Misnøyens vinter

TOMME HYLLER: Slik så det ut hos supermarkedet Sainsbury’s like utenfor London denne uken.

Matmangel. Tomme butikkhyller. Bensinrasjonering. Løpsk inflasjon. Skyhøye fyringsutgifter. Østblokken anno 1980-tallet? Neida, Storbritannia i dag.

Legg til økte renter, boligkrise og skatteskjerpelser. Alt Boris Johnson garanterte ikke skulle skje etter brexit.

Forklaringen er sammensatt. Men britenes brudd med EU er en vesentlig faktor i den pågående kollapsen i forsyningslinjene.

Misnøyens vinter er i anmars, melder britiske medier. Metaforen har trippel bunn. Opprinnelig en referanse til Shakespeares «Richard III»; et varsel om tunge tider.

Det henspiller også på vinteren 1978/79, da landet var lammet av streiker, noe som førte til varemangel. Vinteren var dessuten den kaldeste siden «The Big Freeze» to tiår før, da England tangerte kulderekorder fra 1683.

Pandemien har rammet øyriket tungt. Men covid har også fart stygt med andre nasjoner, som ikke opplever britenes gjenreisningsproblemer.

Dels er dette strukturelt og historisk betinget, noe som vanskelig kan lastes den sittende regjeringen. At statsminister Boris Johnson trosser egne valgløfter og øker skattene for å et covid-belastet statsbudsjett til å gå opp, vitner om at virkeligheten har begynt å sige inn i Downing Street.

Samtidig synes han så forblindet av sin egen «Brexit First»-strategi, at han ikke kan be EU om hjelp til å få mat og medisiner i hyllene igjen.

Hele brexit-kampanjen handlet jo om å «ta tilbake kontrollen», især over britiske grenser, og med det begrense innvandringen for å sikre at jobber tilfalt britisk arbeidskraft.

Det manglet ikke på advarsler om at dette ville ramme helsesektoren, renholdsbransjen, butikker og varetransporten – noe Johnson avviste. Og fortsatt gjør.

Ifølge statsministeren skyldes mangelen på arbeidskraft at britiske arbeidsgivere betaler for dårlig. Det kan han dels ha rett i. Men da «glemmer» han samtidig at han er en av dem. Offentlig ansatte sykepleiere ble tilbudt én prosent lønnsøkning etter pandemien. I tillegg til rungende applaus.

Nå er det mangel på sykepleiere og sykehusleger. Polsk, ungarsk og tsjekkisk helsepersonell har forlatt Storbritannia, og frykter usikkerhet knyttet til de nye visumreglene. Det gjelder også østeuropeere som bemannet renholdsbyråene, kassaapparatene og lastebilene. De ble stemt hjem av brexit.

Det er en akutt manko på 100 000 tungtransportsjåfører; melk kommer ikke frem til meieriene, slaktedyr blir ikke hentet, varer når ikke butikkhyllene, gods blir stående på terminalene og drivstoff kjøres ikke ut til bensinstasjonene.

Å utdanne sjåfører som skal mestre vogntog på inntil 60 tonn tar tid. Lørdag ble det kjent at regjeringen er presset til å gi 5000 sertifiserte lastebilførere fra EU midlertidig visa for å avhjelpe nødsituasjonen landet har satt seg selv i.

Boris Johnson har sterkt motsatt seg dette, fordi det vil synliggjøre at bruddet med EU hverken var gjennomtenkt, forberedt eller særlig smart.

Noe å legge seg på minnet for de her hjemme som stadig synes å mene at Norge må ut av EØS og forhandle frem en bedre samarbeidsavtale med EU.