Når NFF kommuniserer utad i politiske saker, har det til tider vært altfor lite bevissthet rundt forskjellen på valgte og administrative ledere.

En av Terje Svendsens store svakheter som fotballpresident, har vært at han har vært for fraværende i de betente spørsmålene.

Her har forbundet tidvis valgt å sende inn administrasjonen for å debattere politiske problemstillinger. Det er ikke alltid heldig.

For eksempel stilte Bjerketvedt i en debatt for å forsvare et gitt syn på boikottspørsmålet i Qatar.

Årsaken til at dette er et problem, er egentlig ganske enkel.

Dersom det ekstraordinære fotballtinget hadde landet på at Norge skulle boikotte, hadde det vært generalsekretærens jobb å iverksette noe han så tydelig hadde flagget at han var mot.

En av årsakene til at Norges Skiforbund så ofte havner i vanskeligheter, er trolig at det er altfor utydelige linjer mellom president og generalsekretær.

Uten sammenligning med hverken fotballforbundet eller skiforbundet for øvrig, er det et kjent fenomen i flere internasjonale idrettsorganisasjoner at ledere som først har bygget opp noe administrativt, senere går over til å bekle det fremste tillitsvervet.

Sepp Blatter var først teknisk direktør i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og deretter generalsekretær, før han ble valgt til president i 1998.

Gianni Infantino hadde en administrativ karriere i Det europeiske fotballforbundet (UEFA), der han var strategisk sentral, før han endte som valgt FIFA-president i 2016.

Nylig avdøde Gian-Franco Kasper var generalsekretær i Det internasjonale skiforbundet (FIS) i 13 år, før han overtok en presidentpost han beholdt fra 1998 frem til han døde 77 år gammel.

Det finnes overhodet ingen sammenheng mellom Lise Klaveness og denne gjengen hva gjelder etikk eller lederstil.

Snarere tvert imot.

Men om man skal ha en prinsippdiskusjon om roller, må den finne sted helt uavhengig av de aktuelle kandidatenene.

I norsk idrett er det et tilbakevendende problem at det for få internkritiske debatter om organisasjon og ledelse.

De blir fort jubel og skulderklapping uten at nødvendige kritiske spørsmål er fremme.

I en demokratisk organisasjon er fotballtinget selvsagt i sin fulle rett til å velge den kandidaten de vil. Kanskje er Klaveness’ udiskutable dyktighet tilstrekkelig til at tinget bør velge henne, på tross av de prinsipielle argumentene som taler mot kandidaturet.

Men det som vil være helt feil i et idrettsdemokrati, er om hun bare klappes gjennom uten diskusjon.

Det er nemlig ikke ukontroversielt om en ansatt i NFFs toppledelse skal rett over til det fremste valgte tillitsvervet.