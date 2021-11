Kommentar

Striden om sluttspill: Ikke drep ideen!

Av Leif Welhaven

Et sluttspill kan gi oss flere kamper mellom de beste lagene. Her fra høstens oppgjør mellom Bodø/Glimt og Molde.

Forandring er verdens gang - også i fotballen. Men kampen om fremtidens eliteserie kan fort bli ekstremt intens.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke godt å vite hvor planlagt det var at Pål Arne «Paco» Johansen skulle lage så store bølger i norsk fotball akkurat nå. Men ordene fra sportssjefen i Norsk Toppfotball (NTF) har satt full fyr i teltet.

Temaet: Hvordan skal Eliteserien organiseres i fremtiden?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Sluttspill eller ikke sluttspill, det er spørsmålet.

Sosiale medier har kokt, og fotballpersonligheter har plassert seg steilt i hver sin leir.

Det er ikke første gang det tas opp å gjøre strukturelle endringer.

Slik vekker følelser.

les også Positive til sluttspill i Eliteserien: – Kan være kult konsept

I flere supportermiljøer virker endringsresistensen å være like intens som når temaet er innføring av videoassistert dømming (VAR). Egil «Drillo» Olsen bruker ord som «meningsløst» og «noe av det verste han har hørt» om å innføre sluttspill. Mannen bak så mange bragder går i et intervju med NRK langt som å si at «dette vil ødelegge fotballen, spør du meg».

Hos andre fotballpersonligheter, som Kjetil Rekdal og Erling Moe, har pipen en helt annen lyd. Her handler det om spissing for å henge med i utviklingen.

Et av problemene med denne diskusjonen, er at vi står overfor ekstremt sterke meninger om noe det finnes valide argumenter for i vidt motsatt retning.

Bør en innføre sluttspill i norsk fotball? Ja, på tide å prøve noe nytt! Nei, det fungerer fint som det er. Usikker.

På den ene siden har tradisjoner en verdi. Det er noe med at en serie handler om at alle lagene møtes to ganger i løpet av en sesong.

Det er fotball slik vi kjenner den her. Dessuten har utbredelse og variasjon også noe med identitet å gjøre, i en liga der det ikke alltid er sånn at de beste slår de litt mindre gode. Bare spør Molde og Strømsgodset.

Men samtidig er det noe defensivt over å avvise tanker om hvordan det kan gjøres annerledes nærmest på autopilot. Flere land praktiserer sluttspill i dag, og det er vel ikke slik at det har ødelagt fotballen deres?

les også Ai, ai, for en artig gjeng!

Det er heller ikke slik at norsk klubbfotball er et lokomotiv i Europa, selv om vi har flere lyspunkter. Derfor er det relevant å tenke at det hele blir mer spennende, mer attraktivt og ikke minst mer sportslige utviklende dersom vi får flere kamper og flere matcher som mellom lag på omtrent samme nivå. Og vi vet ennå ikke akkurat hvilken modell som foreslås.

Vi trenger ikke å konkludere nå, og saken fortjener selvsagt å bli både grundig utredet og behandlet på demokratisk vis. På veien dit kan et litt mer åpent sinn enn vi ser hos de mest konservative kritikerne være å foretrekke.