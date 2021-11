Kommentar

Vaksinert mot frykt: Sjefen over alle sjefer!

Av Leif Welhaven

SUKSESSTRENEREN: Kjetil Knutsen lyktes igjen, selv om seieren glapp.

(Roma-Bodø/Glimt 2-2) Kjetil Knutsen trengte ikke uvær eller kunstgress for å ryste José Mourinho. Det er slett ikke tilfeldig.

Det er mye vi må snakke om etter en heroisk aften på Stadio Olimpico i Roma.

Selvsagt må vi ta opp Ola Solbakken. Han viste frem tekniske c-momenter og banket markedsverdien til himmels med et drømmetreff rett før pause. Navnebroren som leder landslaget angrer neppe på at Glimt-spilleren er i troppen til de kommende landskampene, akkurat.

Naturligvis må vi snakke om Erik Botheim. De har nok litt å tenke på i Rosenborg og Stabæk, som ikke fikk realisert potensialet hans. Nå er spørsmålet hvor lenge vi får beholde superspissen i norsk fotball.

Dessuten er det umulig å komme utenom Brede Moe og Marius Lode. Stopperne gikk foran med heltemot, og skal ha mye av æren for at Roma ikke klarte å avgjøre da skytset ble tyngre og tyngre utover i kampen.

Vi må trekke frem hvor klokt unge Elias Hagen fremstod da han han optimaliserte scoringssjansen for Ola Solbakken.

Relevant er det også hvordan Glimt bevarer roen i trengte situasjoner på tampen, i stedet for å banke ballen opp på tribunen i panikk over stundens alvor.

Men aller mest må vi snakke om Kjetil Knutsen.

Treneren har skapt et kollektiv det er umulig å ikke bli glad i. Det spiller ingen rolle om Hauge og Evjen blir solgt, om Berg og Saltnes blir skadet, eller om det eller det skulle skje med den eller den. Knutsens klokkertro på hva man kan få til sammen er urokkelig uansett. Laget hans er vaksinert mot frykt.

Mye skal selvsagt spillerne ha ære for, men mannen som har orkestrert det hele fortjener kanskje den aller største blomsterbuketten for hvilket superlag som er skapt i nord.

I den første kampen mot Roma var det mulig å skylde på dårlig vær, en uforberedt og b-preget motstander - og et underlag som ikke akkurat passer et lag fra den italienske hovedstaden. I returkampen hadde Mourinhos mannskap ingen slike unnskyldninger, men likevel hang Bodø/Glimt meget godt med.

Joda, de ble hadde trykk mot seg i perioder av første omgang, og en del marginer på norsk side i kampens siste del. Likevel ble det skapt mye fra de gule, og hele holdningen og innstillingen varmer litt ekstra etter at poengene ble delt.

Det er ikke rart at Rosenborg drømmer om Knutsen. Men hvorfor skal han gå til Rosenborg? Bortsett fra historie og ressurser er det vanskelig å se hvorfor et slikt bytte skulle være interessant for treneren, og spørsmålet er vel om det er flere enn Botheim og Solbakken som står på diverse blokker rundt omkring.

Uansett hvor lenge han måtte bli i nord, har den godeste Knutsen skapt noe hele norsk fotball kan være stolte av.

Ikke minst fordi dette Glimt-laget er beviset på at «sterkere sammen» er mer enn floskel. Det er måten norsk fotball kan hevde seg mot motstandere som er bedre én og én.