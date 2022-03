CORONA: – En rask beslutning om å tilby en ny vaksine-runde i Norge nå, først for sykehjemsbeboere og andre sårbare, kan bidra til en reduksjon i antall covid-19 assosierte dødsfall blant eldre i Norge, skriver professorene.

Ny vaksine-runde nå

Covid-19-assosierte dødsfall har i løpet av de siste ukene økt kraftig blant eldre i Norge. En ny vaksine-runde nå kan bidra til at antall dødsfall igjen reduseres.

GUNNAR KVÅLE, professor emeritus i internasjonal helse, Universitetet i Bergen

JÖRN KLEIN, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet Sørøst-Norge

AUDUN H. NERLAND, professor emeritus i mikrobiologi og immunologi, Universitetet i Bergen

Det er sterke holdepunkter for at en ny vaksine-runde blant eldre og andre sårbare grupper kan redusere alvorlig sykdom av covid-19. Stadig flere land går derfor inn for å tilby en fjerde vaksinedose.

Israel startet allerede i januar et omfattende program og tilbyr en fjerde dose til alle over 60 år samt til sykehjemspasienter og medisinsk personell. I februar anbefalte Tysklands vaksinekomité en fjerde covid-19 vaksinedose for alle over 70 år, sykehjemspasienter, mennesker med immunsvikt og helsearbeidere.

Omtrent samtidig annonserte Sverige at alle over 80 år skal tilbys en fjerde runde med vaksinering. Også England begynner nå med en fjerde runde. Påfyllingsdosen i England blir gjort tilgjengelig for beboere på omsorgshjem, personer over 75 år og personer med svekket immunforsvar.

I følge TV2, antyder assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, at det også i Norge kan bli aktuelt å anbefale en ny oppfriskningsdose til eldre og medisinske risikogrupper tidligere enn før neste vintersesong. Til Nettavisen sier han følgende: «Det viktige nå er å følge utviklingen av antall innleggelser i sykehus, spesielt hos eldre og medisinske risikogrupper som har mottatt grunnvaksinering + en oppfriskningsdose».

Folkehelseinstitutts ukerapport for uke 11 viser at covid-19 assosierte dødsfall denne uken er rundt 5-doblet fra ukene i midten av januar. Det er foreløpig registrert 152 dødsfall i uke 11. Hele 66 prosent av disse døde på annen helseinstitusjon enn sykehus, primært sykehjem. Dette viser at det får alvorlige konsekvenser når sykehjemsbeboere blir utsatt for omikronsmitte. Så langt i 2022 er covid-19 registrert som underliggende dødsårsak for

omkring 80 prosent av tilfellene.

Med fortsatt utbredt smitte blant voksne og eldre vil det i kommende uker være stor risiko for fortsatt spredning til sykehjemmene. Når forskningsfunn tyder på at en 4. vaksinedose kan forhindre alvorlig sykdom av covid-19, vil det kunne ha stor betydning om en 4. dose blir tilbudt nå til sykehjemsbeboere og ansatte der og etter hvert til eldre over 70. En dose nummer 5. bør tilbys personer med svekket immunforsvar.

For mange i disse gruppene er det nå gått så mange måneder fra siste vaksinedose at beskyttelsen for smitte og alvorlig forløp kan være mye redusert. Av 305 covid-19 assosierte dødsfall registret med kjent vaksinestatus i løpet av de fire siste ukene hadde 63 prosent vært vaksinert med 3 doser, noe som viser at for mange er tre doser ikke tilstrekkelig for å beskytte mot smitte og alvorlig forløp.

Danmarks regjering kritiseres for å ha unnlatt å gå inn for å gi en ekstra vaksinedose til eldre på sykehjem. Det hevdes at dette kan ha ført til mange dødsfall på pleiehjem i Danmark.

En rask beslutning om å tilby en ny vaksine-runde i Norge nå, først for sykehjemsbeboere og andre sårbare, kan bidra til en reduksjon i antall covid-19 assosierte dødsfall blant eldre i Norge.