Dronningjubileet: I elisabetansk tid

Yngve Kvistad

PETERBOROUGH (VG) Skulle man finne ett sted som uttrykker spenningene i det britiske monarkiets tusenårige historie, må det bli her: Katarina av Aragons gravkirke, hvor Maria Stuarts halshugde legeme også ble lagt.

Pinsehelgens Platinajubileum markerer dronning Elizabeths 70 år på tronen. Ingen har vært der før. Den 96-årige monarken er den siste i rekken som har holdt nasjonen(e) sammen.

Elizabeth den andre står på skuldrene til Den første. Som kan «takke» Henrik VIIIs første kone, «stemoren» Katarina, og farens grandniese, Mary, Queen of Scots, for at hun arvet kronen.

Elizabeth Is regjeringstid – den elisabethanske epoken – er blitt selve innbegrepet på Englands gullalder: Francis Bacon. Shakespeare. Marlowe. John Bettes. Ekspansiv handelsøkonomi og en marineflåte på verdenshavene.

Elizabeth IIs regjeringstid – den andre elisabethanske epoke – rommer også britisk gullalder: Beatles. Stones. Monty Python. James Bond. Ekspansiv musikkøkonomi og et populærkulturelt verdenshegemoni.

Jubileer er i sitt vesen tilbakeskuende. I dette tilfellet har det selvfølgelig mye med hovedpersonens anselige alder. Naturens forordning er slik. Veien videre er vesentlig kortere enn den tilbakelagte sti.

– Fordelen med å bli eldre avtar med årene, resonnerer håndtegner Hagen. Han låner ord av vår pensjonerte VG-kollega, filmteolog Jon Selås, en sitatmann for alle anledninger.

Vi har funnet veien til Peterborough i Cambridgeshire, et veikryss i britisk historie, to timers biltur nord for London.

Den omskolerte industribyen på arealstørrelse med Trondheim kommune og omtrent like mange innbyggere, har markert religiøse og politiske skillelinjer i mange hundre år, og var en gang splittet mellom monarkistene som støttet Karl I og Oliver Cromwells tilhengere. Siden skulle brexit dele den i to. Deretter Boris.

Byen er også anglikansk bispesete, sentret rundt et mektig byggverk fra normannertiden med en formidabel engelsk-gotisk vestfront som ikke har sin make noe sted på øyriket.

Den unike kirken er viet til disiplene Peter, Paulus og Andreas og kalles gjerne St. Peterskatedralen. Forbindelsene til kirkebyggets – og nasjonens – katolske fortid er mer enn navnet.

Da Cromwell hogde hodet av kongen, gikk den republikanske bermen amok i den enestående katedralen og knuste alt som kunne knyttes til pavestolen. Glassmalerier, en utskåret altertavle fra tidlig middelalder, kunst og ornamentikk. Verst gikk det ut over korsgangen til klostergården og Mariakapellet, som ble helt rasert.

– Hadde katedralen i tillegg hatt to katolske dronninggraver ved høyalteret, ville Cromwells puritanere antagelig gått enda hardere til verks, høyttenker håndtegneren.

25 år etter at Maria Stuart i 1587 ble henrettet på ordre av en vettskremt dronning Elizabeth, ble hennes levninger hentet opp av krypten og ført til Westminster Abbey av sønnen Jakob, den første monark til å herske over England, Skottland og Irland samtidig.

Det kan ha berget kirken fra fullstendig ødeleggelse.

Katarina av Aragon ble værende under steingulvet. Hun var datter av Ferdinand og Isabella, tidens mektigste personalunion, som gjorde Spania til kontinentets ledende stormakt.

Giftermålet med Henrik VIII i 1509 var en pre-EU-allianse, og kanskje hadde Europa sett helt annerledes ut dersom han hadde nøyd seg med én hustru, og ikke seks.

Fordi Henrik VIII trengte en mannlig etterkommer for å sikre tronfølgen, ville han skilles fra Katarina og gifte seg med den yngre Anne Boleyn. Da pave Klemens nektet å annullere ekteskapet, avviste kongen å anerkjenne pavens autoritet og erklærte seg selv som kirkens overhode.

Kall det en skjebnens tilskikkelse at barna han fikk med dem begge ble markante dronninger: Maria I («Bloody Mary») med Katarina og Elizabeth I med Anne Boleyn.

Uten mulighet til å kontrollere Church of England slo reformasjonens gryende ideer rot, og katolisismen ble etter hvert en uttrykt fiende for kongemakten.

Dersom Katarina hadde født en sønn, ville helgens feiring av den britiske monarken her i Peterborough kanskje vært med røkelse, breviarium og tidebønn.

I dagens Storbritannia deltar den dypt religiøse dronning Elizabeth med samme alvor i gudstjenester i den anglikanske kirken, hvor hun selv er overhode, som i The Kirk – den presbyterianske nasjonalkirken i Skottland, hvor hun kun er menig medlem.

Det er også bemerkelsesverdig hvordan hennes kristne livssyn i et samfunn mer sekulært enn da hun tiltrådte, fremstår som en styrke. Likeså Dronningens insisterende opprettholdelse av religiøse ritualer i en tid hvor symbolene tømmes for innhold.

Alle disse motsetningene synes å uttrykke nettopp det britene i disse dager ønsker å takke henne for:

Den stoiske kraften i et stadig mer fragmentarisk samfunn. Institusjonen som holder det hele i hop. Den vevre, viljesterke kvinnen.

For mange er dronning Elizabeth, ikke bare symbolsk, men også helt reelt, den siste levende forbindelse mellom imperiet, dets fordums storhet, og den moderne nasjonen.

Men mest av alt er Platinajubileet en sammenhengende hyllest av Dronningen som person; folkets dyptfølte takksigelse for hennes innsats gjennom 70 år – og vel så det.

Det skiller seg i så måte fra Sølvjubileet i 1977, da hun feiret 25 års regjeringstid. I ettertid fremstår den markeringen mer som en nasjonal påminnelse om monarkiets beskaffenhet enn en ovasjon for monarken.

Gjennom tusen år har ikke britene – det være seg englendere, skotter, walisere, irer – nødvendigvis elsket sin monark.

Majesteten har noen ganger vært en undertrykkende jævel. Noen utvidet territoriet og kriget for å bedre folkets velstand. Atter andre førte forsvarskamp. Noen har gått i glemmeboken. Noen var ravende gale. Men nesten all kongemakt har vært en regulerende faktor, som regel gunstig, ofte nødvendig, om enn noe hardhendt.

Ideen om at monarkiets legitimitet hvilte på folkets kjærlighet, oppsto i viktoriatiden. Et prinsipp som fordrer respekt. Dronning Victorias mann, prins Albert, ønsket å sette en ny standard da han tok mål av seg til å gjøre Kronen til en modell for moralsk oppbyggelighet og uselvisk tjeneste.

Kongehuset skulle være en institusjon å se opp til. Å lede med eksemplets makt gir autoritet og troverdighet, mente prinsgemalen.

Barnebarnet, Georg V, var den første til å forstå hva dette innebar. Georg VI demonstrerte det i praksis da han overtok for broren som abdiserte. Elizabeth II har levd det.

Adelskap forplikter – noblesse oblige – er et grunnleggende ideal der privilegier ikke bare innebærer forpliktelser. Det pålegger forpliktelser. Et ansvar man ikke løper fra.

Det har ingen behøvd å forklare dronning Elizabeth.