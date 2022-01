Kommentar

David Toska blir ekspert på TV 2: Til å bli matt av!

Av Leif Welhaven

David Toska ble dømt til 20 års fengsel for Nokas-ranet og andre forhold. Han blir nå en del av TV 2s team under Tata Steel-turneringen.

Er det sjakkhjernen eller fortiden som «mesterhjernen» bak Nokas-ranet som sikrer David Toska en lukrativ tv-rolle? Svaret er vesentlig for vurderingen av TV 2s dømmekraft.

Uansett hva man måtte mene om nyervervelsen til sjakksendingene på TV 2, er i alle fall én ting opplagt: Dette kom som lyn fra klar himmel.

Jeg måtte svelge et par ganger, helle litt kaldt vann i ansiktet og gå en tur rundt huset for å la kombinasjonen synke helt inn.

TV 2 har hyret David Toska som sjakkprofil.

Hovedmannen bak et ran der 50 millioner kroner ikke er kommet til rette, blir nå en del av kanalens sjakkshow.

Han vil få skinne i ruten og markedsføre seg som sjakkekspert, i første omgang i forbindelse med turneringen Tata Steel.

Dette redaksjonelle valget reiser, med respekt å melde, noen problemstillinger det er nødvendig å se nærmere på.

To hovedargumenter kan anføres som forsvar for å la Toska slippe til i en slik funksjon på tv.

For det første er straffen hans ferdigsonet.

Toska har nå et nytt liv med jobb, samboer og barn.

Et rettssamfunn ønsker at straffedømte skal rehabiliteres, og kunne bidra til fellesskapet igjen når de har gjort opp for seg. Da kan du argumentere med at et slikt oppdrag gir ham ytterligere fotfeste på den riktige siden av loven, og kanskje kan en positiv opplevelse med offentligheten gi ham et forsterket konstruktivt fotfeste.

Det andre, og det virker åpenbart å ha vært sentralt for TV 2-ledelsen, er at familien til Arne Sigve Klungland er innforstått med kanalens valg.

Politimannen Klungland ble som kjent skutt og drept av Nokas-raner Kjell Alrich Schumann i Stavanger 5. april 2004.

Uavhengig av hva man mener om Toska som tv-ansikt nå, skal familien til Klungland ha ros for evnen til å se fremover etter å ha opplevd det de har vært gjennom.

Er det da grei skuring?

Skal vi nå bare se frem til hvordan «mesterhjernen» fungerer når den skal benyttes rundt sjakkbrett, springere og spenning på skjermen?

Fullt så enkelt er det nok ikke.

Et helt avgjørende spørsmål er hva som utløste interessen. Hva sørget for at Toska – som ble dømt til 20 års fengsel for Nokas-ranet og andre forhold – kunne lande dette oppdraget?

Vi vet at Toska har en fortid som en talentfull sjakkspiller, fra tiden før han ble yrkeskriminell. Han skal også ha gjenopptatt og dyrket sjakkinteressen etter at han ble fengslet.

Min sjakk-kunnskap er for svak til at jeg kan vurdere om kompetansen hans er tilstrekkelig til at han hadde vært interessant for tv uansett.

Men i en verden der det finnes svært mange nordmenn som kan masse om sjakk, har jeg litt vanskelig for å se for meg at det bare er kunnskapen om rokader og dronningbytter som har vært triggeren.

En gjeste-/ekspertrolle på tv er noe svært mange vil kunne ønske seg.

Hvis en fortid som multikriminell har blitt et konkurransefortrinn for Toska på arbeidsmarkedet, har vel rehabiliteringstanken blitt strukket for langt?

Dersom det er underholdningsmomentet i å se en NOKAS-raner i en ny rolle som har vært tungen på vektskålen, begynner det hele å bli uforståelig.

Her vil vi jo aldri få svar på hva som reelt har utløst hva, og det er til å bli matt av.

Gitt alvorsgraden i hva Toska har gjort og er dømt for, fremstår å benytte ham i en slik tv-rolle som et skremmende sjakktrekk, som både er merkelig og umusikalsk.

Ja, David Toska skal som andre ferdigsonede straffedømte få en ny sjanse i livet. Men det er langt derfra til å gi ham forsterket kjendisstatus i et sjakkshow.

Dessuten er jo Klungland-familien ikke alene om å være påført traumer etter NOKAS-ranet.

Hvor mange har sliter den dag i dag med ettervirkninger?

Hvor mange har fått traumer som en konsekvens av det Toska og resten av gjengen planla og gjennomførte?

Et presist svar på det får vi ikke.

Men selv om de etterlatte etter Klungland synes det er greit med Toska på tv, er det slett ikke gitt at andre berørte har samme oppfatning.

For eksempel ble politimannen Erik Håland beskutt og sto ansikt til ansikt med ranerne på Domkirkeplassen.

«At hans kjendisstatus er tilegnet med grov gjentatt kriminalitet, er etter min mening hodeløs glorifisering», lyder Hålands vurdering. Han legger til at TV 2 treffer bulls eye «hvis det er for å irritere politiansatte og Nokas-ansatte».

TV-kanalen er tydelig på at de har gjort grundige vurderinger i forkant, og det kan meget vel være. Det er også fair å ha ulike oppfatninger om grensen bør gå for hva som ligger i en «ny sjanse».

Men om denne debatten skal ha mening, er det et sentralt spørsmål som burde vært besvart mer fyllestgjørende enn vi har sett så langt:

HVORFOR ble akkurat David Toska valgt ut til å være sjakkekspert på TV?