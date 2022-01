HISTORISK BLIKK: – En stor del av det ukrainske folket ønsker å ta avstand fra russisk innflytelse, spesielt fra Kremls og militære og politiske innflytelse, som for mange, spesielt for befolkningen i den vestlige delen av landet, kan forvandle Ukraina til et nytt Hviterussland. Men Putin tar ikke helt feil, skriver André Liohn.

Putin har ikke rett, men tar heller ikke helt feil

Putin tar ikke helt feil i å fremkalle historiske koblinger mellom russere og ukrainere. Men hvis han fortsetter å bruke makt, frykt og korrupsjon for å forsvare sine mål, og bestemmer seg for å invadere Ukraina, vil han ha tusenvis av døde slaviske sjeler å selge.

ANDRÉ LIOHN, frilansfotojournalist

I juli 2021 publiserte Russlands president Vladimir Putin teksten «Om den historiske enhet mellom russere og ukrainere», og insisterte på at de to folkene faktisk bare er ett og at den sanne suvereniteten til Ukraina bare er mulig sammen med Russland.

Det manglet ikke på politiske eksperter som avfeide Putins argumentene som neo-diktatoriske vrangforestillinger som ikke respekterer det ukrainske folkets vilje til å nærme seg Europa, og understreket at Moskva må respektere ukrainsk politisk suverenitet og nasjonal integritet.

Det er et faktum at en stor del av det ukrainske folket ønsker å ta avstand fra russisk innflytelse, spesielt fra Kremls og militære og politiske innflytelse, som for mange, spesielt for befolkningen i den vestlige delen av landet, kan forvandle Ukraina til et nytt Hviterussland.

Men Putin tar ikke helt feil.

Bortsett fra alle andre spørsmål, er russere og ukrainere, som mange andre folkeslag i Øst-Europa, slavere.

Russland er landet med den største slaviske befolkningen. Ukraina ligger på tredjeplass.

Slavere er en etnolingvistisk gruppe av samfunnene som snakker de forskjellige slaviske språkene med en rik historie som strekker seg over 13 århundrer.

Slava betyr «ære», og Slovo betyr «ord». Mange vet ikke at den etymologiske opprinnelsen til ordet «slave» kommer fra «slav».

Fra handelen til slaviske mennesker ble det latinske substantivet-adjektivet «sklava» født, som kom til å bli brukt som et synonym for «fangen». Begrepet dateres tilbake til det 9. århundre da svartehavsslaviske befolkninger ble tatt til fange og omsatt av muslimer fra den iberiske halvøy og Nord-Afrika som tvangsarbeidere. Begrepet ble populært og tatt i bruk i språk og kulturer rundt om i Europa, og ble for eksempel «esclavo» på spansk og slave på norsk.

Siden den gang har dette begrepet fortsatt å bli brukt for å beskrive den dehumaniserte personen som er eller har blitt fratatt sin frihet, blir underlagt noens vilje og definert som noens eiendom.

Til tross for alle feilene som er gjort, eller enhver historisk transformasjon, av all kampen mot forbrytelser og fordommer som ble praktisert mot de som levde disse forholdene, selv i dag, tusen år senere, over hele verden, de som en dag ble tatt til å være «slaver» er marginalisert, og ofte behandlet som mindreverdig.

Den sosiale utviklingen i etterkrigstidens har ikke klart å eliminere den europeiske klassisismen. På et kontinent der alle typer slaveri og diskriminering har en rik historie, forblir østeuropeere, hvorav de fleste er slaviske, nederst i hierarkiet.

Selv om øst-sentral-europeiske land har blitt offisielt akseptert i EU i over et tiår, fortsetter polakker, tsjekkere, slovaker, slovenere, kroater og bulgarere å bli diskriminert i såkalte «vestlige» land.

Arbeidere fra øst var opprinnelig villige til å jobbe mer for mindre, og ble sett på som «ønskede migranter» og stemplet som «usynlige» på grunn av deres hvite hud. De siste årene har offentlige diskurser mot migrasjon av østeuropeiske arbeidere, spesielt mot polakker, blitt mer fiendtlige i sammenheng med den økonomiske krisen i 2008 og under og etter Brexit i England.

Selv om de blir tatt opp i EU og NATO en dag, vil ukrainere, spesielt de som ønsker å migrere til rike land i Europa, neppe bli behandlet annerledes. Kanskje er dette punktet hvor Putin ikke tar feil – uten å ha rett.

Nikolay Gogol ble beskrevet som en russisk patriot i Putins essay, og skrev boken «Døde sjeler». Historien foregår under den russiske føydale perioden som varte til slutten av 1800-tallet. Den forteller om de moralske plagene til hovedpersonen Tsjitsjikov, som var mystisk interessert i å kjøpe sjelene til døde slaver. Forfatteren, som døde gal, hadde tenkt på denne boken som den første i en trilogi som han så for seg å være intet mindre enn en bibel for et nytt Russland.

Korrupte, voldelige, løgnere og kun interessert i å forsvare sine egne interesser, russiske føydalherrer eide slaver som var en del av deres formue. Slaver regnet som husdyr og verdsatt som eiendom, ikke mennesker.

Putin tar ikke helt feil i å fremkalle historiske koblinger mellom russere og ukrainere. Likevel, hvis han fortsetter å bruke makt, frykt og korrupsjon for å forsvare sine mål, hvis han bestemmer seg for å invadere Ukraina, vil han ha tusenvis av døde slaviske sjeler å selge, som føydalherrene, beskrevet av den russiske patrioten Gogol.