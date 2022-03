Kommentar

Skikrisen må få følger

Av Leif Welhaven

Aleksandr Bolsjunov og den russiske langrennsleiren skal ikke konkurrere i Norge.

Det sier mye at Russland valgte å trekke seg før Det internasjonale skiforbundet (FIS) omsider landet på utestengelse. Nå må håndteringen av saken få et skikkelig etterspill.

Da FIS endelig kom med det som burde vært en opplagt konklusjon, er det utøvernes sikkerhet som dominerer budskapet. Det er selvsagt en relevant faktor, men et så etterlengtet valg kunne vært ledsaget av en moralsk fundert hovedbegrunnelse.

I stedet formulerer FIS seg på en måte som ikke akkurat imponerer, og som føyer seg til listen over hvor trist denne saken er blitt behandlet.

Det er ikke noe nytt at internasjonal skisport er vanstyrt. Frem til dagens president Johan Eliasch overtok i fjor sommer, hadde organisasjonen bare hatt fire presidenter på nesten 100 år.

Forgjengeren Gian Franco Kasper tok til orde for at det er enklere å legge OL til diktaturer, og FIS mente at Pattaya var et egnet sted for en skikongress. Styret har dessuten en gubbedominans av det absurde slaget.

Men inntil nå har det dessverre aldri kommet noe opprør mot pampeveldet fra innsiden.

De siste dagene har imidlertid Det internasjonale skiforbundet ydymket seg selv i all offentlighet, gjennom handlingslammelsen overfor Russland og Hviterussland.

Til og med FIFA klarte, dog etter en unødvendig ekstraomgang, å lande på at krigshisserne ikke kan få være med i internasjonal idrett under rådende omstendigheter.

Tilsvarende valg så vi i den ene grenen etter den andre, men FIS ble sittende på gjerdet i evigheter. Først langt utpå dagen tirsdag ble det aktså klart at organisasjon snur og følger etter andre idrettsgrener.

Så sent som i formiddag virket FIS mer opptatt av å markere egen makt enn av å ta et moralsk riktig standpunkt, da de ville fortelle at norske ledere at ikke kunne utestenge noen.

Da hadde norske arrangører og Norges Skiforbund til slutt satt hardt mot hardt, og det gjenstod i praksis ikke noe handlingsrom for at russere og hviterussere kunne få på seg startnummer i Norge.

Det innså til og med Russland, som altså velger å reise hjem i stedet for å tviholde på å konkurrere.

I en tid der det renner over av ting å kritisere Russland for, skal langrennsleiren ha ros for at de kom frem til dette i stedet for å la parodien fortsette.

Mange spørsmål trer frem i kjølvannet av den absurde situasjonen vi har sett de siste dagene.

Et av dem er om dette kan skape momentum for et grundig oppgjør fra innsiden om verdigrunnlaget på toppen av skipyramiden.

Denne skikrisen må få følger, og håndteringen av denne saken bør snarest utløse en omfattende intern oppvask.

Hvordan kunne skisportens topper fra omdømme gjennom sølen, mens den ene etter den andre innså hva som var rett?

FIS er selvsagt avhengige av sponsorinteresse. Det vil være overraskende dersom den kommersielle interessen for å støtte organisasjonen ikke får seg en real trøkk som en følge av handlingslammelsen.

Det er også interessant at FIS skal arrangere verdensmesterskapet sitt i Trondheim allerede om tre år.

Inn mot kontraktinngåelsen fremstod den VM-ivrige maktbastionen i trøndersk politikk nærmest vaksinerte mot kritiske spørsmål rundt arrangøren, til tross for at det er så mye å ta av.

Hvordan påvirker den aktuelle saken samarbeidsklimaet inn mot mesterskapet?

Skal vi bare telle ned til en folkefest der FIS-toppene kan sole seg i VM-glansen, eller vil det utløses noen tøffe samtaler fremover?

Fra Det norske skiforbundet startet håndteringen av saken deprimerende, men tok seg så kraftig opp.

Fredag var linjen å bare overlate alt til FIS.

Det ble uttalt at forbundet verken «kan eller vil» sanksjonere, og understreket verdien av at «alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov».

Heldigvis våknet norske skiledere raskt, og gradvis ble linjen mer og mer modig.

Også lokale arrangører og sponsorer stod opp stadig tydeligere. Det hadde aldri skjedd at FIS hadde fått gjennomføre renn med russisk deltagelse her.

Nå er den problemstillingen historie.

Men FIS skal altså ikke ha en millimeter ære for hva som ble utfallet.

Et grunnleggende tema er hva slags ledelsen som egentlig er ønsket i internasjonal skisport. Her må et ønske om endring komme innenfra når skitopper skal velges.

Så langt har pampeveldet fått regjere skremmende fritt for motstand, men la oss håpe at det i det minste kommer noe konstruktivt ut av en bekmørk situasjon.

La oss håpe skifolket våkner på alvor nå.