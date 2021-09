20 ÅR ETTER: – En eventuell norsk ekstremismekommisjon, slik Ap har foreslått, må ha et mandat som er bredt nok til å omfatte islamismen, skriver Nima Salimi.

Debatt

«25 under 25»: Al-Qaidas evangelium

På denne dag for tjue år siden våknet amerikanerne opp til det som skulle være en alminnelig tirsdag. I stedet ble det hellig krig.

NIMA SALIMI, journalist og statsvitenskapsstudent (21)

Nitten islamister kapret fire passasjerfly for å bruke dem som terrorbomber. To av flyene styrtet inn i hvert sitt tårn i Verdens handelssenter, mens det tredje flyet styrtet inn i forsvarsdepartementsbygningen Pentagon. Kaprerne av det fjerde flyet var på vei til å ødelegge Det hvite hus, men ble hindret av heltemodige passasjerer, før de styrtet i en åker.

Terrorangrepene, som fremdeles står som verdens dødeligste, rokket ved verdensordenen. Verdens mektigste land var i krise. Al-Qaida stod bak.

Et rystet USA reiste seg omsider opp til en krig mot terror. Nye angrep skulle forhindres. Og som alliert ble vi med. Men tross vår dyre innsats, vokser islamismen og utsetter Vesten for stadig nye angrep.

Forståelig nok pleier terrorister å stemples som gale. Masseskytinger og selvmordsbomber må vel være gale menneskers verk? Nei, ikke nødvendigvis.

For selv om noen terrorister er sinnsforvirrede, er andre fullt tilregnelige. De kan ha levd gode og lovende liv, men likevel ha falt for et fundamentalistisk verdenssyn, der idéen om et samfunn fundert på en absolutt sannhet kreves virkeliggjort med vold.

Dette var tilfellet for Al-Qaidas grunnlegger, Osama Bin Laden, som ledet terrorangrepene for tjue år siden. Som sønn av en forretningsmann var han velstående og utdannet. Men etter sterk religiøs overbevisning ga ham opp sine verdslige privilegier for å tjene Gud. Det innebar å drepe vantro for å virkeliggjøre målet om et verdensomspennende teokrati.

Bin Ladens tankegods er imidlertid større enn ham selv. Det eksisterte i århundrer før hans tid, og eksisterer selv etter at han ble likvidert i 2011. For eksempel har også Taliban, som nylig gjenerobret Afghanistan, fortalt at de har som mål å legge verden under islamsk lov.

Et slikt verdensstyre ville betydd slutten på demokrati, ytringsfrihet og likestilling. Så når folk sier at de aldri vil glemme 11.september 2001, er det viktig at heller ikke tankegodset bak angrepene glemmes. At terroren ikke ses på som gale menneskers verk, men heller som et systematisk angrep på våre demokratiske verdier.

Men om vi som samfunn skal kunne være ærlige om terrorhandlingene for tjue år siden, er det avgjørende at skolene, mediene og Stortinget utfører sine oppdrag som sannhetssøkende institusjoner.

Det vil si at ikke bare angrepenes ødeleggelser, men også deres ideologiske drivkraft må bli undervist om av lærere, satt på dagsorden av journalister og kontret av politikere. Om terrorens ideologi er et betent samtidstema, må ikke det være noe argument for å la være å ta den opp.

Et viktig antiterrorforslag kommer i disse dager fra Arbeiderpartiet. I sammenheng med det politiske oppgjøret med 22.juli-angrepene, går partiet til valg på en ekstremismekommisjon som skal gi kunnskap om radikalisering. Siden Norge oppigjennom årene har vært hjemsøkt av høyreekstrem vold, er forslaget nødvendig og bør få politisk flertall.

Samtidig bør kommisjonens mandat være bredt nok til å omfatte islamismen. Ikke bare fordi PST peker den ut sammen med høyreekstremismen som vår tids største terrortrussel, men også fordi disse ideologiene styrker hverandre og må ses i sammenheng.

Den ensidig militante tilnærmingen til 11. september-angrepene har uansett vært feilslått. Intervensjonen i Afghanistan ga oss geopolitiske fordeler mot terrorgruppene i Midtøsten, men hindret ikke den religiøse fundamentalismen fra å vokse i de samfunn som den maner til krig mot.

Uansett hvilken holdning en måtte ha til den 20 år lange krigen mot terror, er poenget at forståelsen av terroristenes ideer både er en praktisk nødvendighet i krigstid og en grunnleggende liberal verdi. Å avvise terrorister som irrasjonelle individer med rotløse idéer, er simpelthen et selvbedrag.