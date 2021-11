Leder

Uansvarlig domstolsreversering

Justisminister Emilie Enger Mehls viktigste oppgave er å beskytte borgernes rettssikkerhet. Det gjør hun ikke hvis hun reverserer domstolsreformen.

Symbolpolitikken vinner når dagens regjering setter distriktshensyn foran rettssikkerhet. Det er ikke til å tro.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Regjeringen, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, har lovet å reversere den allerede gjennomførte domstolsreformen. Nye, langt færre ledere, er allerede ansatt. De styrer de nye rettskretsene, hver av dem bestående av flere rettssteder. De mange tidligere sorenskriverne har fått individuelle avtaler, de beholder lønn og tittel, og de fleste fortsetter å jobbe som dommere.

Barna taper

Rettsstedene ligger fortsatt der de alltid har gjort. Ingen rettssaler står tomme. Det føres rettssaker der, som før. Folk får sine saker behandlet, som før. Men dommerne, de som tar avgjørelsene, har flere kollegaer å spille på. De har større fagmiljøer, flere å snakke med om de vanskelige sakene.

For eksempel i saker som angår barn, som barnefordeling eller overgrep mot barn. Barneombud Inga Bejer Engh argumenterte overbevisende i NRKs Politisk Kvarter torsdag for at barn har fått styrket sin rettssikkerhet gjennom den nye domstolsreformen. Dette er krevende saker, som kan få store og livsvarige konsekvenser for sårbare små mennesker.

Mer fortgang i sakene

Et samlet juridisk fagmiljø har gått inn for domstolsreformen. Blant annet Advokatforeningen, Dommerforeningen, og en samlet Høyesterett.

Dette er fagfolk som på nært hold har sett svakhetene med domstolene slik de var før reformen. I en stadig mer komplisert og utfordrende virkelighet ble det vanskeligere og vanskeligere for rettssteder med et lite antall dommere og dermed små fagmiljøer å favne over alle sakene av ulike slag som kom på deres bord.

Det er uansvarlig å reversere domstolsreformen, slik statsminister Jonas Gahr Støre og hans regjering går inn for.

Behovet for økt kompetanse og flere kollegaer å spille på, har vært åpenbart gjennom mange år. Presset på de ulike domstolene var også et problem. Noen steder var det lange køer. Mennesker måtte sette livet på vent. Andre steder var det mindre trykk, og dermed egentlig kapasitet til å ta flere saker.

Med den nye reformen er det lettere å få fortgang i saker over hele landet.

Utgangspunktet er at sakene skal behandles ved folks lokale rettssted. Men etter reformen er det større mulighet for å få sakene opp et annet sted, dersom partene ønsker det. Dette gir økt fleksibilitet, og mindre belastning for de mange som før måtte vente i lang tid i domstolskø.

Likhet for loven

Det er absurd å skulle bruke tid og penger på å reorganisere noe som så langt fungerer bra. Etter alt å dømme langt bedre enn før. Det fremstår også høyst uklart for oss hvordan en reversering av domstolsreformen skal foregå. Her er Hurdalsplattformen uklar, ja, noen vil si uforståelig.

Vi velger bevisst å si at det er symbolpolitikken som vinner når regjeringen i sin Hurdalsplattform bruker distriktshensyn som begrunnelse for å reversere domstolsreformen.

For dette handler ikke om distrikt mot storby. Det er en falsk motsetning i denne sammenhengen. Selvsagt er det heller ikke i distriktenes interesse at borgernes rettssikkerhet svekkes.

Likhet for loven er et grunnleggende prinsipp i vår rettsstat. Justisminister Emilie Enger Mehl må sørge for at det omfatter alle. Uansett hvor de bor i landet vårt.