FBI kan gjøre Trump til martyr

Dersom razziaen mot Donald Trumps overdådige Florida-residens ikke fører til en konkret tiltale, kan eks-presidenten dra martyr-kortet og takke FBI for nominasjonsstøtten.

Fortsatt har ikke Trump selv bekreftet at han stiller til valg igjen i 2024. Det republikanske partiet har heller ikke innledet noen prosess for eventuelt å finne en motkandidat.

Over 18 måneder etter han måtte forlate Det hvite hus, er det imidlertid ingen republikaner – eller demokrat, for den del – som dominerer den politiske diskursen i USA som Donald J. Trump.

FBI-raidet denne uken har gitt landets 45. president nok en anledning til å definere ordskiftet: Det var Trump selv som offentliggjorde at føderale agenter hadde tatt seg inn i hans private bolig i Mar-a-Lago.

I TRØBBEL IGJEN: Eks-president Donald Trump.

For mange vil det være dårlig nytt at FBI ransaker hjemmet, bryter opp en safe og tar med seg flere esker med noe som antas å være graderte dokumenter.

Donald Trump, derimot, benyttet anledningen til å ta kontroll over narrativet, og fremstille aksjonen som nok et Demokrat-initiert forsøk på å forhindre ham fra å ta tilbake hans rettmessige plass i Det hvite hus.

«Dette er mørke tider for vår nasjon. Aldri har noe lignende skjedd med en amerikansk president», uttalte Trump.

Men så har da landet heller aldri hatt en lignende president.

Aldri har USA hatt et statsoverhode som har erklært seg selv som offer for konspiratoriske krefter, eller nektet å akseptere et valgnederlag.

Med Richard M. Nixon som unntaket har amerikanerne i moderne tid heller ikke hatt en president som aktivt har obstruert føderale lover, som angivelig er bakteppet for FBIs razzia.

Tidligere i år ble Trump presset til å returnere 15 esker med materiale som han hadde tatt med seg fra Det hvite hus til hjemmet i Florida.

Her skal det ifølge Washington Post også ha vært hemmeligstemplede dokumenter, samt bilder og gjenstander fra Det ovale kontor og den offisielle presidentresidensen i Washington, D.C.

Det er ved gjennomgang av disse eskene og flere gjenopprettede dokumenter som Trump selv forsøkte å ødelegge, at føderale myndigheter har funnet det nødvendig å etterlyse forsvunne notater og annet materiale.

Dokumentasjon som enhver utgående president i henhold til Presidental Records Act plikter å etterlate i Det hvite hus eller oversende Nasjonalarkivet.

Trump har så langt maktet å spinne FBI-aksjonen til en historie om hvordan han forfølges av et politisert juridisk system. En offerrolle som fungerer godt for å galvanisere egen maktbase av allerede overbeviste.

Men velgere som fortsatt husker at det var Trump selv som utnevnte dagens FBI-direktør, Christopher Wray i 2017 – etter først å ha sparket forgjengeren, James Comey – vil neppe kjøpe den påstanden.

Samtidig er det helt avgjørende for både FBIs uavhengighet, for justisdepartementets troverdighet og ikke minst det politiske lederskapets integritet, at offentligheten får en god forklaring på raidet mot eks-presidentens privatbolig; hvilket rettslig grunnlag aksjonen hadde, og – ikke minst – hva de føderale agentene eventuelt fant hjemme hos Donald Trump.

