Leder

Passiv og bakpå

Man trenger ikke mange år på skolebenken for å skjønne at kombinasjonen av avlyst eksamen og slappere fraværsregler fører til flere tomme pulter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rektorer over hele landet har i vår meldt om høyt fravær for avgangselevene. Lærerne er bekymret. Mange elever har nok brukt desto mer tid og krefter på en etterlengtet russefeiring.

Det er både velfortjent og til å forstå, men for skolemiljøet og de faglige prestasjonene er det ikke godt nytt. Etter to år med hjemmeskole, isolasjon og smitteverntiltak, er dette det siste mange ungdommer trenger.

Årsaken virker åpenbar.

I vinter avlyste kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) eksamen. I tillegg ble fraværsreglene lempet på i høst. Elever trenger ikke lenger legeattest når de er syke. Det holder å dokumentere helsemessig fravær med egenmelding.

Da regjeringen avlyste eksamen, var mye fortsatt uvisst. Ville pandemien blusse opp igjen? Det virket likevel overilt å avlyse eksamen så tidlig. Mange advarte mot dette, blant annet VG på lederplass.

For mange elever forsvinner motivasjonen for å lære og møte opp på skolen. Dessuten har eksamen en viktig funksjon, selv om skolegangen under pandemien har vært mangelfull for mange. Argumentet er at eksamen er urettferdig, men kanskje er konsekvensene av å avlyse enda verre.

Mens smitteverntiltak ble avviklet da de ikke lenger var nødvendige, er det uforståelig at fraværsreglene ikke er blitt normalisert. Selv om det var nødvendig å lempe på dem i en periode med mye smitte, burde ikke endringene gjelde ut skoleåret.

Fraværsreglene burde vært strammet inn tidligere og eksamen burde vært avholdt. Her har regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vært påfallende passiv og sendrektig.

Er det noe pandemien har vist, er det verdien av tilstedeværelse på skolen. Skoleforskere har sammenlignet den negative effekten hjemmeskole har på læring med en lang sommerferie. I tillegg øker forskjellene mellom elevene. Forholdene i hjemmet blir mer avgjørende for elevenes læring.

En av pandemiens utilsiktede konsekvenser er at mange elever har fått en løsere tilknytning til skolen. Det er for så vidt ikke unikt for skolen. Både arbeidsplasser, idretten, kulturlivet og organisasjoner melder at det er krevende å få folk tilbake. Nye vaner har satt seg og kan være tunge å snu.

Fraværsgrensen har vært utskjelt, men har en viktig funksjon. En evaluering forskningsstiftelsen Fafo gjorde, konkluderte med at «fraværsgrensen fungerer godt og er et gode for det store flertallet av elever.»

Derfor må den hegnes om.

I dag kom nyheten om at fraværsgrensen gjeninnføres fra høsten. Den burde vært strammet inn tidligere. Eksamen burde vært avholdt.

Få uker før sommerferien kan det virke bakpå og etterpåklokt å hevde dette.

Men her har regjeringen og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vært påfallende passiv og sendrektig. Det blir ikke bedre av at de opprettholdt rødt nivå i skolene under pandemien mot alle faglige råd. Forhåpentligvis er dette erfaringer de vil ta lærdom av.

For avgangselevene kan det dessverre være for sent å lære.